La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria incrementa este año el refuerzo de la sanidad soriana para compensar las vacaciones de los profesionales. En esta ocasión formaliza 293 contratos, con una duración media de 85,8 días cada uno, lo que supone que se cubren 25.159 días en todas las categorías, tanto en Atención Primaria como Especializada. Se trata de un 2,83% más que el verano pasado y un 8% superior al mismo periodo en 2017.

La tendencia además es la reducción de contratos en favor de una mayor duración de los que se formalizan, de modo que se afianza al profesional en mayor medida que en años anteriores. El verano de 2018 fueron 301 los contratos, con una media de 81,2 días, mientras que doce meses antes habían sido de 81 jornadas.

Es la Atención Especializada la que condensa un mayor número de días de sustitución, hasta 22.188 para un total de 214 contratos, a una media de 103,6 jornadas de trabajo en todas las categorías, según la información facilitada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, ya que en Atención Primaria las cifras son más exiguas, 2.821 días derivados de 79 contrataciones y apenas 35 días por cada una, por lo tanto mayor temporalidad.

El mayor volumen de contrataciones se registra en la categoría de enfermeros, con 104 formalizados y hasta 11.271 días cubiertos. Contrasta con las exiguas cifras de los licenciados especialistas, apenas seis contratos que dan servicio 518 jornadas, con la característica de que ninguno es de Atención Primaria.

«En Atención Primaria la plantilla de médicos está más o menos cubierta y entre unos y otros se van cubriendo. Contamos con 36 profesionales de área que asumen las ausencias de los demás, y como no dan a basto para todo, son los propios profesionales de los equipos los que acumulan los cupos», explica Luis Lázaro Vallejo, director de Profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. Esta situación se repite de un verano a otro, con lo que los sanitarios, sobre todo los del medio rural, se encargan de las tarjetas sanitarias de sus compañeros, con el hándicap de que muchos pueblos aumentan de forma considerable las cifras de población en esta época estival. Este verano no se ha formalizado ningún contrato de forma excepcional, sólo se ha cubierto una plaza con un médico interno residente que ha decidido permanecer en Soria tras finalizar el MIR. «Se ha contratado a otro pero para cubrir plazas vacantes, por lo tanto no es de sustitución para el verano», especifica Lázaro.

Primaria cuenta con el refuerzo de 25 contratos de enfermeros que cubren 2.016 días;dos de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, TCAE, para 60 días totales; otros 30 firmados de auxiliar administrativo para 350 días; 18 son de celadores con 314 días, así como otros cuatro de limpiador u operario de servicios que cubren 81 jornadas.

En el caso de Especializada, los seis contratos de licenciados especialistas, dos más que el año pasado, se los reparten entre medicina interna (120 días), farmacia hospitalaria (119), análisis clínicos (122) y medicina intensiva (71), mientras que microbiología y parasitología cuenta con dos contrataciones (86 días).

Los enfermeros de Atención Especializada firman 79 contratos, lo que permite hacer un refuerzo durante 9.255 jornadas. También se contrata a auxiliares de enfermería (56 firmados) para 6.265 días; una matrona para 133 jornadas;23 de celadores que refuerzan durante 1.765 días; cuatro contrataciones de técnicos en imagen para el diagnóstico que cubren 962 jornadas;otros tantos de técnicos especialistas en restauración (271 días); y ocho de técnicos de laboratorio de diagnóstico clínico (962), el mismo número que en el caso de los auxiliares administrativos (770). Asimismo, son dos contratos de telefonistas (60 días) y 23 de operarios de servicios que refuerzan durante 1.847 jornadas.

Lázaro concreta que se trata de lo establecido y contratado ya para cubrir tanto las vacaciones como los permisos sin sueldo –en esta última opción no existe ningún médico–, pero pueden aumentar si surgen más peticiones de quienes optan por el descanso aunque sea a costa de no percibir remuneración. «Nuestra política es conceder los permisos sin sueldo que se solicitan si hay quien los asuma, pero si no hay sustitutos tendríamos que decir que no», apunta el director de Profesionales de la Gerencia. No obstante, la planificación marca que antes del 30 de abril han de solicitarse las vacaciones y los permisos sin sueldo, para que el 15 de mayo ya exista calendario. «Si se ha pedido con previsión se va a tener, si lo piden ahora hay que mirar las posibilidades», matiza.

Muy complicado en el caso de médicos de Atención Primaria por falta de profesionales, lo mismo que ocurre en enfermería, donde la Gerencia ha encontrad dificultades para cubrir todas las necesidades. De hecho, han tenido que esperar a que los estudiantes terminaran las clases para formalizar los contratos de los nuevos profesionales.

«Hemos encontrado aunque hemos pasado ratos malos. A los de la escuela les daban el título el 14 de junio y los días previos no había enfermeros en ningún sitio. Hablamos con la universidad para que se agilizaran y el día 15 contratamos a todos los que nos faltaban y ya está cubierto», puntualiza Lázaro. Desde el sindicato de Enfermería Satse indicaron que la Gerencia estaba esperando a 14 profesionales para Atención Primaria y 11 de Especializada recién salidos de las aulas.

Este verano se formalizan 104 contratos de la categoría de enfermeros, frente a 111 el pasado año. En total cubren 11.271 días –10.463 el año pasado–, por lo tanto son más días en menos contratos. La media de las jornadas por cada contratación se eleva a 108,3 días, aunque desde Satse lamentan que algunos se formalizan por escasos días, criticando la temporalidad y por lo tanto la precariedad.