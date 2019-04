Risto Mejide incendia las redes con sus burlas a la España Vaciada

El polémico presentador de televisión Risto Mejide ha incendiado las redes sociales y causado la indignación de los sorianos y de otras provincias de la ‘España Vaciada’. En el programa que dirige ‘Todo es mentira’ de Cuatro, del pasado lunes, Mejide y especialmente sus colaboradores vertieron diferentes expresiones de dudoso gusto en el que se burlaban de la manifestación del pasado domingo en Madrid, con términos que ni siquiera pueden justificarse en un programa teóricamente de humor.

No es de extrañar que los usuarios sorianos de twitter y de otros lugares de la España despoblada arremetieran contra Mejide y su programa. Tal es así, que el presentador se vio obligado a enviar ayer por la tarde a la capital soriana a una reportera para tratar de calmar los ánimos

Las frases vertidas en el programa no tienen desde luego desperdicio. Así, una de las colaboradoras, ni corta ni perezosa, se despacó con un «¿Han dicho si la gente de la manifestación olía a choto o todavía no?». «En Soria, por culpa de la manifestación un hombre se quedó sin pareja para jugar al mus», apostilló un segundo colaborador en tono jocoso. «Soria Ya, no para ayer, para ya», reseñó un tercero sobre el nombre de la plataforma tratando de hacer un juego de palabras con una más que dudosa gracia.

También se habló de una presunta queja de los representantes de la ‘España Vaciada’ sobre que el bus no era gratis, en contraste con los de la «España de Colón». Y en plena ‘orgía’ de comentarios, otro colaborador se burló directamente de la presencia del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por su discapacidad: «Iba con la silla y tenía un arado detrás, a un kilómetro por hora». Llama la atención este comentario tan jocoso sobre la discapacidad de Echenique teniendo en cuenta que el propio Mejide expulsó de un programa a Arcadi Espada por sus desagradables comentarios a un padre que tenía un hijo con síndrome de Down.

No es de extrañar que a la vista de tales dislates, las redes sociales ardieran durante horas contra Mejide y el programa. Algunos llamaban a un boicot contra el programa, otros llenaban el buzón y el teléfono de whatsapp del propio programa con un modelo en el que se censuraban los comentarios, y en general, mostraban su indignación por el programa. Una discapacitada de Soria, cuyo comentario se hizo viral, llegó a afirmar: «Si os dejáis la boina y la gallina, os podemos prestar las boinas que nuestros abuelos lucen con orgullo y las gallinas que demuestran que donde más huevos hay es en el medio rural. Lo del olor a choto ya es otro tema, si veis que hay cierto tufillo, no somos nosotros».

Algunos colaboradores del programa como Antonio Castelo o Marta Flich se apresuraron a pedir disculpas. El primero explicó que la intención era «darle caña a los políticos que en elecciones apoyan cualquier causa y el resto del tiempo no saben ni que existen. Puede que no estuviésemos nada acertados. Teneis nuestro apoyo, viva Soria». La segunda lo hacía con matices: «No seré yo (siendo más de pueblo que las amapolas) la que piense de forma elitista/clasista. Desde hace años trabajo por la cohesión social y territorial. Si un chiste de guión se entendió mal, lo siento. Mejor ‘disparemos’ a los que recortan nuestros derechos y no al humorista, ¿no?»

El nivel de indignación fue ‘in crescendo a lo largo del día’ ante lo que los representantes de la ‘España Vaciada’ consideraban como una ofensa.

Tal es así que el historiador, escritor y profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, José Luis Corral, realizó un inciso durante la presentación de las III Jornadas de Novela Histórica de Soria para contestar a «aquellas voces que está escuchando que tildan a la gente de las provincias de la España Vaciada de paletos»: «Me da la sensación de que la gente que dice estas cosas son auténticos paletos que lo ven solo desde el ombligo de las grandes ciudades y no se dan cuenta que el medio rural y la España Vaciada hace cosas importantísimas».

«Con mucho más éxito, más relevancia, mayor categoría, más dedicación y mucho más esfuerzo y con mayor esquisitez que las grandes ciudades donde la impersonalidad, la falta de empatía de mucha gente (generalizo y puedo ser injusto), y sobre todo la falta de calidad es algo demoledor. Y eso aquí no ocurre. Por eso, cuando alguien hable de paletismo de la ‘España Vaciada’ que se mire al espejo porque a lo mejor está describiendo lo que ve reflejado en él», fueron las palabras del historiador, tremendamente indignado por el contenido del programa de Cuatro.