Sacyl estudia reconocer más zonas como de difícil cobertura

La Gerencia Regional de Salud se comprometió ayer ante los sindicatos a estudiar la propuesta de aumentar el número de zonas básicas de salud en la provincia contempladas en el mapa de las consideradas de difícil cobertura por la escasa demanda de profesionales para cubrir los puestos en atención primaria. Responde así a las peticiones de los sindicatos, críticos con el hecho de que desde la Consejería de Sanidad sólo se hubiera incluido la ZBS de Arcos de Jalón.

Durante la celebración de la mesa sectorial en la Gerencia Regional de Salud, que tuvo lugar ayer en Valladolid, desde Comisiones Obreras expusieron sus alegaciones al borrador que desde la Administración habían presentado a los trabajadores. CC OO reclama que sean seis las zonas básicas de salud las consideradas de difícil cobertura, ya no sólo la de Arcos de Jalón, también las de Ágreda, Pinares-Covaleda, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y Tierras Altas-San Pedro Manrique.

«Defendemos que tienen que se todas consideradas de difícil cobertura, sobre todo teniendo en cuenta que en pocos años se producirá un gran número de jubilaciones de los médicos de familia en esta provincia», destacó María Jesús Sotillos, responsable de FSS-CC OO, Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Soria, insistiendo en que «la provincia cumple los requisitos».

El sindicato sostiene que las seis ZBS de la provincia de Soria que propone para su inclusión cumplen los criterios de distancia y tiempo de llegada al hospital, «en muchos casos superior a 60 minutos» o tiempo semanal empleado en los desplazamientos, aspectos recogidos en el Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de sanidad que aborda los aspectos para el reconocimiento e incentivación de los puestos de difícil cobertura en el ámbito de atención primaria en Castilla y León. «Todas ellas cuentan con el más alto grado de dispersión geográfica y con accesos adversos, puertos, o carreteras secundarias», recalca CC OO. Además, «varias zonas quedan en vacío en provisión y concursos», añade, poniendo de manifiesto que la demanda para acceder a dichas plazas es prácticamente nula.

Por todo ello, a Comisiones Obreras le resulta «incomprensible» que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria no haya defendido en el ámbito regional todos estos puestos, cuando, matiza, en un primer momento sí las consideró, «dado que está más que demostrado que en Soria no es posible la cobertura de plazas o ausencias y son destinos que quedan en vacío en concursos».

Ante esta situación, la única contestación por parte de la Gerencia Regional, al término de la reunión de la mesa sectorial, ha sido su compromiso de estudiar el asunto, tanto el relativo a la provincia de Soria como el del resto de zonas básicas de salud en Castilla y León que sufren problemas similares.

Sotillos recordó que hace meses la propia Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria defendió que se incluyeran zonas como las de Pinares-Covaleda y Tierras Altas-San Pedro, por lo que consideró que no es comprensible que no se haya manifestado al respecto ahora defendiendo el apoyo a estás áreas. «En junta de personal no lo han mencionado», concluyó.

La mesa sectorial en la Gerencia Regional de Salud incluía ayer en su orden del día la propuesta de Orden por la que se declaran los puestos de difícil cobertura en el ámbito de la atención primaria de la GRS de Castilla y León, en cuyo borrador sólo aparecía la zona básica de salud de Arcos de Jalón, lo que motivó las alegaciones sindicales.

El Decreto-Ley 1/2019, de 28 de febrero, sobre medidas urgentes en materia de sanidad, publicado en Bocyl el 4 de marzo de 2019, recoge como criterios objetivos a tener en cuenta para calificar un puesto como de difícil cobertura o provisión la distancia desde el centro de salud al hospital o complejo asistencial de referencia, el tiempo semanal empleado en los desplazamientos, el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos.

«Si la Gerencia Regional de Salud no apuesta por potenciar esto, los puestos de difícil cobertura se quedarán si cubrir y eso genera un problema importante», insistió responsable de FSS-CC OO, Sanidad y Sectores Sociosanitarios.

Las medidas que contempla dicho decreto pasan por tanto por incentivos económicos como de formación y profesionales. El complemento de garantía asistencial va desde los 6.000 euros anuales para el Grupo A1, para el Grupo A2 de 1.300 euros anuales, los Grupos C1 y C2 son 300 euros y lo mismo otras agrupaciones profesionales.

Flexibilización del horario, disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal –siempre que el profesional lleve más de un año desempeñando dicho puesto–, valoración como mérito en la carrera profesional y prioridad en la participación en las actividades de formación son las medidas que contempla el decreto para incentivar que los profesionales accedan a esos puestos que es complicado cubrir.