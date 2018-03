Una «rueda de prensa en medio del campo» y «culmen del surrealismo»

«No tengo mal rollo con él, he pasado muchas horas de trabajo conjuntas a nivel internacional, yo ahora ostento la vicepresidencia del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y él ostentaba la presidencia». Así que el alcalde, Carlos Martínez, conoce al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con quien ha estado en «muchas reuniones conjuntas defendiendo intereses de país y de municipio de forma unánime». Pero frente a esta relación que considera buena «otra cosa, lógicamente, es la visita de ayer [por el jueves], que creo que es el culmen del surrealismo». Martínez criticó ayer duramente el contenido de la estancia de De la Serna en torno a las obras de la A-11, un encuentro que calificó de «rueda de prensa en medio del campo» y del que el ministro marchó «sin asumir ningún compromiso».



«No he visto una situación tan esperpéntica y tan surrealista», remachó el regidor, para quien la visita «no tiene un pase». Al menos, sirvió para establecer «algunas evidencias y algunas certezas», en torno a la situación y a las cuestiones que se omitieron. Martínez ejemplificó estas conclusiones con ciertos puntos. Y el primero, el de las certezas, con que «necesitamos mantener una reunión ya» para aclarar cuestiones de interés común, después de que el Ayuntamiento lleve un año detrás del ministro sin que haya podido celebrarse. La visita del jueves sirvió para avanzar buena voluntad en este aspecto y cerrar una agenda con «cierta agilidad».



Martínez mostró su malestar por la ausencia de concreciones y anuncios de grandes inversiones. «A mí me duele que un ministro de España, de Fomento, con el que tenemos grandísimas esperanzas puestas, porque son los pilares de desarrollo y de oportunidades fundamentales para el desarrollo de esta provincia y de esta ciudad, el único compromiso cierto es que si se aprueban los Presupuestos del Estado son 120.000 euros para la pasarela de Golmayo», lamentó el regidor, quien recordó que De la Serna ha comprometido actuaciones en Cantabria por valor de 3.500 millones y de 1.500 en Asturias. Además, «ha hablado de la pasarela de Golmayo, 120.000 euros, y ni tan siquiera habló de la necesidad de dar cobertura a uno de sus compromisos, que es la pasarela de Las Casas». El alcalde se refería a la promesa electoral del PP en torno a esta estructura.



Ausencia de compromisos para el alcalde y, por el contrario, una descripción del ministro de la situación provincial que es conocida. «Hizo un relato de las necesidades que tiene Soria como si no fuera con él la fiesta y como si este Gobierno no llevara siete años al frente de la administración central», lamentó Martínez. Sin embargo, «los compromisos y los relatos son dos cosas distintas, el relato de la situación en la que estamos no me hace falta que venga el ministro a decirlo, sino que luego comprometa con acciones, con hechos, con inversiones».



Tal vez el único punto de vista «positivo» fue la referencia al interés de una empresa por encontrar una salida a través de la línea ferroviaria en desuso entre Soria y Castejón. Esta mención puede abrir un resquicio a una recuperación del trazado, sobre el que el Ayuntamiento insiste. Pero para el alcalde, De la Serna se quedó corto. Y es que olvidó el despliegue del polígono de Valcorba, donde Fomento, a través de Sepes y Adif, ostenta la mayoría del suelo.



«Si Valcorba tiene interés en la implantación de las empresas y lo conoce el Gobierno, es necesario que nos convoquen ya para ese plan de atracción de empresas, que finalicen el polígono y comencemos ya a hablar de la apertura de la Soria-Castejón», señaló Martínez. En tiempos del Gobierno socialista se apoyó la creación en Valcorba de un centro logístico que permitiera la salida de mercancías por tren y que complementara el del transporte por carretera.



Precisamente el regidor defendió lo realizado por el PSOE al frente del Gobierno y lo comparó con la situación actual. «Que dejen de vivir de la herencia de ese ‘malísimo’ Zapatero, que gracias a él y gracias al Plan Soria pueden ejecutar algo de obra, porque licitación de obra pública, cero», manifestó.



Por último, el regidor se refirió a la Soria-Torralba y las travesías. Sobre el primer tema estimó «sangrante» que se hable de «retirar las limitaciones de velocidad», cuando se precisa una inversión modernizadora y el Estado rescindió el contrato para ello de 20 millones. Sobre la cesión de las travesías «habló casi poniéndose la venda y no queriendo asumir la responsabilidad de la situación, de la que es absolutamente responsable, ya que es propietario, que es el estado de degradación»