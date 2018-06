Sacyl contrata 311 profesionales para reforzar durante el verano

La llegada del verano y con él las vacaciones de los profesionales de Sacyl obliga a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria a reforzar y reordenar efectivos al objeto de garantizar la atención en toda la provincia, sobre todo en el entorno rural donde la población se multiplica en el periodo estival. Este año la Gerencia ha ofertado 311 nuevos contratos de sustitución, a una media de 81 días cada uno de ellos, lo que supone 24.466 jornadas a lo largo del verano, un 6% más que en 2017, tal y como matizó el gerente, Enrique Delgado, quien indicó que las primeras incorporaciones ya se están produciendo y que el refuerzo estará funcionando antes de las fiestas de la capital a finales de este mes.

Esos 311 profesionales se suman a los 1.625 de plantilla habitual, lo que da un resultado cercano a las 2.000 personas, tanto en atención primaria como especializada, un número de efectivos similar al de los últimos años en periodo estival. El aumento del 6% en el número de días responde a una «mayor disponibilidad», como apuntó Delgado.

De hecho, la evolución del gasto destinado a cubrir sustituciones en atención especializada -tanto vacaciones como permisos y libranzas, incapacidades temporales o por liberación sindical- ha ido creciendo en Soria, pasando de 1,4 millones de euros en 2013 a los 2,8 millones en 2017. En el caso de la atención primaria, el incremento no es tan notable pero igualmente destacado, de los 554.000 euros en 2013 a 986.000 euros en el pasado ejercicio.

La mayoría de los contratos de sustitución que ha ofertado Sacyl este verano en Soria corresponden al área de enfermería, en concreto son 111, una circunstancia lógica si se tiene en cuenta que es el colectivo más numeroso del hospital, más de 300 profesionales habitualmente, además de los 130 en atención primaria.

La contratación de médicos en verano es de apenas cuatro personas, «porque no hay», como señaló el gerente. Estos contratos son para un facultativo de medicina interna, otro de farmacia hospitalaria, un tercero para microbiología y parasitología y el cuarto para análisis clínicos, las especialidades donde actualmente «hay paro y por lo tanto sí contamos con profesionales para contratar», matizó. En el resto de especialidades la opción pasa por reorganizar los efectivos existentes, «como siempre, es difícil hacerlo de otra manera por la falta de médicos», insistió Delgado.

Otros 68 contratos serán de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, TCAE, y 38 más para celadores. Se incorporarán también 26 auxiliares administrativos y 25 operarios de servicios, además de diferentes profesionales como una matrona, fisioterapeutas o técnicos de rayos, entre otros.

Sacyl cuenta con una bolsa de empleo lo suficientemente amplia como para cubrir todas estas plazas de una forma directa. «Estamos contentos porque se cubren los servicios no por las contrataciones, porque nosotros no somos una agencia de contratación», destacó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria.

No obstante, Sacyl en Soria da empleo, directo o indirecto, a más del 5% de la población activa de la provincia y su presupuesto representa en torno al 6% del producto interior bruto provincial.

En atención especializada el colectivo más numeroso es el de enfermería, como ya se ha mencionado, seguido de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería que suman unos 230. Los médicos eran el año pasado 183 y 94 los celadores, mientras que en hostelería trabajan unas 60 personas y poco más del centenar están destinados en administración.

En atención primaria son más los médicos, 180, que los enfermeros, 132. El siguiente colectivo más numeroso es el de administración con 47 trabajadores en los distintos centros de salud de toda la provincia.