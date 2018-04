Rey mantiene la confianza en la directora del colegio denunciada

El consejero de Educación, Fernando Rey, mantuvo ayer la confianza en la directora del colegio público de educación especial Santa Isabel de Soria, para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel y 600 euros de multa por los delitos de trato denigrante (acoso laboral), revelación de secretos y maltrato de obra.

Rey aseguró que seguirá apoyando al responsable de la dirección del centro, María Luisa Andrés Esteban, «mientras no haya hechos que demuestren lo contrario», y explicó que él y su gabinete estarán «atentos» a la actuación judicial.

El consejero afirmó que se ha abierto un expediente, como es habitual, para determinar si existe «verdad» en la denuncia, en cuyo caso se tomarán medidas, «incluso preliminares».

«El que toma protagonismo en este caso es el dinamismo judicial», expuso Rey ante los medios de comunicación antes de la presentación del manual ‘Sistemas educativos decentes’ que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en la capital vallisoletana.

La denunciada, acusada de propiciar «un reiterado y sistemático trato gravemente desconsiderado» hacia la dignidad personal de la trabajadora M.Á.H.P., lleva al frente del colegio desde hace ocho años, aunque ha trabajado en el centro durante cerca de treinta, donde entró como cuidadora y también ha ejercido de jefa de estudios.

Según la acusación pública, la denunciante era «objeto de humillaciones continuas», recibía gritos «de forma habitual» y la directora del colegio le dispensaba «un trato denigrante», según la información a la que ha tenido acceso este medio de otras fuentes próximas al caso.

La denunciante empezó a trabajar en el colegio como personal laboral fijo en funciones de ayudante técnico educativo en mayo de 2008, y en los últimos cuatro años en que permaneció en el centro, en fecha indeterminada, asegura que fue objeto de acoso hasta septiembre de 2016.

Por su parte, el Juzgado de lo Social de Soria le reconoció la baja médica a la empleada denunciante iniciada en septiembre de 2017 de «carácter profesional por accidente de trabajo», derivado del acoso laboral. Un fallo que aún no es firme y contra el que cabe recurso, posibilidad ante la que el consejero de Educación no quiso pronunciarse de forma directa ya que aseguró que su cartera tiene «que estudiar a fondo» esta opción antes de tomar ninguna decisión al respecto.

El asunto se encuentra actualmente en el Juzgado de lo Penal de Soria, que será el encargado de fijar la fecha de juicio y celebrar la vista oral, una vez que las partes, tanto la Fiscalía como la acusación particular y la defensa han presentado sus calificaciones.

Mientras que el Ministerio Público entiende que la acusada es responsable de tres delitos y pide para ella tres años de cárcel, la defensa sostiene la inocencia de la directora y reclama la libre absolución.