Sánchez ve imposible la reforma de la financiación que urge Castilla y León

«Abrimos un nuevo tiempo de relación, que se acentuará con visitas inmediatas de ministros del Gobierno». Con esta afirmación, el presidenfe de la Junta, Juan Vicente Herrera, valora la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la que asegura sale satisfecho por la «amabilidad y el tiempo dedicado», prácticamente una hora y 40 minutos, «!en el que nos ha dado tiempo a repasar todo», puntualiza.

Pero, dicho esto, Herrera deja claro su insatisfacción por el hecho de que Pedro Sánchez le reconozca que «la actual situación de bloqueo parlamentario» impide impulsar la reforma del actual modelo de financiación autonómica, que Castilla y León urge.

«He sido claro y rotundo, lo había sido desde el principio, sobre el hecho de que la reforma del modelo de financiación es perentoria», afirma el presidente de la Junta, quien a reglón seguido aclara que Pedro Sánchez reconoce que «la actual actual situación de cierto bloqueo de los acuerdos de Estado no permite ser optimistas al impulso de esa reforma».

Cambio de modelo que para el máximo dirigente de la Junta de Castilla y León «es imprescindible y urgente para financiar al menos los grandes servicios públicos de las comunidades autónomas».

Razón por la que Herrera no duda en calificar de «mala noticia» para España y el conjunto de las comunidades autonómas el que sea inviable acometer esta reforma. «Me voy satisfecho del trato y del tiempo dedicado y satisfecho en algunos asuntos, pero no me puedo ir satisfecho al ver que no es posible dar salida a lo que es una unánime proclama, la necesaria, imprescindible y urgente reforma del actual modelo», remarca el presidente del Ejecutivo autonómico.

Para Herrera se está ante una medida de la que depende «la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales». Y aquí no habla sólo de los aspectos diferenciadores y más concretos que tiene que ver con Castilla y León, el envejecimiento, la dispersión geográfica, la despoblación del mundo rural, que insiste deberán estar recogidos en ese nuevo modelo, sino en dos materias como la Sanidad y la atención a la Dependencia.

«Yo no hablo de crear embajadas en el exterior y no hablo de hacer locuras. Hablo de la sostenibilidad del Estado del Bienestar», asevera el máximo dirigente de la Junta, quien insiste: «No me puedo ir satisfecho de que no haya acuerdo para dar salida a lo que es una petición unánime». En este punto de su intervención ante los medios de comunicación al término de su encuentro con Pedro Sanchez en el Palacio de la Moncloa, Juan Vicente Herrera recuerda, y hace suyas, las peticiones y exigencias que ya le han trasladado al Gobierno en otras reuniones comunidades «nada sospechosas» como Castilla-La Mancha o Extremadura.

La importancia que el presidente de la Junta da al modelo de financiación autonómica se demuestra, no sólo en sus declaraciones más recientes, sino en el hecho de que es el primero de los asuntos a los que se refiere nada más salir de su ‘cumbre’ con Sánchez.

La reforma, en palabras de Herrera, permitiría paliar los efectos de un sistema como el vigente, «incapaz» de proporcionar a las comunidades los recursos suficientes para financiar, al menos, los grandes servicios públicos. El presidente de la Junta insiste en el carácter «fundamental» de esta materia, en especial para dos áreas que constituyen cerca de la mitad de la actividad política administrativa de la Comunidad, la Sanidad y la atención a la Dependencia.

Herrera recuerda que la Sanidad es el servicio «más afectado por las deficiencias del sistema actual» y que acapara la mayor partida del presupuesto autonómico.

Razón por la que reclama al Gobierno de Sánchez, que cuando se acometa la reforma del modelo de financiación autonómica, se haga una evaluación de la situación y de la perspectiva del crecimiento de gasto en esta materia, que se revisen los pesos de los grupos de edad y que se cree un nuevo grupo para mayores de 85 años, fruto del envejecimiento de la población.

FALTA DE MÉDICOS

En materia sanitaria, también exige que se acometa la falta de médicos en Atención Primaria desde el ámbito globla del Sistema Nacional de Salud. «Estamos viendo que hay un problema en todas la comunidades», asevera el presidente de la Junta, quien pide que «se planifique un mayor número de profesionales sanitarios en las facultades».

En lo que tiene que ver con la atención a la dependencia, el presidente del Ejecutivo autonómico vuelve a incidir en que la reforma del sistema de financiación debería incorporar la Dependencia y hacer efectivo el reparto de costes «al 50% para las comunidades y para el Gobierno». «Ahora mismo es muy desequilibrado», aclara Juan Vicente Herrera, quien señala que en el caso de Castilla y León le corresponde, en la actualidad, la Comunidad costea el 80% del gasto que supone la atención a las personas dependientes y el Ejecutivo central sólo el 20% restante.

Para finalizar este repaso a los pilares básicos del Estado del Bienestar, Herrera además de reclamar más financiación para la Educación e insistir en una Ebau única, reclama a Sánchez que «no renuncie a la búsqueda de un pacto de Estado en Educación».