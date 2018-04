Rey asegura que la A-11 no abrirá esta legislatura con el actual ritmo inversor

Con el actual ritmo inversor, la autovía del Duero no estará acabada esta legislatura, critica el PSOE, a tenor de los presupuestos generales del Estado, PGE, que destinan 92 millones para la provincia de Soria. El secretario provincial del partido, Luis Rey, calificó ayer de «partidas ridículas para infraestructuras» lo destinado por el Gobierno de Rajoy, lo que lleva a que únicamente dos tramos, el de Santiuste-El Burgo de Osma y el de La Mallona a Venta Nueva vean la luz antes de que haya nuevas elecciones, «el resto no se podrá», matizó Rey, incidiendo sobre «un lamentable déficit de inauguraciones».

Una circunstancia, insistió, que llevó a que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acudiera a Soria «a ver obras, no a inaugurar». «Después del periodo más largo de ejecución de obras sólo podrán inaugurar dos tramos», recalcó, incidiendo en su petición al Gobierno de que amplíe la ejecución presupuestaria en la A-11 y mirando de nuevo hacia el ministro para manifestar que para incentivar infraestructuras hace falta un impulso como el que De la Serna ha dado en su comunidad autónoma, Cantabria.

Y en la misma línea se refirió Rey a la futura autovía de Navarra. «En esta legislatura no van a ser capaces de ejecutar prácticamente nada hacia Tudela», porque «dejaron que prescribieran los plazos del estudio de impacto ambiental y ahora no hay consignación», señaló el secretario provincial de los socialistas en referencia a las obras de la A-15.

Recordó el olvido del ferrocarril en los PGE. «Aunque sumen todas las partidillas serán pequeñas mejoras», criticó, en cualquier caso insuficientes, sobre todo cuando en el resto de capitales de provincia se habla de alta velocidad y «aquí la conexión se hace con un autobús». En Soria, dijo, no se han acordado de la alta velocidad.

Lamentó, asimismo, que no exista en los presupuestos para Soria «ni un proyecto nuevo, nada que no sea una herencia de lo que se inició» en el periodo socialista, como las autovías y la mejora del ferrocarril, aseguró, e hizo memoria presupuestaria sobre las inversiones realizadas en Soria durante las legislaturas del PSOE, con un gráfico evidenciando que las cifras que manejaban entonces los PGE llegaron a los 200 millones.

Tampoco hay presupuesto para luchar contra la despoblación, ni en Soria ni en toda España, según Rey. «Nada para desarrollo rural, nada en telecomunicaciones para mejorar el grave problema», enumeró el secretario provincial de los socialistas sorianos, destacando sobre todo que «no hay medidas de discriminación fiscal para Soria», además de criticar el sistema de las ayudas Reindus y proponiendo «volver al antiguo modelo del PSOE», con tipos de interés cero, sin necesidad de avales de la empresa, «para darle un hecho diferencial a esta provincia».

«En los presupuestos es donde se ve y el PP no ha aportado nada», insistió, recordando los apenas 500.000 euros para la futura comisaría de Policía Nacional, «¿cómo lo van a hacer, obras sin trasladar al personal?», cuestionó, y calificó de «falso» que se vaya a avanzar en ese sentido.

Una opinión crítica al igual que en el proyecto del cuartel de Santa Clara, dotado con 70.000 euros «para habilitar una sala de exposiciones, que parece una tomadura de pelo para los sorianos», dijo Rey, asegurando que lo que Soria necesita no son más salas de exposiciones que cualquier administración puede ofrecer al Ministerio de Defensa.

También manifestó sus dudas sobre el centro de referencia estatal para el que los populares, dijo, han «rebuscado» en partidas no provincializadas para destinar 150.000 euros.

Los presupuestos, que no combaten las desigualdades en el conjunto del país, según el PSOE, «no resuelven los problemas de los jóvenes, los pensionistas y las mujeres», con inversiones en Sanidad y Educación por debajo de la media europea. «Con una subida de pensiones sólo para las mínimas y que no impedirán la pérdida de poder adquisitivo y el incumplimiento del Plan contra la Violencia de Género, para el que anunciaron 200 millones y ahora vemos 80, el PSOE no puede apoyar unas cuentas así».

Enmiendas

Y mientras, apuntó Rey, el PP pide que el PSOE vote a favor de esos presupuestos. «Les invito a trabajar en el periodo de enmiendas y que se acerquen a la media de 160 millones de euros» para volver a pedir el apoyo de los socialistas.

Según mostró Rey en el gráfico con que apoyó su rueda de prensa, en el año 2006, el Gobierno del PSOE elaboró unos presupuestos para Soria de 82 millones, en 2008 subieron a 211 millones de euros, llegando a los 237 millones en 2009 y en 2010 fueron 209 millones, por eso recriminó el secretario provincial que el PP entonces criticara que desde el Gobierno no se atendía a las necesidades de Soria y con las partidas actuales todo son parabienes por parte de los populares «resignados».