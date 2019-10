Sacyl amortiza 3 plazas de médicos rurales tras años sin cubrirse

«Es fácil que se amortice alguna plaza antigua que lleva años sin cubrirse porque no tiene actividad asistencial», reconoció el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, ante las críticas del sindicato CSIF que lamenta que se vayan a amortizar tres plazas de médicos de familia en las zonas básicas de salud, ZBS, de Berlanga de Duero, San Esteban de Gormaz y San Pedro Manrique. Sin embargo, el gerente rechaza que eso vaya a suponer una reducción del servicio ya que ninguna de esas zonas básicas va a sufrir merma de médicos, puesto que se trata de plazas que llevaban tiempo vacantes debido a una reordenación llevada a cabo hace varios meses.

«Que no metan miedo a la gente, porque en San Pedro va a seguir habiendo cinco médicos, en San Esteban once y en Berlanga seis, y continuarán así», señaló Delgado al respecto de las críticas de CSIF, sindicato que rechaza la amortización de esas tres plazas y que se opondrá hoy en la celebración de la junta de personal de sanidad. CSIF denuncia asimismo que la Gerencia «pretende realizar, sin conocimiento de la junta de personal, una modificación y amortización de tres plazas médicas de familia en tres demarcaciones asistenciales, cuando es preceptivo el informe salido de esa junta, antes de tratarlo en la mesa sectorial para su negociación».

El sindicato sostiene que «si ahora hay falta de médicos, la Gerencia no debe amortizar las plazas, sino resolver temporalmente la asistencia como se pueda, en los pueblos afectados, sin cubrirlas de momento, a la espera, en todo caso, de que se lleve a cabo una posible reorganización de la Atención Primaria, para la que se debe contar con los representantes de los profesionales sanitarios».

Insiste en que «la Gerencia de Soria no puede suprimir plazas médicas, porque si se amortizan se perderán para siempre, lo que supondrá un paso más en el desmantelamiento de la estructura de los servicios públicos en el medio rural soriano, de la que el gerente no puede ser cómplice».

Delgado, por su parte, explicó que hace meses se hicieron cambios puntuales «para adaptarse a las circunstancias», teniendo en cuenta el descenso de población en el medio rural y su dispersión, para ajustarse a las necesidades asistenciales de ese momento. Fruto de aquella reordenación son las amortizaciones de ahora. «No había actividad para cubrir las vacantes y por eso no se cubrieron», matizó el gerente, añadiendo que «en ese momento se consideró que esos recursos eran más necesarios en otros sitios». Según el gerente, CSIF «quiere desviar la atención, porque la adaptación de plantillas en virtud de las necesidades son habituales», haciéndolo coincidir con la creación de tres plazas de enfermeras de equipo en otras tantas zonas básicas de salud, «cuando las amortizaciones no tienen nada que ver con eso», matizó Delgado.

De hecho, se congratuló de que por fin se haya dado respuesta positiva a una petición largamente demandada que es la dotación de más personal de enfermería. «Se van a crear tres plazas de enfermería que llevábamos tiempo pidiendo porque son pocas y teníamos problemas para cubrir la actividad», destacó el responsable sanitario sobre la incorporación de tres enfermeras de equipo en las zonas básicas de salud de Arcos de Jalón, Berlanga de Duero y San Pedro Manrique. Una circunstancia que no convence a CSIF por considerar que puede afectar a las actuales enfermeras de área –encargadas de los refuerzos– de esos centros de salud.

El sindicato reclama que, «antes de tomar cualquier decisión, se haga un estudio pormenorizado sobre la creación de enfermeras de equipo», al considerar que «se costeará –de llevarse a cabo– con el dinero de las plazas médicas amortizadas».

Por otro lado, el gerente adelantó que «por fin» se va a cubrir la sexta plaza de médico de Ólvega, algo que también estaba reivindicando la Gerencia en una zona de la provincia donde sí crece la población y por lo tanto las necesidades asistenciales. La decisión les fue comunicada el pasado miércoles.