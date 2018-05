Sacyl garantiza la asistencia médica «los mismos días y horas» en los pueblos donde se amortizan plazas

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria garantiza que a pesar de las vacantes de médicos de equipo la asistencia sanitaria se seguirá prestando como hasta ahora, «los mismos días y horas, y no van a perder nada, otra cuestión es cómo lo organicemos, que es nuestra gestión», manifestó el gerente, Enrique Delgado. Se refería así a las consecuencias de la amortización de dos plazas en las zonas básicas de salud de Berlanga de Duero y San Esteban de Gormaz, y la previsión de una tercera en San Pedro Manrique, cuando se jubile un de sus facultativos de atención primaria en el próximo mes de agosto de este año.

Delgado aseguró que desde la jubilación, en enero, de uno de los siete médicos de equipo en la zona básica de Berlanga, en concreto el que se encargaba de la demarcación de Fuentepinilla, «no se ha dejado de pasar consulta». Si bien, durante este tiempo lo han hecho los dos médicos de área, destinados a refuerzo y cubrir guardias, pero a partir de ahora será de nuevo uno de los de equipo, «porque es mejor que siempre esté el mismo», afirmó el gerente, por un mayor conocimiento de los pacientes y entablar una relación de confianza.

Sobre el hecho de que el facultativo vea aumentada su carga de trabajo, al aumentar el número de pueblos asignados, Delgado insistió en que «hay plantilla suficiente para ir a todos los sitios. Antes tenían más disponibilidad y ahora tendrán menos», sin más.

Lo que el gerente de Asistencia Sanitaria dejó claro es que no se va a prescindir de profesionales sanitarios, sobre todo ante las dificultades para encontrar facultativos, destacó. «No los hay que quieran venir para hacerse cargo de menos de cien tarjetas sanitarias», matizó.

Médicos de área

En ese sentido, apostó por reconvertir plazas de médico de equipo a los de área, «como planteamiento de futuro», concretó, y en las zonas en las que se haya producido un descenso de la población tal que no hagan falta tantos profesionales. «El principal problema lo tenemos cuando los médicos se van de vacaciones o vuelven de una guardia, que hay que cubrir esos vacíos y por eso necesitamos a los médicos de área, de ahí que en un futuro se piense en transformar las de equipo en plazas de área», explicó el gerente, insistiendo en que los puestos no se han amortizado, únicamente se han dejado «vacantes».

Lo que en principio no se ha planteado es que los galenos destinados en zonas rurales que se van despoblando pasen a los centros de salud urbana, donde la concentración de tarjetas sanitarias es mayor, en torno a 1.500 por facultativo. «Esto se hizo hace unos años, pero ahora no es el caso», concretó.

En cualquier caso, no habrá reducción de plantilla, «no nos podemos permitir el lujo de perderlos», recalcó Delgado.

El gerente reconoció que ha recibido las quejas de algunos alcaldes, como el de Fuentepinilla, Tomás Manrique, con quien espera reunirse, recordando que «no se ha dejado de pasar consulta». El regidor de este pueblo adscrito a la zona básica de salud de Berlanga de Duero denuncia que se recorte el número de profesionales, «cargando más al resto, que tienen que hacer muchos kilómetros más para llegar a los pueblos que les van a sumar con esta amortización de la plaza». El único límite de desplazamiento de los facultativos es el tiempo de su jornada de trabajo, no así en el kilometraje, según informó Sacyl.

En cuanto al resto de las zonas básicas de salud afectadas, en San Esteban de Gormaz, la plaza de médico asignado a la demarcación de Langa es la que se ha amortizado, quedando «vacante» al trasladarse la médica al complejo hospitalario de Soria. «El equipo se ha organizado y funciona bien», según el gerente.

Por su parte, en San Pedro Manrique, donde son cinco los médicos de equipo y dos de área, la previsión es que los primeros se queden en cuatro a partir de agosto, cuando se materialice una jubilación.