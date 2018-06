Rhos anuncia su liquidación por cierre tras 40 años de actividad

Liquidación total, hasta 60 y 70% de descuento por cierre (derribo y nueva construcción del edificio)». Con este escueto mensaje anunciaba Rhos su despedida del comercio soriano este fin de semana. El cierre no será inmediato, pero según indicó su propietario, Alberto Gil Ropero, ya se ha firmado el acuerdo de venta con el empresario que proyecta la construcción de un hotel y varias viviendas en ese edificio.



«Nosotros hace años que ya teníamos proyectado que se derrumbara el edificio», explicó Gil Ropero que añadió «hablamos del año 2010 más o menos, lo que pasa que no se pudo avanzar porque no estaba aprobado el Plan General. Aunque los planes seguían en mente la intención de Gil Ropero coincidió con el proyecto planteado por Enrique Jiménez para juntar los dos edificios adyacentes con el objetivo de conseguir una parcela en la que levantar un hotel y varias viviendas. «En octubre del pasado año me llamó, sabía que teníamos intención de tirarlo ahora ya hemos cerrado la venta», relató. Hay que recordar que el propio Jiménez ya confirmó el pasado mes de marzo que había conversaciones abiertas con el propietario del local comercial con vista a una adquisición que ahora se ha formalizado.



Aunque no siempre en la misma ubicación, la actividad de Rhos en la capital soriana comenzó hace casi 40 años. «Fue en el año 79 o en el 80, de hecho, mi compañera en la tienda lleva desde esa fecha», explicó Gil Ropero. Tras casi cuatro décadas ligado a la actividad comercial, de hecho Gil Ropero llegó a regentar otros tres comercios, el momento de comenzar la despedida ha sido emocionante. «Hasta que no que no pones el cartel casi no te das cuenta, la venta estaba ya cerrada hace un mes, pensaba anunciarlo antes pero no ha podido ser», comentó. «En cuanto he puesto el cartel hay algunos clientes que me han dicho que no me vaya, qué dónde van a comprar ahora y esas cosas emocionan», comentó.



El propietario de Rhos afirma que está mirando algunas alternativas para evitar el cierre definitivo. «Estuvimos mirando algunos locales, pero la verdad es que no se ajustaban a lo que requeríamos», señaló añadiendo que «nosotros tenemos muchos tipos de productos y al final lo que nos da los resultados de venta es que tenemos un poco de todos, entonces necesitamos mucho espacio y que sea un local céntrico porque no estábamos seguros de que con un local reducido pudieran darse las cosas bien». Con respecto a su futuro, Gil Ropero comentó que en principio tiene un par de alternativas en estudio relacionadas con la instalación de expositores en otros comercios de la ciudad y un canal de venta online.



El propietario de Rhos reconoce que su marcha coincide con uno de los peores momentos del comercio de la ciudad. «Los últimos años han sido muy malos, revisando las cifras, el pico de ventas fue entre los años 2003 y 2007, es cuando más se ha vendido, sin ir más lejos, en 2003 se vendió seis o siete veces más que en 2016», apunta. «Evidentemente, hay que reinventarse, pero hay cosas, como el comercio online, con la que es muy difícil competir», lamentó.



Con respecto al futuro, Gil Ropero lanza un mensaje de esperanza ya que la zona está en pleno proceso de transformación, «El centro se va quedar bien todo renovado, llega Stradivarius y si todoa va bien en esteedificio se abrirá un nuevo hotel», insistió.