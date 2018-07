Replay se venderá por un mínimo de 3,4 millones y cuenta con 9 interesados

La venta de la unidad productiva de Replay Golf, la planta de reciclaje y fabricación de pelotas de golf ubicada en el polígono Emiliano Revilla de Ólvega, culminará su proceso de venta en los próximos tres meses, así al menos lo aseguraron los responsables de la Cámara de Comercio y Fortuna Gestión. Ambas entidades llevan trabajando durante cinco meses con el objetivo de que la producción se mantenga en la provincia. Ahora mismo ya hay nueve firmas que han manifestado su intención de presentar oferta por la planta cuyo precio mínimo se ha fijado en el entorno de los 3,4 millones de euros.



El presidente en funciones de la Cámara, Alberto Santamaría, acompañó ayer a los responsables de Fortuna durante una visita para conocer el estado de las instalaciones. Santamaría recordó que Replay llegó a tener medio centenar de trabajadores y una facturación de cinco millones de euros con un volumen de exportación del 90%. «Entendemos que el tamaño de la empresa es lo suficientemente importante para un núcleo como Ólvega y una provincia como Soria y es lo que hemos intentado por todos los medios, que la unidad productiva se quede aquí», explicó. El presidente en funciones de la entidad cameral destacó el papel de Fortuna. «Tenemos unos compañeros de viaje que van a intentar por todos los medios que sea así», aseguró.



Uno de los socios de Fortuna, Juan Luis Beltrán, explicó que ahora mismo se está en una fase de «revisión de la documentación» y que hasta la fecha «nueve empresas han firmado el acuerdo de confidencialidad». Esas firmas visitarán en las próximas semanas las instalaciones y en septiembre llegarán las «ofertas en firmes». No obstante, Beltrán recordó que esas nueve firmas son las que han firmado el acuerdo de confidencialidad, pero que en el momento de presentación de ofertas puede haber más candidatos. «La empresa (Replay) es conocida en todo el mundo y no descartamos que puedan venir más inversores», insistió. Aunque no se ofrecieron más datos sobre los interesados, Beltrán indica que hay firmas del sector, fondos de inversiones y patrimonialistas. «Hay un poco de todo».



Fortuna ve con optimismo el proceso. «Vemos bastantes expectativas y apenas hay inconvenientes, pero cuando visiten la planta y la conozcan podrán valorar, pero somos bastante optimistas», señaló. En cuanto al precio de venta, Beltrán explicó que se fijó un precio mínimo en función de la valoración que ascendió a 6,8 millones y que se redujo al 50% para «hacer el precio mínimo». Las ofertas partirán de esa cantidad y se presentarán en septiembre.



Otro de los socios de Fortuna, Guillermo Pérez-Olivares comentó que una vez que lleguen las ofertas en septiembre y teniendo en cuenta los plazos procesales la firma de la venta podría producirse hacia mediados de octubre. En este sentido destacó que para finales de año «debería estar todo firmado y con el adquirente ya dentro funcionando normalmente». Actualmente la planta cuenta con 25 empleados y la idea es mantener ese mismo número de trabajadores.



20 millones



La aventura de Replay Golf en la provincia de Soria ha tenido una duración de ocho años. Aunque la firma inició su actividad en 2009 fue en 2010 cuando de la mano de Emiliano Revilla la empresa se ubicó en un inmueble cedido por el Ayuntamiento de Ólvega. Posteriormente, se desplazó a las actuales instalaciones de la firma en el polígono industrial olvegueño.



En el mes de noviembre del pasado año la empresa se declaró en concurso voluntario de acreedores y en el mes de abril de este año el Juzgado de Instrucción número 2 de Soria dictó un acto en el que se acordaba la fase de liquidación del concurso. La deuda acumulada por Replay supera los 20 millones de euros. Hay que recordar además que la empresa, a lo largo de los últimos años, ha recibido más de 13 millones de ayudas a través, principalmente, de las ayudas de Reindustrialización.