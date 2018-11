Sacyl dice ahora que Soria puede tener radioterapia pero sin plazos

Después de años de reivindicaciones para que en Soria se instale un acelerador lineal que permita a los pacientes de cáncer no tener que desplazarse para recibir radioterapia, la unidad satélite prevista para Ávila, cuyo hospital de referencia es Salamanca, abre a posibilidad de contar con la prestación, a pesar de no cumplir las ratios de población afectada, argumento utilizado por la Gerencia de Sanidad para no implantar el servicio.

«La idea es buena y seguro que se va a extender al resto de Castilla y León. Si el modelo de Salamanca es útil, o utilizaremos en Soria, sin duda», apuntó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, quien matizó que en primer lugar hay que ver los resultados en Ávila, por lo que hay que dar tiempo.

La unidad satélite en Ávila es posible tras la actualización de los equipos tecnológicos en Salamanca, donde ahora se atiende a los pacientes abulenses. Delgado considera que Burgos, donde son tratados la mayoría de los pacientes oncológico de radioterapia de Soria, cuenta con la infraestructura necesaria para hacerse cargo de la posible unidad satélite para el Hospital Santa Bárbara, aunque, como matizaron desde la Consejería, debe actualizar un equipo para contar con nuevas tecnologías y prestaciones.

El gerente reconoció que Ávila, al igual que Soria, no cumple los ratios de pacientes y población que marca la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, pero al ser unidad satélite de Salamanca «los profesionales tienen el volumen de actividad suficiente».

En Soria son más de un centenar los pacientes que se tienen que desplazar para recibir el tratamiento, mientras que en Ávila, estima Delgado, rondarán los 200. Esto evidencia que el problema de la ratio, el argumento siempre utilizado para explicar por qué no existe en Soria un acelerador lineal, también puede tener sus matices. De hecho, el presidente Juan Vicente Herrera, manifestó ya en 2007 que Soria contaría con esta infraestructura, aunque en diciembre de 2011, el grupo popular en las Cortes de Castilla y León votó en contra de esta posibilidad.

Para el gerente, el proyecto de la unidad satélite es la buena idea, «mejor que tener que desplazarse y mejor que tener un acelerador lineal sólo para Soria», pero en ningún caso será inmediato. «Aquí lo fundamental es que no se juegue con la calidad asistencial», insistió.

Para empezar, la unidad satélite de Ávila, que ya está autorizada por la Consejería de Sanidad, no será una realidad hasta 2019. La Junta prevé que el borrador del proyecto esté concluido para permitir la licitación en el primer trimestre del próximo año, para llevar a cabo las obras y ponerla en marcha. Ávila contará con un espacio de 1.200 metros cuadrados donde se construirá el búnker para el equipo de radioterapia, además de zona de consultas o sala de espera. Esto abre el debate sobre si la reforma del Hospital Santa Bárbara debería incorporar ya esta opción.