La reordenación en Atención Primaria, zona a zona y con los profesionales

«Soria es preciosa pero tiene un problema de despoblación, y hemos de saber adaptarnos y adaptar los niveles de calidad del sistema –sanitario– a los problemas y necesidades, hay que darles respuestas», manifestó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en su visita a Soria y tras la reunión con los equipos directivos del Complejo Hospitalario de Soria. Se refería principalmente a las zonas básicas de salud y a la atención en consultorios y centros de salud. Conocido el plan piloto de reorganización que se pondrá en marcha en la comarca zamorana de Aliste, con problemas similares a los de Soria, cabe pensar en algo parecido.

«Primero hay que analizar el problema, luego diseñarlo bien, ponerlo en marcha, evaluarlo y si las cosas no funcionan volvemos al sistema anterior», explicó la consejera, quien matizó que «si se concentran las zonas, habrá transporte a la demanda y reordenación farmacéutica, pero con un análisis muy sesudo». No obstante, no comprometió plazos. «Según vayamos analizando zona a zona, nos gustaría dejarlo bien hecho en estos cuatro años de legislatura», afirmó.

El primer paso, según la consejera, es escuchar a los profesionales y hacer el análisis zona a zona: «Todo el tema que hagamos en Atención Primaria va a ser zona a zona y de la mano de los profesionales».

Cita previa

Matizó que «habrá zonas que no se toquen, porque su organización es perfecta, porque los profesionales llevan mucho trabajado, han sido conscientes», y añadió que «la reordenación ha salido de ellos. Han dicho, queremos cita previa, porque si ese día no hay nadie que me necesite en ese pueblo y otras veces sí, con la cita previa ordenamos todo eso..., y llevan más de un año haciéndolo y muy bien». En esa línea, concretó que son experiencias ya hechas, «no hacemos experiencias con gaseosas». «Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que dentro de 20 años siga siéndolo», comprometió.

Recordó que Soria tuvo el primer equipo de Atención Primaria de la historia de este sistema nacional de sanidad y siempre ha sido pionero. «Gran parte de nuestro plan de ordenación tiene que ver con experiencias en Soria, como la cita previa, algo que tenemos que extender en muchos sitios y que en Soria está hace mucho tiempo», apuntó.

Por último, insistió, «una vez más, no vamos a cerrar consultorios, ni a sustituir médicos por enfermeras, no es cierto. Vamos a organizar, a ordenar porque tenemos zonas que son complejas».