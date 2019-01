La reducción de velocidad a 90 afecta en Soria a 470 kilómetros

El próximo 29 de enero entra en vigor el real decreto que modifica el reglamento de circulación de modo que en las carreteras con un carril por sentido y que no tienen separación física entre ambas direcciones la velocidad bajará de los 100 kilómetros por hora actual a los 90. En la provincia de Soria la medida aprobada por el Consejo de Gobierno del pasado 28 de diciembre afecta a 467 kilómetros de toda la red de carreteras, tanto nacionales como autonómicas. Las provinciales no sufrirán cambios ya que sus límites de velocidad son menores.

En concreto, en la red estatal se aplicará la reducción en 350 kilómetros, más otros 55 de los enlaces, en cinco carreteras nacionales y la variante SO-20. Se trata de la N-122, la N-111, también la N-113, la N-234 y la N-110. En todos esos tramos afectados se han distribuido 125 señales de limitación a 90 kilómetros por hora, en sustitución de las que permitían subir hasta los 100 kilómetros a la hora, tal y como indicaron desde la Subdelegación del Gobierno de Soria.

En el caso de las carreteras que dependen de la autonomía, únicamente se ve afectada la CL-101, exclusivamente en un tramo de 62 kilómetros que discurren entre el punto kilométrico 10 y el 70, que se corresponde con el recorrido desde la variante de Ágreda hasta el acceso a la A-15. Las 14 señales ya se sustituyeron a primeros del mes de enero, según fuentes de la Junta de Castilla y León, por lo que todo está listo para que la medida entre en vigor.

Esta medida de la Dirección General de Tráfico hace que desaparezca la actual diferenciación de limitaciones genéricas entre 90 y 100 kilómetros hora existente para los turismos y las motocicletas en vías convencionales de un solo carril, fijando una limitación general de 90 a la hora para estos vehículos. Para camiones, furgonetas y autobuses –si no cuentan con cinturones de seguridad para sus pasajeros– el máximo de circulación será de 80 kilómetros a la hora en este tipo de vías.

La excepción a esta norma se centra en aquellas vías con separación física de los dos sentidos de circulación, en la que el límite máximo se puede mantener en los 100 kilómetros a la hora para turismos y motos.

La decisión de rebajar la velocidad máxima en estas carreteras responde al intento de la DGT de reducir la accidentalidad, ya que es en estas vías en las que ha sido mayor en los últimos años.

En la mayoría de países del entorno como Grecia, Italia y Portugal el límite de velocidad es de 90 kilómetros a la hora aunque otros como Holanda, Francia y Suecia lo han fijado en 80 kilómetros por hora.