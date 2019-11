Rifirrafe tuitero PSOE-PP por las partidas del Plan Soria

El PSOE y el PP de Soria protagonizaron la noche del domingo un intenso debate sobre el Plan Soria a través de las redes sociales. El enganchón se produjo entre el procurador socialista Ángel Hernández y el presidente de la Diputación y alcalde de Golmayo, Benito Serrano. La discusión no pasó de un debate político sobre el uso del plan demográfico lejos del ejemplo dado por otros políticos como el alcalde de Valladolid, Óscar Puente y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que incluso sobrepasaron la barrera del insulto. La conversación concluyó cuando Serrano desveló que dentro del Plan Soria se incluye una subvención de 140.000 euros en favor del Otoño Musical Soriano –que organiza el Ayuntamiento de Soria– y con Hernández anunciando una petición a la Junta para aclarar si se imputa al Plan Soria gastos «que no son del plan».



El enfrentamiento se produce después de que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, visitase la comisión de seguimiento del Plan Soria y asegurara que en las dos últimas anualidades se han invertido 65 millones en la provincia. Hernández aprovechó la entrevista de Serrano con HERALDO/DIARIO DE SORIA publicada este fin de semana en las que el presidente provincial aseguraba que «El Plan Soria ha abierto líneas para prolongar la agonía».



Hernández interpeló directamente a Serrano para recordarle que el Plan estaba gestionado por la Junta, institución gobernada por el PP y Cs. «Parece que Serrano se ha cansado pronto», explicaba el procurador. La respuesta llegaba de forma inmediata. «Pues cansado de ver como un plan ‘demográfico’ alguno lo utiliza para arreglar sus aceras o pagar sus conciertos, sí. Cansado de que los socialistas sorianos utilicen este plan para hacer política, no para lo que se gestó, también», aseguraba Serrano.

La discusión elevó el tono. Hernández preguntó por los conciertos que se habían pagado y recordaba que «en las respuestas de la Junta no los he visto». El procurador también respondió a las insinuaciones por las aceras. «Por cierto lo de las aceras, me imagino que te refieres al polígono de las Casas, se hizo para mejorar las infraestructuras de ese polígono demandado por las empresas y no solo fueron sólo las aceras. Es una ínfima cantidad de lo que prometió la Junta con Gesturcal».



Benito Serrano continuó con la gresca. «Sí que es cierto que se hizo política para los amigos afines. Si quieres pongo ejemplos. De verdad que aceras o 140. 000 euros para el otoño musical, o pagar depuradoras dinamizamos algo?» y añadió que «si hay que subvencionar algo que se haga, pero no como plan de dinamización».



En este momento la discusión entró en su momento más tenso. Hernández reclamó explicaciones a Serrano. « ‘Se hizo política para los amigos afines’ ¿A qué te refieres? ¿Estás acusando a alguien de algún delito? Me gustaría que lo aclarases». El procurador también añadía «Pero con lo del Otoño Musical me acabas de dejar de piedra. Si la cantidad que aporta la para el Otoño Musical Soriano está dentro del Plan Soria es una vergüenza. Mañana mismo registrará una pregunta escrita para conocer la respuesta de la Junta». «No hombre, delitos no denuncio. Hablo de amigos políticos. Pregunta al ex alcalde de Navaleno porqué no entró su pueblo en el proyecto de nieve», fue la respuesta de Benito Serrano.

Sin embargo, la conversión no terminó ahí. El presidente de la Diputación insistía en que «sí me parece bien que se subvencione, pero no como plan Soria» y acompañaba su frase con una fotografía de lo que parece un folio del informe del Plan Soria donde pueden verse diversas cantidades y conceptos como los 140.000 euros del Otoño, 81.100 euros para promoción turística, 29.000 euros para Numancia 2017 o más de 100.000 euros para mejora de infraestructuras turísticas.



«Así se explica de dónde salen las cifras de inversión del Plan Soria. Imputan gastos al Plan Soria que no son del Plan. Es evidente lo que ya hemos denunciado desde el PSOE, que es una estrategia de marketing para maquear las cuentas», respondía un sorprendido Hernández ante la revelación de Serrano. El procurador continuó. «Esta foto de pone de manifiesto lo que ya hemos denunciado, que el PP imputa gastos al Plan Soria que no lo son, con el único interés de maquillar las cuentas. ¿Se piensan que somos tontos? ¡Están convirtiendo la España Vaciada en la España Vacilada!». La discusión se cerró con otro anuncio de Hernández. «Registraré una petición de documentación para conocer el documento de gastos imputados al Plan Soria y que ha enseñado Serrano, que pone de manifiesto el engaño que hemos sufrido los sorianos por el PP. No se puede mentir tan alegremente».