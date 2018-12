La salida de Golmayo rebaja 2 millones de euros el proyecto de la depuradora

La salida del Ayuntamiento de Golmayo del proyecto de la nueva estación depuradora de Soria permitirá abaratarlo en unos dos millones, el coste de los colectores previstos inicialmente para conectar la EDAR con Fuentetoba y Golmayo. Esto supone volver a recalcular las aportaciones de cada uno de los socios en el convenio de la depuradora, todavía pendiente de firma, es decir, el 35% que corresponde a las ayudas europeas y el 65% restante que se reparten a partes iguales la Junta de Castilla y León por un lado y los ayuntamientos de Soria y de Los Rábanos por otro.

Éstos tendrán que absorber el 7% que le correspondía a Golmayo de ese tercio de las entidades locales, puesto que además de los colectores, también se contemplaba que afrontara este municipio una parte proporcional del emisario que enlazará la infraestructura con Los Rábanos. Las cantidades están todavía por concretar, indicaron desde el Ayuntamiento de Soria, sobre todo porque ha de determinarse el reparto del porcentaje ahora de la capital y de Los Rábanos.

No obstante, el coste que la construcción de la depuradora supondrá para este último Ayuntamiento, en cuyo término municipal se asentará la EDAR, será sufragado en su integridad por la Junta de Castilla y León, según les informó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el pasado viernes, a los alcaldes, cuando también se determinó que Golmayo saldría del convenio al encargarse el Gobierno regional de ampliar su depuradora de Fuentetoba, lo que cubrirá las necesidades futuras de depuración del municipio. Una solución conveniente para todos, como destacó el regidor de Golmayo, Benito Serrano.

Por su parte, el responsable municipal de Los Rábanos, Gustavo Martínez, avanzó ayer que la respuesta a la propuesta de la Junta, que calificó de «bastante ventajosa», será tratada en el pleno extraordinario que se celebrará ya la semana próxima, sin concretar la fecha exacta. Igualmente pasará por sesión plenaria en Golmayo, que aguardará a que llegue el compromiso por escrito, algo que está previsto que ocurra previsiblemente el día 26. «De momento el compromiso es oral y vamos a esperar a tenerlo por escrito», especificó Serrano.

La Junta de Castilla y León sostiene que con este acuerdo se podrán acelerar los trámites para la firma del convenio entre la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Soria y el de Los Rábanos que permita el inicio de las obras de la nueva EDAR y la licitación del emisario.

No obstante, será necesario reacondicionar el proyecto al suprimirse la necesidad de los colectores a Golmayo, además de reajustar los costes.

Según el documento para el convenio de la depuradora de Soria, ésta se cifra en 53,08 millones de euros, por lo que con la rebaja de los dos millones quedaría en unos 51 millones de euros, lo que se ajusta más a la cantidad máxima que autorizaba la Unión Europea para contemplar las ayudas. Acuaes fijó 53,08 millones pero con la previsión de que la licitación de la obra saliera a la baja en un 25%.

Sobrecoste

Por otro lado y respecto al coste de la depuradora, el consejero de Fomento y Medio Ambiente reconoció a los alcaldes de Golmayo y Los Rábanos que la Junta de Castilla y León no está dispuesta a afrontar ningún sobrecoste del proyecto, de lo que se deriva que si finalmente se produce una desviación tendría que ser el Ayuntamiento de la capital el que se hiciera cargo.