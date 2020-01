La lista quirúrgica de traumatología en el Hospital Santa Bárbara de Soria se disparó en 2018 hasta los 187 pacientes a la espera de intervención, una cifra que ha quedado reducida en el pasado año a los 139 que aguardan una operación en esta especialidad. Con todo, son datos que quedan lejos de los registrados en los años precedentes, en torno al centenar, una circunstancia a la que había que hacer frente.

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria se acordó en septiembre del año pasado contratar con un hospital externo las operaciones de sustitución de cadera y de rodilla, con un presupuesto estimado máximo de licitación de 136.000 euros. Finalmente resultó adjudicatario el Hospital Recoletas de Burgos, de carácter privado, donde los pacientes sorianos que no están dispuestos a esperar su turno en quirófano, dada la demora, pueden optar si así lo desean.

Esta práctica forma parte de los conciertos sanitarios a los que puede recurrir la sanidad pública cuando las listas de espera se disparan, como ya ocurrió en 2018 cuando también se externalizaron las operaciones de cataratas, en esta ocasión en el Hospital Moncloa de Madrid, por otro lado, centro hospitalario al que la Gerencia Sanitaria de Soria también invitó a la licitación en este último procedimiento de traumatología, además de a la Clínica Universidad de Navarra que no presentó oferta.

Estos procedimientos quirúrgicos de traumatología se adjudicaron para 30 operaciones, según la estimación que hizo la Gerencia en su resolución, una decena para sustitución de cadera y las otras 20 para rodilla. Según las prescripciones técnicas y el gasto, el Hospital Recoletas de Burgos aportó la oferta más económica con 4.500 euros por intervención en lo que concierne a cadera y 4.400 euros para las operaciones de rodilla.

La adjudicación se produjo el pasado mes de noviembre, por procedimiento negociado sin publicidad, y las intervenciones ya se están realizando. El Hospital Recoletas ofrece «más de treinta especialidades médicas en consultas externas, urgencias 24 horas, diagnóstico por imagen, laboratorio, bloque quirúrgico, centro de esterilización, sala de reanimación, paritorio, sala de rehabilitación y fisioterapia, 116 camas, zonas de estar para el paciente y sus acompañantes, entre otros», según consta en su página web.

Sin embargo, no todos los pacientes están accediendo a desplazarse a Burgos para que se les practique dicha intervención con mayor proximidad en el tiempo. En algunos casos prefieren esperar para ser operados en Soria, principalmente por las molestias que conlleva el desplazamiento y la convalecencia. De hecho, la mayoría de los pacientes en lista de espera están decantándose por la opción de Soria.

A cierre de 2019, la lista de espera en traumatología en el Hospital Santa Bárbara de Soria, que ascendía a los mencionados 139 pacientes, suponía un tiempo medio de demora de 62 días. En concreto, había 102 pacientes que esperaban menos de tres meses; para otros 35 ya se alargaba en el tiempo hasta los seis meses, mientras que apenas dos personas arrojaban una demora de más de un año. En 2018 las cifras fueron algo peores:hasta tres meses de espera tenían 117 pacientes y más de seis meses estaban 70. Entonces no había nadie por encima de estos tiempos de demora, con una espera media de 78 días, lo que indica que en lo que concierne a número de jornadas esperando la situación mejoró en 2019.

Lo cierto es que la actividad en el servicio de traumatología es muy alta, como reconocieron los sindicatos, con tres y cuatro personas intervenidas cada día para operaciones de cadera, rodilla, hombro, etcétera. Como curiosidad, en apenas una semana ingresaron cinco pacientes con problemas de cadera, con edades entre los 85 y los 100 años.

Actualmente son siete los traumatólogos que se encuentran trabajando en el Complejo Hospitalario de Soria, si bien no es posible dar salida a la lista de espera al ritmo deseado por cuanto también hay que hacer frente a las urgencias, que en el caso de traumatología son significativas derivadas de accidentes de tráfico o simples caídas en una población muy envejecida como es la soriana.milagros hervada soria

