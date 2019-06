Rey habla de «hipótesis rocambolesca» un acuerdo para desplazarle de la presidencia

Los pesos pesados del PSOE de Soria comparecieron ayer por la mañana con unidad de mensaje, esto es, no sería según ellos razonable que los socialistas, triunfadores en la provincia del doble proceso electoral de abril y mayo, se vieran apartados de la presidencia de la Diputación. Y así lo significó precisamente el presidente en funciones de la institución provincial, Luis Rey, quien habló de «hipótesis rocambolesca» un acuerdo para descabalgarle del máximo cargo de la provincia.



Rey pidió «tranquilidad y paciencia» en lo que atañe a la Diputación, consciente de que los 12 diputados le dejaron a las puertas de la mayoría absoluta, y por tanto, toca negociar para garantizarse el apoyo o la abstención de alguna fuerza política.



Su experiencia le dice hasta que no se produzca la toma de posesión de los Ayuntamientos no se hará lo propio en la institución provincial, y que podría extenderse hasta los sanjuanes, por lo que «hay margen, y vamos a mover ficha porque somos los más votados, con 20.500 votos, el 43%, 6.000 votos más que las últimas elecciones, una barbaridad, con el respaldo de los vecinos de Soria».



Por eso, ya han cursado invitaciones de reunión tanto al PP, PPSO como Ciudadanos -la primera se antoja por cortesía- con vistas a acercar posturas en busca de «un proyecto político para la provincia de Soria». En este sentido, dijo que sus rivales políticas habían presentado «propuestas locales» pero «ninguna provincial» y «a partir de ahí veremos con quién es más factible gobernar». Lo que sí dejó claro el político es «no va a haber cambalaches con los ayuntamientos por la Diputación». «Sería triste que los acuerdos se prdujeran sin saber para qué y para el reparto de los sillones; no vamos a jugar a eso», remató. Rey insistió en que la aritmética parlamentaria le podría dejar fuera, tal y como señaló hace unos días, pero esta vez puso más reparos a esta posibilidad ya que «tendrán que explicar en este caso para qué y para quién quieren gobernar la Diputación».



El político socialista también expresó que Soria «se va a jugar muchísimo los próximos cuatro años», por el reparto de fondos europeos Feder, las normas básicas de la Estrategia Demográfica contra la despoblación, «donde Soria está gravemente afectada» y el Plan Soria, «y quien debe pilotar todo esto es la propia Diputación Provincial».



«Por eso, el juego de reparto de sillones no es admisible con todo lo que hay en juego, y aunque cualquier pacto es legítimo, sería muy difícil de entender un acuerdo contra un partido que ha crecido con mayoría abrumadora», significó, «porque advierto que la sociedad soriana ha apoyado al PSOE y tendrán que explicarlo».



Rey también acepta que en todo este proceso «hay muchas rivalidades personales, más que nunca», y se refirió a «candidatos que no se esperaba, ex presidentes de Diputación y ex vicepresidenta de la Junta, por lo que la confluencia personal es muy grande, con conflictos personales en un lado y en otro que pueden reproducirse en la Diputación». Aunque deslizó el calificativo de «gracioso», de inmediato rectificó ya que «no lo es que las instituciones puedan no funcionar por estas circunstancias, por lo que hay que tratar de evitar precisamente eso».