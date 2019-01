Sacyl da por notificado el cambio a los médicos interinos por sede electrónica

Sacyl asegura que los médicos interinos funcionarios de atención primaria sabían ya desde el mes de octubre que su relación contractual con la Junta de Castilla y León iba a cambiar pasando a ser estatutarios, porque fue entonces cuando se publicó la Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León. Esta medida afecta a 17 facultativos de la provincia repartidos por distintas zonas básicas de salud, así como a otros cuatro interinos más que ocupan plazas en sustitución de funcionarios ya fijos, y todos ellos se muestran en contra del cambio de régimen por las consecuencias que pueden conllevar en caso de que un concurso de traslados les desplace de su puesto.

Lo que se desconocía era la fecha exacta en que se produciría el cambio, sobre la que ni siquiera estaba al tanto la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. Finalmente fue el 21 de diciembre y desde Sacyl afirman que se notificó por sede electrónica, método que se considera suficiente para dar oficialidad a la medida, sin que sea necesario comunicarlo personalmente a los afectados, como indicó el director de Profesionales de la Gerencia de Soria, Luis Lázaro, quien matizó que todos los profesionales tienen acceso a dicha plataforma. «Es como un tablón de anuncios parra notificar a sus administrados cualquier cosa que afecte a sus intereses», matizó. Responde así a las críticas de los médicos interinos ya estatutarizados que el pasado miércoles criticaron la nula información facilitada, indicando que llevarán a los tribunales las «irregularidades» de este proceso.

Entre ellas el hecho de que aunque desde el 22 de diciembre se les dio de alta en la Seguridad Social como estatutarios ninguno ha firmado el nombramiento. Sacyl afirma que esto no es necesario y que es un mero trámite que puede hacerse en cualquier momento. «El efecto ya es una realidad desde el día 22, y el nombramiento no es ningún contrato que tengan que firmar», especificó Lázaro, en contra de lo que consideran los médicos interinos afectados quienes estiman que en teoría tendrían que haber dado su visto bueno el mismo día 22 en que les dieron de alta en el nuevo régimen.

Sí reconoció Lázaro que a partir del 26 de diciembre –no fue antes por las vacaciones navideñas–, se determinó que desde la unidad de gestión avisaran a los profesionales «para decirles que en enero se les entregaría el papel». Ayer todavía no habían sido localizados todos los afectados, reconoció Lázaro. «Si no están de acuerdo pueden recurrir porque los pasos administrativos tienen sus posibilidades de recursos, pero ahora no hay nada que recurrir porque los efectos –la estatutarización– ya está», matizó el director de Profesionales, quien insistió en que los facultativos afectados ya estaban al tanto de este proceso, «porque se ha hablado con ellos en más de una ocasión».

Recordó además que la estatutarización es fruto del acuerdo marco alcanzado entre profesionales y la Administración en 2002, cuando se produjo el traspaso de competencias, y por lo tanto es un proceso que tenía que culminarse, aunque en Castilla y León hayan tardado 17 años. Lázaro especificó que todos las nuevas incorporaciones, cuando se produce una jubilación, por ejemplo, son ya médicos estatutarios, siguiendo el criterio aprobado.

En cuanto al riesgo de perder su plaza por los concursos de traslado que convoca Sacyl, el director de Profesionales aseguró que estos profesionales no se quedarán sin trabajo, para empezar porque existe escasez de médicos.

De los 1.610 profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, el 78% es personal estatutario, recordó Lázaro. En cuanto a los médicos, tanto de atención primaria como de hospitalaria, es decir, 368, lo son el 66%. El 33% restante son funcionarios, de los que 86 han adquirido la condición de fijos y 36 son interinos, de ellos apenas un 10% son médicos de familia.