Los residuos industriales crecen un 19% y evidencian el alza del sector

La planta de gestión de residuos que opera en Golmayo recibió el pasado año cerca de 5.000 toneladas procedentes de las industrias de la provincia, una cantidad que ha ido creciendo en los últimos años y que evidencia que el sector continúa al alza, sobre todo en lo que concierne a cárnicas y conserveras, como indica el gerente de la empresa explotadora, Gestión de Residuos Soria, Luis Miguel Beltrán.

«Estos sectores están creciendo y se nota porque es en las épocas buenas cuando aumenta el residuo», apunta Beltrán, quien explica que sobre todo son restos de plásticos y embalajes lo que llega a la planta procedente del sector industrial. Pone como ejemplo la empresa Campofrío, de la que reciben en grandes cantidades el plástico desechado tras dar forma al envoltorio de las pizzas. La campaña previa a Navidad en el sector alimentario fue muy destacada en 2018, «con cinco contenedores más a la semana», especifica.

Por el contrario, «en la automoción hay mucha incertidumbre», asegura, con los anuncios del Gobierno de que en 2040 ya no se fabricarán coches movidos con combustibles fósiles. «La automoción mueve mucho en esta provincia y cuando frena se nota. Ahora está estable pero dan muchos bandazos en virtud de los contratos y de eso depende que ingresen más o menos residuos en la planta», concreta, añadiendo, según su opinión, que «la economía es un estado de ánimo y en cuanto se mete el miedo en el cuerpo...».

El sector de la construcción no ha corrido tan buena suerte como el industrial, a tenor de las cifras que maneja la planta de residuos, con 34.000 toneladas recibidas a lo largo del pasado año. Beltrán estima en un 15% la merma de materiales llegados a Golmayo aunque una parte puede atribuirse a un mejor uso de los mismos por parte de las empresas, lo que les lleva a su reutilización. No obstante, atribuye una caída a la dinámica de la construcción en la provincia del 9%, «que se ha notado mucho más en el último trimestre».

«Las propias empresas constructoras lo dicen, que el sector no acaba de despegar» después de la crisis, matiza, ya que «así como de 2017 a 2018 se vio la recuperación, ahora se ha estancado». En 2017 el balance final fue de más de 39.000 toneladas de residuos recibidos en la planta mientras que en el último ejercicio se quedaron en las mencionadas 34.000 toneladas. «Comenzó el año muy bien, pero se ha parado», insiste.

No obstante, reconoce que en Soria, donde las cantidades no son muy altas, la desaparición de una obra puede suponer una variación muy destacable. «Ahora está pendiente la obra del Hospital Santa Bárbara con lo que el residuo subirá mucho porque lo hará la actividad», augura.

Las cantidades que maneja la planta de residuos de Golmayo son cada vez más indicativas para pulsar los dos sectores con los que más trabaja porque los vertidos ilegales prácticamente han desaparecido. «Se han concienciado y el fraude se ha erradicado por completo. Es absurdo no hacerlo en cuanto se añade el coste del tratamiento del residuo como gasto de explotación», apunta Beltrán, quien considera que ya no existen «esos vertederos ilegales o las escombreras en caminos perdidos. También porque el control por parte de las administraciones y de la Guardia Civil existe y es fundamental». «Y eso que hay muchos pueblos lejos de aquí, pero hacen el esfuerzo de traer el residuo a la planta», comenta.

En este sentido será fundamental el proyecto que está llevando a cabo la Diputación provincial de Soria de colocar contenedores para residuos de construcción en los pueblos que así lo soliciten. El pliego de condiciones para licitar el servicio de recogida de dichos containers saldrá ya este año posibilitando que también las pequeñas obras en las diferentes localidades acaben gestionando sus residuos en plantas especializadas para ello.

«Lo que más encarece es el transporte», señala el gerente, destacando la importancia de que se concentre el material en los contenedores precisamente para aprovechar los viajes al máximo de carga.