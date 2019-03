Riesgo de parón en las empresas por la falta de trabajadores

«El paro no es un problema en Soria», reconocen desde la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria, FOES. Todo lo contrario. «Hay muchas empresas que están en una situación tal que si no encuentran trabajadores a lo mejor tienen que parar su actividad, eso es algo de lo más preocupante», afirmó el presidente de FOES y de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, Cecale, Santiago Aparicio, poniendo de relieve la escasez de mano de obra en la provincia, donde en los dos últimos años se han perdido 3.600 personas en edad de trabajar, es decir, el 7,7% de su población activa.

Según indica la federación, 2.300 de ellas por encima de los 55 años, lo que deja entrever que las jubilaciones han supuesto en torno al 64% de ese descenso.

La falta de trabajadores aqueja a todos los sectores y empresas, «cuanto más grandes, más afecta», recalcó la secretaria general de FOES, María Ángeles Fernández, quien detalló que son necesarios «cocineros, camareros, informáticos, transportistas...», citando algunos ejemplos.

En ese sentido, explicó que Soria se ve perjudicada en el sistema de cupos de extranjeros porque existen demandantes en el servicio estatal de empleo en otras provincias, y habiendo trabajadores nacionales no se da opción a los foráneos. «Pedimos la flexibilización del contingente de trabajadores extranjeros. Hay carencia de personal, en operarios y personal cualificado, y al solicitar el contingente nos dicen que hay gente apuntada en el Inem, por ejemplo de camareros, pero pueden estar en Soria o en Andalucía. Es decir, el problema del paro en Andalucía no está afectando aquí, porque el contingente se ve de manera global», indicó Fernández, lamentando la «barrera» con la que se encuentra la provincia para atraer a personal foráneo.

Precisamente esa flexibilización es una de las demandas que lanzan los empresarios de Soria a los partidos políticos ante la inminencia de las elecciones. Medidas que se hacen necesarias, destacó Aparicio, por la «debilidad» del tejido socioeconómico que, matizó, se ha acrecentado en la última legislatura. Detalló que desde 2015 se ha cerrado el 3,6% de las empresas de la provincia. Según el Directorio Central de Empresas, DIRCE, en 2015, Soria tenía 5.903 empresas pero en 2018 fueron 5.689, por lo que durante la legislatura se han perdido 214 empresas, lo que supone el 3,6% de la demografía empresarial provincial, apuntó FOES. También hay menos autónomos. Si en 2015 eran 8.377, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el año pasado se contabilizaban 7.874. «En estos cuatro años, la provincia ha perdido 503 personas en este régimen, el 6%», indicó Aparicio. También caen las exportaciones, en concreto la cifra descendió a 366 millones, un 8,97% menos.

Derivado del problema poblacional, el número de universitarios se resiente igualmente. Durante el curso 2015-2016 se matricularon 1.734 alumnos en el Campus Duques de Soria, según datos de la Universidad de Valladolid. Al terminar la legislatura son 1.528. La caída es del 119%, es decir, 206 alumnos menos.

Del mismo modo, hay menos niños y adolescentes. Al inicio de la legislatura, Soria contaba con 13.725 alumnos matriculados en Enseñanzas Generales (Infantil, Primaria, Especial, ESO, Bachillerato y FP). Finaliza la misma con 13.349 alumnos, 376 menos (un 2,74% de bajada). Y los servicios bajan de calidad, insistió FOES, recordando las cifras de lista de espera quirúrgica en el Complejo Asistencial de Soria que ha crecido hasta los 758 pacientes en el cuarto trimestre de 2018, un 231% más, derivado principalmente de la falta de profesionales, eminentemente anestesistas.

«Los déficits estructurales y problemas demográficos de la provincia de Soria se han agudizado en esta última legislatura agudizando problemas que ya teníamos», recalcó Aparicio, poniendo en acento en la falta de infraestructuras: «Es una vergüenza que tengamos el ferrocarril así y que no se haya ejecutado casi el 80% del presupuesto».

Según dijo, con una rebaja de diez puntos porcentuales en las cotizaciones a la Seguridad Social en las zonas escasamente pobladas y una fiscalidad reducida, más unas infraestructuras adecuadas, «Soria, por su situación estratégica y geográfica, sería un punto importante para que las empresas se asentasen aquí».

FOES insistió en que la aplicación de estas medidas fiscales sólo depende de la voluntad política en el ámbito nacional, sobre todo en el caso de la bonificación de los diez puntos porcentuales.

Entre las demandas de la federación destaca la necesidad de definir el concepto de zona despoblada, lo que permitirá identificar la singularidad de la provincia de Soria respecto a otras para, y de este modo adoptar medidas específicas.

FOES reclama suelo industrial competitivo, incidiendo sobre todo en el polígono de Valcorba, «porque ya no hay metros cuadrados para ofertar a las empresas», se quejó el presidente de Cecale, quien propuso la unión por ferrocarril de Valcorba con la estación del Cañuelo. Santiago destacó igualmente la importancia de la fibra óptica en todo el territorio provincial, con especial apuesta por la tecnología 5G.

Considera la federación que es necesario dotar de contenido real y de fondos económicas al Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria más allá de 2020, con especial atención al plan de captación de empresas Invest in Soria en paralelo a un proyecto de captación, y fijación de talento en la provincia de Soria.

Pide también un plan de revitalización del sector de industrias de la madera de la provincia de Soria y la potenciación de Cesefor, además de la creación de una lonja micológica en la provincia.