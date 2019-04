Una repercusión de Estados Unidos a China y más ecos en redes sociales

La repercusión de la Revuelta de la España Vaciada no sólo alcanzó cotas elevadas el propio domingo. Gracias a las notas de las agencias de noticias y a las redes sociales, ayer lunes aún había actividad y valoraciones en torno a lo vivido en Madrid de la mano de Soria Ya, Teruel Existe y otros más de 90 colectivos. El eco esta vez parece que va a llegar lejos y a durar mucho.

Los medios nacionales reaccionaron con fuerza el domingo y la Revuelta copó las portadas del lunes y buena parte de las noticias online en esa misma jornada. A pesar de que se trataba de una cita apartidista, no faltaron alusiones a los políticos que había ido o bien se ligó a los comentarios de tal o cual representante.

Pero esta batalla fue más allá de las fronteras españolas. Ayer, todavía se podía leer la información en medios como The New York Times (Estados Unidos), The Guardian y Daily Mail (Reino Unido), Yahoo News (de origen estadounidense pero repercusión internacional), China Daily (500.000 ejemplares diarios del rotativo asiático en inglés) o Fox News (uno de los grandes canales de noticias a escala planetaria).

En los medios internacionales, sin embargo, se ciñeron a las notas de agencia y se habló de una Revuelta como «miles» de españoles que reclamaban un trato igualitario para el mundo rural. No obstante sí se ligó a los comicios del día 28 e incluso se recordó de China a Estados Unidos y de Alemania a Inglaterra que de esa España dependen 100 escaños. Los análisis llegaron a afirmar que estas zonas pueden marcar la permanencia del PSOE en el Gobierno. La Revuelta de la España Vacía se convirtió para miles de lectores alrededor del planeta en «the Revolt of Empty Spain».

Mientras poco a poco las noticias frescas iban bajando posiciones en los medios, las redes sociales seguían recibiendo testimonios e imágenes. Tras haber sido trending topic durante buena parte del domingo, en la jornada de ayer bajó la frecuencia de publicación... pero no la intensidad de las opiniones.

El manifiesto duró 14 minutos, así que muchos se centraron en los emotivos latidos que despidieron la cita. Algunas de las grabaciones rebasaron los cinco dígitos de visualizaciones en menos de 24 horas y se seguía destacando lo impresionante del momento.

Poco a poco fueron sumándose imágenes de detalles, pancartas –el éxito del cachondeo con el torrezno fue tremendo y Twitter lo destaco en su sección de ‘Momentos’– y reivindicaciones pueblo a pueblo (desde la farmacia de Villar del Río al futuro de Marazovel) completaron el mosaico en el que se convirtió el seguimiento de la movilización. Pero no todo era amable y colorista. También hubo ‘peros’.

Así, parte de los internautas se preguntaban qué ocurriría ahora y si realmente se iba a cambiar algo tras esta demostración de fuerza. Otros incluso se plantearon la conveniencia de la fecha, dado que en campaña electoral todo iban a ser apoyos y promesas, algo de lo que determinadas plataformas convocantes están cansadas.

No fueron las únicas cuestiones. Por ejemplo, hubo quien echó de menos implicación del CD Numancia en las protestas tal y como habían hecho otros clubes, algo que obtuvo respuesta por parte de Soria Ya recordando que publicaron un par de Tweets aunque otros clubes hubiesen optado por otras medidas. No obstante, «es una decisión suya la forma en la que han apoyado la Revuelta de miles de sorianos», sin entrar en mayores disquisiciones.