Releo Plus abarata hasta en 300 euros la vuelta al cole

Los folletos de material escolar en el buzón ya lo preludian: quedan dos semanas para que los alumnos capitalinos de Infantil y Primaria vuelvan a las aulas y tres para que hagan lo propio en Secundaria y Bachillerato. La celebración de San Saturio adelanta en la ciudad las fechas oficiales mientras que en la mayor parte de la Soria rural disfrutarán de tres días más de asueto. No obstante, la vuelta al cole está aquí.

A la tristeza por despedirse durante unas horas al día de los vástagos se suma la carga económica de renovar materiales. Sin embargo la puesta en marcha del programa Releo Plus, que permite la gratuidad de muchos libros de texto, puede aliviar los gastos hasta en 300 euros por cabeza. Dependiendo del curso, del centro y del número de libros que no se puedan aprovechar de otro año la cuantía oscila mucho, pero la media puede situarse con facilidad en los 175–200 euros.

¿Cuánto cuesta entonces la vuelta al cole? La respuesta es que hay muchas respuestas. Desde la histórica Librería Las Heras César Millán pone dos ejemplos claros. «Si quieres una mochila normal, básica, las tienes por cuatro duros, pero si quieres determinadas marcas, algunas vienen con precios establecidos». Lo mismo ocurre con algo tan sencillo como un bolígrafo. «Los Bic están a 30 céntimos, pero si quieres uno especial borrable se puede ir a cuatro euros». Y si hace falta rellenar un estuche entero, simplemente ahí la diferencia es mucha.

No obstante, con el programa Releo Plus de la Junta cambia además lo que antes era la base del gasto familiar en la educación pública, los libros. «Ya no se puede hablar de precios, porque eso no es real», explica Millán. Estas iniciativas ayudan a que las familias no carguen con esos fardos pagados a tocateja que martirizaban la economía a final de verano.

«Con el Releo pueden venir a por un cuaderno de Inglés», dado que los libros donde se escribe son más difíciles de reutilizar, «o a por un libro de una materia nueva de este año» y que por tanto no tiene ejemplares previos. Son ya gastos sueltos que, a pesar de que nunca son gratos, sí que son más asumibles que en años anteriores.

No obstante estos libros sueltos «han subido un poquito. Al final el Releo y la gratuidad les afecta», explica Millán respecto a las editoriales. «Puede ser que sea un euro en un libro, pero si son 10 libros son diez euros. No sabría decir el porcentaje. También han bajado el descuento a las librerías». Algunos rumores de desaparición de editoriales hace que «parece que huyan hacia delante, aunque es verdad que no son todas». Por ejemplo cita dos de ellas que cambian ligerísimamente el contenido para que no sirvan de años anteriores e incrementan el precio como forma de mantener cierto mercado cautivo.

¿Qué precio tiene realmente un paquete de libros si se va a comprar uno a uno? ¿Hasta dónde llega el ahorro con Releo? De nuevo la oscilación entre centros, cursos e incluso religiones es amplia. Por ejemplo, los libros de segundo de Primaria en el colegio público Infantes de Lara pueden suponer 186 euros si se opta por la asignatura de religión católica y 177 euros si se opta por la islámica, dado que el libro es algo más barato. En Escolapios, un concertado, ronda los 160–170 euros, una diferencia escasa.

Sin salir de Infantes de Lara, los libros de sexto de Primaria se abaratan hasta el entorno de los 135 euros (aunque hay que tener en cuenta que siempre puede haber variaciones), teniendo en cuenta que el programa Releo puede cubrir ese gasto y quedar muy reducido o directamente anulado.

Más caros son los libros cuando se pasa a otros niveles educativos. En primero de Secundaria del Instituto Antonio Machado el coste de los 14 libros programados se acerca a 400 euros y en cuarto de la ESO los 16 manuales escolares lo rebasan. Sin embargo, los alumnos no hacen todas las optativas ni todas las ramas a la vez, con lo cual quien vaya por letras descontará libros de ciencias y viceversa, habrá quien no opte por religión... Nadie, en definitiva, va a necesitar absolutamente todos los ejemplares. Por ello incluso en un mismo curso de un mismo centro los costes varían. Se puede establecer una media en torno a 300 euros, que sería el importe máximo y por tanto el mayor alivio a las familias con Releo.

Algo similar ocurre con el comedor. En los centros públicos de la Junta una familia media puede pagar unos 120 euros al mes. Sin embargo cuestiones como ser familia numerosa, situaciones de vulnerabilidad, presencia de violencia de género en el núcleo familiar o niveles de ingresos mínimos permiten reducciones e incluso exenciones. Teniendo en cuenta los precios de los colegios concertados, los comedores escolares tienen un coste a las familias de 150 a cero euros. De nuevo, una horquilla muy amplia como para sentenciar en una cifra el coste de la vuelta las aulas.