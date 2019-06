Rey tilda de desleales, títeres y resentidos al PP, PPSO y Ciudadanos

«Pacto de Madrid, pacto de la notaría, desleales, títeres o resentidos» El ya diputado ‘raso’ Luis Rey no escondió ayer ante los medios de comunicación su tremendo enfado tras la pérdida de la Diputación Provincial, y ‘escoltado’ por el resto de diputados provinciales, ofreció poco antes de la toma de posesión una rueda de prensa en la fachada principal de la institución, bajo un sol de justicia y con los primeros ecos de los convocados a través de las redes sociales para protestar por el cambio de color político, que Rey definió como «quedada» y que el PP lo elevó a «escrache».



El PSOE está que trina tras desgajársele el foco de poder provincial y la aritmética ha sido demoledora a pesar de su triunfo con una distancia de 6.000 votos sobre el segundo partido más votado.

«Anoche (anteayer para los lectores) tuvimos la noticia de un pacto que desaloja al PSOE de la Diputación, a pesar de la voluntad de los ciudadanos con esos 6.000 votos de diferencia sobre el PP». Rey arremetió con dureza contra el PP, la PPSO y Cs a los que tildó de «desleales», en el primer caso, «resentidos», en el segundo, y «títeres» en el tercero.



En su relato, expuso que en la noche del pacto electoral en El Burgo «es el propio secretario autonómico del PP (Francisco Vázquez) el que me llama para confirmar que la Diputacion la vamos a gobernar con la abstención del PP, mientras ayer (anteayer para los electores) De Gregorio, Serrano y Peregrina estaban reunidos con el PSOE para distribuir las comisiones». Era la presumible abstención popular que no se llevó a efecto por los movimientos en Madrid que decantaron finalmente la balanza hacia el tripartito.

El diputado socialista definió el pacto de los tres partidos como «saturiazo», y señaló que el acuerdo firmado por los tres partidos «no puede ser muy de fiar cuando se han tenido que obligar a firmarlo ante notario».



«Todos los partidos incumplen los que ellos mismos prometieron como regeneración, y le dan la Diputación al de siempre», subrayó Rey, para quien «tendrán que explicar mucho a sus ciudadanos esto de la regeneración, porque en la PPSO comprometieron la independencia de los grandes partidos para acabar votando con el PP y volver luego a sus filas, por lo que han engañado a sus ciudadanos, y al PP le falta un proyecto, y han sido mentirosos hasta en eso».



«Esta es la realidad, y esto nos ha llevado al pacto de la vergüenza, el pacto de la imposición y de Madrid, ya que al final no se decide en este territorio , no se respeta la decisión de los votantes en este territorio y alguien que no vive en Soria decide lo que se hace con este territorio provincial».



Rey reiteró la firma del pacto ante notario:«Fijaros qué nivel de confianza tienen, esto da una idea de lo que nos espera a la provincia estos cuatro años».



Por su parte, la vicesecretaria y procuradora del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, se refirió a Ciudadanos como «Rivera y su muñeco», en alusión al diputado Saturnino de Gregorio, quien bajo los postulados de Madrid se avino finalmente al tripartito para gobernar la Diputación. «Los socialistas de Soria y de Castilla y León estamos profundamente orgullosos de la gestión de Luis Rey en la Diputación y de la política con mayúsculas. Estos días estamos asistiendo en Soria y en Castilla y León a lo peor de la política, al chalaneo, al intercambio de sillones y a lo que es más grave, que se quite la capacidad de decisión de los sorianos. Me da bochorno oír las declaraciones de Saturnino me han llamado, me lo han impuesto, me han obligado. Me planteo si estas actitudes son dignas de representar a los sorianos. Han traído a nuestra tierra lo peor e la política, estos ‘regenadores’ de Ciudadanos.