Un San Juan como una seda

Con multitudes en las calles, el alcohol, los toros y el ambiente de fiesta no es de extrañar que haya sucesos en San Juan. Teniendo en cuenta esto, los de este año pueden considerarse tranquilos, con alguna incidencia más llamativa que grave. Unas fiestas casi como una seda, sin cornadas ni toros perdidos de La Saca causando alarma hasta su hallazgo. Y más allá de «alguna agresión», «alguna pelea», el elevado número de llamadas habitual y, lo de más calado, dos detenidos el Viernes de Toros, «no ha habido nada grave que reseñar los días clave», en la traída y las novilladas, señaló la concejala de Seguridad, Lourdes Andrés.



Por parte de la Subdelegación se señaló que no se había registrado ninguna denuncia por peleas. Mientras, sigue ingresado el guardia civil que se rompió una costilla al impedir la entrada de un quad en el recorrido de La Saca.



La tarde del Viernes de Toros fue la más movida, ya que «acontecieron demasiadas cosas y alguna de ellas desagradable». Se refería Andrés a los embolsamientos de gente debido a la lluvia. «Ocurrieron muchas circunstancias; por un lado, había gente que al llover mucho se quería refugiar en los pasillos de la plaza; por otro lado, había también mucho público que lo que quería era salir, con lo cual no llevaban la misma dirección y todos estaban en el mismo recinto», refirió la concejala». Y además «estaba el novillo en el ruedo, lo cual impedía poder abrir algunas de las puertas que la gente pedía abrir, pero los que pedían abrir se encontraban con los que no querían salir, que querían permanecer». Cuando la gente «entra en pánico es muy difícil de controlar» y hay que tener en cuenta el alcohol, la «falta de sueño» y que el «grupo nos hace fuertes y nos envalentonamos». De los dos detenidos Andrés declinó realizar declaraciones sobre las circunstancias, al no haberse completado las averiguaciones. Sin embargo, cuando hubo «cuatro policías que atender sería por algo». Ninguno por nada «grave» y al día siguiente siguieron en su puesto, alguno «bastante dolorido». En cualquier caso, resumió sobre el Viernes de Toros, «son cosas que ocurren y que vamos a saldar como que es una anécdota».

De la misma jornada Andrés quiso «felicitar» a la Policía Local y «agradecer» a los Jurados «su colaboración, que partió de ellos», de manera que se pudiera «reconducir» la novillada y propiciar el desfile de las Cuadrillas en las calles. De esta manera, con la invasión acortada del público en el ruedo el festejo finalizó a las 13.10.



Siguiendo con las jornadas, otro hecho notable se dio el Lunes de Bailas, cuando nadie «hizo uso del agua del río Duero para refrescarse». En este sentido, «hay que celebrar Las Bailas a la orilla del Duero, como dice la canción, el Duero es peligroso, debajo del agua hay piedras, ya hemos comprobado en años pasados que a veces hay desgraciados accidentes y hay que tratar de evitarlos».



En los sanjuanes el Ayuntamiento puso en marcha una campaña contra las conductas machistas. En este frente se produjo «algún incidente que ha acabado con una comparecencia en Comisaría, pero no ha sido nada grave». En Soria «no es lo habitual» y, además, «cuando algo no va bien» los ciudadanos «echan una mano».



La concejala de Seguridad Ciudadana agradeció la labor de todos los cuerpos y servicios que durante las fiestas han participado para que todo haya ido bien.