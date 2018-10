El Plan Soria garantiza las inversiones que se presupuestan para la provincia, algo que de otro modo no siempre ocurre. Esa es la conclusión que obtuvieron los miembros de la plataforma Soria Ya, derivada de las palabras de los representantes de la Junta de Castilla y León en la provincia, con los que ayer mantuvieron un encuentro en la Delegación Territorial.

«Les hemos trasladado que no nos gusta que el Plan Soria contempla partidas ordinarias que ya se incluyen en los presupuestos, pero lo que nos dicen es que se trata de un error de concepto, que el plan es integral y que antes esas partidas no estaban garantizadas pero con el Plan Soria sí lo están», resumieron los miembros de la plataforma al término del encuentro.

Según lo que la Junta les trasladó, se están haciendo «una mala interpretación» del Plan, «porque es integral y no específico», aunque a los integrantes de la plataforma no les convenció el argumento, quejosos porque esta programación para impulsar Soria recoge partidas como el arreglo de carreteras.

«¿Es que en otras provincias no invierten para carreteras, entonces dónde está el elemento diferenciador?», señaló desde la plataforma Fernando Arévalo, uno de los cuatro asistentes a la reunión por parte de Soria Ya.

En el otro lado de la mesa estuvieron el delegado territorial, Manuel Represa;el gerente de Asistencia Sanitaria, Enrique Delgado, y el calidad de técnico de la Junta Yolanda de Gregorio.

Los representantes del Gobierno regional alegaron que se han aumentado partidas como en el Otoño Musical Soriano o en la cita Soria Gastronómica, eventos en los la Junta ya invertía con anterioridad al Plan Soria. «Nosotros hemos sido incisivos y muy participativos, les hemos dicho lo que opinamos y no nos hemos cansado de repetir que eso son partidas ordinarias y que la provincia necesita un plan específico», añadió Arévalo. No obstante, Represa les trasladó que se necesitan más proyectos y que la Junta de Castilla y León está abierta a la recepción de nuevas iniciativas.

La presencia del gerente de Asistencia Sanitaria se debió a la petición de la plataforma de abordar asuntos relacionados con las infraestructuras de sanidad, como es el caso de las obras de reforma y ampliación del Hospital Santa Bárbara, que está pendiente de la firma del contrato, algo que se producirá en unos días. Los miembros de la plataforma pusieron de manifiesto su queja por la demora que arrastra esta infraestructura, ya que son más de seis años los que los sorianos han tenido que esperar para ver materializado el inicio de la segunda fase de ejecución. «Nos han dicho que las obras se pararon por la crisis económica, pero es que en otros sitios no pasó eso», indicó uno de los portavoces de Soria Ya, recordando que en el hospital de Burgos se gastaron «1.600 millones de euros».

Uno de los anuncios que realizó Delgado a la plataforma es que el nuevo centro de salud Soria Norte no se considera prioritario porque la Junta ya ha realizado inversiones en el actual y hay otros con mayores necesidades, como es el caso del ambulatorio de San Leonardo de Yagüe, «en condiciones lamentables», según trasladaron los portavoces de Soria Ya, o los de San Pedro Manrique y El Burgo de Osma.

Por otro lado, el delegado territorial reclinó el ofrecimiento de la plataforma de colocar una pancarta con el lema Soria tiene futuro, porque «no es lo mismo que una administración local que decide por sí misma», trasladó Arévalo.