El riesgo más bajo de fallecer de enfermedad cardiovascular

Tres de cada diez sorianos de entre 40 y 64 años se encuentran en situación de riesgo elevado de morir por una enfermedad cardiovascular en la próxima década, en concreto 773 personas con tarjeta individual sanitaria estarían en el sector crítico de este tipo de patologías, según el estudio realizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre Riesgo de Enfermedad Cardiovascular, RECCyL, elaborado a lo largo de los años 2004 a 2014 y cuyos resultados se han dado a conocer recientemente.

El informe indica que sobre las 26.229 personas analizadas en la provincia respecto al riesgo elevado de morir por alguna enfermedad de tipo cardiovascular, un 2,95% fallecería en los próximos diez años, con mayor incidencia en los hombres, en concreto el 5,08% (718 personas), y un porcentaje mucho más bajo entre las mujeres, del 1,28% (155 féminas). Esta situación se concentra en la población de más de 55 años.

La que sufre un nivel de riesgo más alto es la que supera los 60 años, con un 19,67% de incidencia, que si se centra en los hombres se dispara hasta el 35,54%, frente a un 7,59% de las mujeres. Atendiendo al medio en que residen, el 4,81% de los considerados en riesgo elevado viven en zona urbana o semiurbana y un 1,58% en el medio rural.

Los porcentajes generales de la provincia de Soria son los más bajos de toda la comunidad autónoma, donde la media está en el 7,4%, elevándose en el caso del colectivo masculino hasta el 12,7% y bajando en el femenino al 2,3%. El estudio, que además de las nueve provincias incorpora el análisis en Ponferrada y discrimina entre Valladolid Oeste y Este, es decir, las once áreas de salud de la región, señala que el riesgo más elevado de toda la región se encuentra en el municipio leonés, con hasta un 13,6% de incidencia. En el caso de los hombres, ocurre lo mismo, con hasta un 24,8% en Ponferrada, y en las mujeres el peor dato se encuentra en Segovia con el 7,4%.

Según la Consejería de Sanidad, las enfermedades cardiovasculares son un grupo de patologías del sistema circulatorio que comparten causas, factores de riesgo y consecuencias para la salud. Las más representativas son la hipertensión arterial, la enfermedad isquémica del corazón y la enfermedad cerebrovascular, aunque no son las únicas responsables de este grave problema de salud. En este sentido, el estudio destaca que el conjunto de enfermedades del sistema circulatorio encabezan el funesto ranking de las causas de mortalidad en Castilla y León, con un porcentaje cercano al 35% de todas las defunciones en la comunidad.

El estudio elaborado sobre 4.000 personas en las once áreas de salud analiza diferentes variables, desde la presión arterial a la diabetes y los trastornos de la regulación de la glucosa, el colesterol, consumo de tabaco, sobrepeso y obesidad y el síndrome metabólico.

Infarto

De este modo, el 6,6% de los sorianos se encuentran en riesgo elevado de padecer una enfermedad isquémica del corazón (infarto agudo de miocardio o angina de pecho) en los próximos diez años, una patología que se produce cuando se reduce el flujo sanguíneo al músculo del corazón por un bloqueo parcial o completo de las arterias que le suministran sangre. El porcentaje es mayor en los hombres, del 13,3%, que en las mujeres, del 1,01%, según el estudio realizado en la población de 15 a 74 años de edad con tarjeta individual sanitaria. Este problema surje en la población soriana a partir de los 50 años. Si se tiene en cuenta el lugar de residencia, el 7,75% vive en zona urbana y el 5,8% en la rural.

En el conjunto de la región la media general es el 9,29%, disparándose hasta el 17,32% en el caso de los hombres y de apenas un 1,81% en mujeres.