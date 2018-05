Sacyl anuncia que Berlanga, San Pedro y San Esteban perderán tres médicos

Las zonas básicas de salud de Berlanga de Duero, San Esteban de Gormaz y San Pedro Manrique pierden un médico de atención primaria cada una para la labor asistencial, según ha anunciado la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, una circunstancia derivada de la jubilación de dos facultativos y la marcha de un tercero a otro destino. Detrás de esta decisión de amortizar tres plazas se encuentra la despoblación del medio rural, lo que ha llevado a Sacyl a reducir efectivos, con el compromiso lógico de que se mantendrá la asistencia médica, aunque para ello tendrán que ser el resto de facultativos los que asuman la carga.

La zona básica de salud de Berlanga de Duero trabaja ya dese el 1 de mayo con un profesional menos, pendiente todavía de que desde la Gerencia se reestructure el servicio. Si antes eran siete los médicos, más dos de área para cumplimentar al equipo y realizar guardias, ahora contarán sólo con seis, que serán los que deban repartise la asistencia de los 12 pueblos del partido de Fuentepinilla, cuyo facultativo se jubiló a principios de año. En estos cuatro meses ha sido uno de los médicos de área quien ha hecho las funciones, pero esa fase de parcheo ha terminado y ahora toca reestructurar.

Desde el centro de salud de Berlanga consideran que este recorte supondrá una menor frecuentación de las consultas en los pueblos, porque evidentemente «no es lo mismo estar en tres pueblos que en ocho», sobre todo teniendo en cuenta las amplias distancias de una provincia tan dispersa como Soria.

Alertan de que la siuación empeorará en periodo estival cuando los pueblos aumentan sensiblemente su población, a lo que se suman las vacaciones de los profesionales de la sanidad, con lo que el resto sufrirá una sobrecarga de trabajo considerable. La previsión es que entre los seis médicos se repartan los pueblos y las cartillas sanitarias, unas 150 en el partido de Fuentepinilla.

Pluripatología

«Se trata sobre todo de población envejecida, con pluripatología, y hay que ir a la consulta o a sus domicilios porque los pacientes no pueden desplazarse hasta el centro de salud», explican desde la zona básica de Berlanga de Duero, poniendo de manifiesto la idiosincrasia de la asistencia en los pueblos.

Uno de los problemas en las zonas rurales es que el médico acaba pasando buena parte de su jornada laboral en la carretera, como destacó María José López, de la Secretaría de Sanidad y Sociosanitarios de UGT. En torno a un 75%, estima desde Comisiones Obreras la responsable del área de sanidad, María Jesús Sotillos.

A esta circunstancia se añade el hecho de que muchos de los médicos residen en la capital, con lo que los recorridos en un día pueden oscilar entre los 170 o los 130 kilómetros. Dependiendo del número de pueblos y las distancias entre ellos, los tiempos de viaje aumentan en el caso de cada profesional de atención primaria.

Los sindicatos defienden que se mantengan los puestos de trabajo, expectantes ante la reestructuración de efectivos, conscientes del problema que supone la despoblación y la necesidad de redistribuir al personal, ante zonas rurales en las que los médicos tienen a su cargo menos de cien cartillas sanitarias mientras en la urbana son 1.500. Como ejemplo, en El Burgo de Osma o Almazán cuentan con dos médicos para el servicio del fin de semana, los mismos que para toda Soria urbana.

«Según Sacyl la amortización de estas plazas en Berlanga de Duero, San Pedro Manrique y San Esteban de Gormaz no supone pérdida asistencial, porque lo asumirán otros médicos, pero estamos pendientes de cómo lo van a reestructurar, optimizando los recursos», matizó López.

La presidenta de la junta de personal, Cristina Pérez, insistió en la negativa a que se amorticen plazas. «El problema es que no tienen medios y reconvierten, pero hace falta más personal porque se limitó la tasa de resposición y se tiene que crecer», recalcó, incidiendo en que la solución pasa por «aumentar el presupuesto para contratar a personal y que las plantillas estén como deben».

Jubilaciones

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria, al argumento de la despoblación y la previsión de que la sangría continúe suman el hecho de que no existe relevo generacional entre los profesionales, la explicación dada a los afectados en las zonas básicas de salud para justificar la medida. Y lo peor de todo es que la realidad que se vive ahora en Berlanga de Duero, San Esteban de Gormaz y San Pedro Manrique no parece más que el principio, a tenor de la edad media de los facultativos, que augura una cascada de jubilaciones en todas las zonas básicas de salud, que agrupan un total de 343 consultorios locales.

En el caso de Berlanga, los seis médicos que se mantendrán en la zona básica de salud superan ya los 55 años, una edad que les exime, si así lo deciden, de hacer guardias, aunque no es el caso. Eso quiere decir que en pocos años pasarán todos a la condición de jubilación, uno de ellos ya en tres meses, si bien esa plaza se cubriría con uno de los médicos de área que actualmente desarrolla su trabajo como refuerzo.

En San Pedro Manrique, la plaza que se amortiza es la de un médico que se jubilará ya en breve, mientras que en San Esteban la vacante que no se repondrá es la de una médica que optó a otro destino.