El revés a Odieta «es una buena noticia para Soria» según Podemos

El revés administrativo sufrido por Valle de Odieta, la empresa que promueve la vaquería de Noviercas, ha sido recibido con satisfacción por parte de los opositores al proyecto, especialmente Podemos. La formación morada, presentó alegaciones al a concesión de aguas ahora denegada, considera que la paralización, por el momento, del proyecto es «una buena noticia». «No se trata de una buena noticia para Podemos, sino de una buena noticia para Soria y para todas las personas que quieran seguir viviendo aquí», remarcó el secretario general de Podemos Soria, José Luis San Juan.



En enero del año 2018 Valle de Odieta presentó una solicitud de concesión de aguas subterráneas procedentes de la masa subterránea Araviana con un caudal de 24,59 litros por segundos con destino a uso ganadero. El procedimiento inicia el trámite de competencia de proyectos, tal y como prevé la legislación, y se publica la solicitud en el Boletín de la Provincia el pasado 12 de septiembre de 2018. Un mes más tarde, Odieta presenta un proyecto para ejecutar un sondeo de investigación en el que se contempla un realizar un sondeo en el paraje de El Espartal (Noviercas) de 500 metros de profundidad. En ese proceso, Podemos presenta un escrito en el que solicita en «competencia simbólica» el caudal de 24,59 litros por segundo para «aprovechamiento de industria ecológica en proyectos a desarrollar con apoyos de las administraciones públicas para las generaciones presentes y futuras de la provincia».

Durante la tramitación se presentan otros escritos, por ejemplo el remitido desde el Ayuntamiento de Cueva de Ágreda donde se indica que «no hay agua suficiente» y que la futura explotación «afectaría a los recursos naturales de la zona». Otro escrito llega en representación de un grupo de vecinos de Noviercas señalando que «el aprovechamiento solicitado hipotecaria iniciativas futuras más sostenibles». De la misma forma, Podemos vuelve a personarse en el proceso indicando que la concesión «dañaría el interés público». Hay una última alegación por parte de la empresa Mobapor en la que se asegura que esa concesión perjudicaría una concesión de la que es titular.



Además de esas alegaciones, llegaron otros tres escritos solicitando que se tuviera en cuenta los proyectos de regadío que se están desarrollando en Tajahuerce e Hinojosa del Campo. Estos documentos proceden de esos dos Consistorios sorianos y del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl). Por último, destacar que Greenpeace España se intenta personar como parte interesada en el expediente.

La resolución de la CHD sobre el expediente es muy clara. Deniega la petición de Dieta «por no presentación de petición concreta de concesión en competencia de proyectos» ya que «lo que procede es la tramitación de una autorización de sondeo de investigación». La resolución concluye descartando valorar las alegaciones presentada habida cuenta del sentido denegatorio de la resolución.



El secretario general de Podemos Soria, José Luis San Juan, considera que más allá de los motivos de la denegación de la concesión a Odieta «desde nuestro punto de vista es una buena noticia para todas aquellas personas que desean vivir en Soria, si queremos vivir aquí es bueno que este proyecto no salga adelante». El líder provincial de la formación morada, uno de los colectivos que más se ha opuesto al proyecto de Odieta en Navarra, considera que «desde el punto de vista administrativo la petición no estaba bien construida». No obstante, Podemos «permanecerá vigilante». «Desde luego que hay que seguir vigilando porque el capital es tozudo, pero si se le ponen trabas puede acabar marchándose, estamos con cierta tranquilidad ahora, pero vigilante», remarcó.



San Juan explica que las alegaciones presentadas por su formación «no se han llegado a contemplar» por parte de la CHD, pero recuerda que la empresa había solicitado «un caudal de dos millones de litros al día». «Es una cantidad equivalente para 16.000 personas, en Soria, salvo la capital, no tenemos poblaciones de ese tamaño», subrayó. San Juan insistió en que además el acuífero objeto de la petición «ya tiene mucha presión» y que también tiene sobre la mesa otra petición de concesión de Saiona, empresa ubicada en Ólvega y vinculada a Valle de Odieta.



Desde Podemos advierten además que «estamos en un escenario de cambio climático». «Precisamente, esta misma semana todos hemos podido ver como desde la ONU se está solicitando un cambio en el modelo productivo y cita como uno de los grandes culpables del cambio climático a la ganadería intensiva, que es precisamente lo que define a este proyecto», remarcó. San Juan insiste en que la elección de Soria para su instalación «se debe a que no lo aceptaría en otra localización» y lamenta que los políticos de la provincia «siguen ilusionados por las cifras de empleo» sin tener en cuenta el resto de consideraciones que acompañan al proyecto.