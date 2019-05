Sacyl cerrará una de las plantas del Virgen del Mirón durante el verano

Con el verano llegan también los ajustes en la sanidad de la provincia para adaptarse a las vacaciones de los profesionales así como para cubrir el plan de contingencia que de nuevo vuelve a afectar al Hospital Virgen del Mirón. La planta de medicina interna del centro hospitalario se cerrará desde junio y hasta mediados de octubre como consecuencia de la falta de climatización en la misma, lo que hace desaconsejable el servicio.

«El plan de contingencia contempla que en periodo de temperaturas elevadas no se ingresen pacientes en esa planta y que vayan a otras con climatización», explicó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, matizando que «no se trata de un cierre, es que no van a estar ocupadas». En ese sentido, añadió que si es necesario por la demanda existente la planta podrá ocuparse.

El traslado afecta, además de a los pacientes que ya no ingresarán en el Virgen del Mirón sino en el Hospital Santa Bárbara, a una quincena de profesionales entre enfermeros y auxiliares, que son los que prestan el servicio habitualmente en la planta de medicina interna, según indicaron fuentes sindicales. Los médicos son compartidos con el Santa Bárbara como facultativos del Complejo Hospitalario de Soria.

El cierre de esta planta en el Virgen del Mirón ya se produjo el año pasado por el mismo motivo, ya que Sacyl actuó sólo en la planta de geriatría para modernizar su sistema de climatización, después de las críticas recibidas por los sindicatos ante las penosas condiciones por el excesivo calor en la época estival.

La medida responde asimismo a la necesidad de adaptarse a las vacaciones del personal, reconoció Delgado, ya que el verano lleva aparejado una reducción del número de efectivos.

El gerente aseguró que no se producirá el cierre de ninguna planta en el Hospital Santa Bárbara, «porque podemos contratar personal», si bien la ocupación se espera que sea más baja que la media del año, algo habitual cada verano, con en torno a un 60% en el Complejo Hospitalario.

No es lo que ocurre en el servicio de urgencias, donde la llegada de nuevos pobladores a los pueblos, también de turistas, hacen que la actividad aumente. Sin embargo, Delgado matizó que no siempre el verano implica una mayor demanda en urgencias ya que los meses más fríos del invierno registran una gran presión asistencial por el número de pacientes ancianos y crónicos cuya situación empeora ante esas condiciones meteorológica adversas.

En cuanto al refuerzo de médicos en urgencias, el gerente indicó que no se producirá por la dificultad de contratar profesionales. «No hay médicos para contratar, si los hubiera les contrataríamos durante todo el año, que nos vendría muy bien», indicó.

Según ha podido saber este medio, urgencias contará con dos nuevas incorporaciones que comenzarán a trabajar en junio.

Respecto a la atención primaria en el medio rural en el periodo estival, el gerente afirmó que la atención se cubrirá con los efectivos actuales y se tratará de reforzar en los puentes festivos y en puntos como por ejemplo la zona básica de salud de Pinares, «que es donde más aumenta» la demanda. Ya no sólo de hijos del pueblo que regresan por vacaciones, «ahora viene gente de fuera que quiere conocer Soria. Tenemos turistas que suponen un cambio y que afecta a la atención primaria e incluso hospitalaria, porque si alguien se cae en la Laguna Negra se le atiende aquí», especificó, ante un aumento de las atenciones traumáticas.