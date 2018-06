Repunte de alumnos de Infantil tras años de caída

«Contentos», resumió el director provincial de Educación de Soria, Javier Barrio, una vez conocidas las solicitudes de plaza para Infantil con vistas ya al próximo curso 2018-2019. Serán unos 610 alumnos de tres años los que comenzarán su escolarización en el mes de septiembre, una treintena más que el pasado año, lo que supone el primer incremento de escolares de Educación Infantil desde hace varios años, según indicó Barrio, satisfecho sobre todo después de que el curso que ahora acaba comenzara con una bajada de cifras que no dejaba espacio para el optimismo.

Los cerca de 30 alumnos más con que contarán los colegios de la provincia se concentran principalmente en la capital, ya que en el entorno rural las cifras se mantienen, lo que también puede considerarse una buena noticia dado el proceso de despoblación que sufre el territorio soriano.

La distribución en la capital hará que se recupere la doble vía en el colegio de Las Pedrizas, ya que han superado el número de 25 establecido como límite para garantizar un nuevo grupo. «Este año va a haber más niños y eso hace que recuperemos la vía que perdimos el año pasado en Las Pedrizas», explicó el director provincial, quien matizó que de las solicitudes de centro en primera opción que han realizado las familias se desprende que sobran alumnos en los colegios de Doce Linajes e Infantes de Lara, así como en Escolapios, tres en concreto en este último. «Ahora se ajustará todo en este mes de junio», añadió. Con esos escolares que tendrán que ser destinados a su segunda opción de centro están aseguradas todas las vías también en el Prácticas Numancia y el Fuente del Rey.

De este modo, seguirán los tres grupos de Infantil en Numancia y Fuente del Rey, los dos de los Doce Linajes, Infantes de Lara y Pedrizas (que recupera uno al pasar de los 25 alumnos) y el único existente en La Arboleda. En el caso de los concertados, Trilema seguirá con una unidad, y Escolapios, con 53 preinscripciones, mantiene dos vías y tres alumnos tendrán que ser derivados a su segunda opción de centro. «Trilema quería otra pero está en una zona con pocos niños», reconoció el director provincial, un problema que también arrastra La Arboleda.

Barrio recalcó que en el caso de Escolapios, apenas 17 niños de Infantil proceden de la zona, lo que significa que la mayoría de familias eligen ese centro aunque vivan en otros puntos de la ciudad. Con eso rebate la reclamación de la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita, que sostiene que las familias de ese barrio no tienen opción de elegir un colegio público en las proximidades y se ven obligados a recurrir al concertado, razón por la que solicitan un nuevo centro. «Me gustaría abrir colegios pero no hay niños suficientes en Soria», señaló Barrio, descompensando las cifras porque en la zona norte, donde se ubican Fuente del Rey y Pedrizas, no crece en población al ritmo que lo hace en los barrios del sur de la capital.

De los 610 nuevos alumnos de tres años, 370 se incorporan en la capital, y de ellos unos 120 lo harán en colegios concertados. El resto, 240, serán escolarizados en las escuelas del medio rural. En principio no se producirá el cierre de ninguna escuela en los pueblos de la provincia, avanzó Barrio, si bien, «hasta el último momento no se puede saber porque surgen cambios y hay que esperar a septiembre que es cuando ya empieza el curso», matizó. Así como en la capital se ajustarán las opciones de los padres ya en este mes, en los pueblos no hay nada seguro hasta el inicio del curso. En cualquier caso, el número de nuevos alumnos será similar al de otros años, según la Dirección Provincial de Educación.