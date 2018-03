Santa Clara reaviva la guerra entre el PSOE y la Subdelegación

El futuro del cuartel de Santa Clara escenificó ayer, una vez más, las diferencias entre el PP y el PSOE de Soria. La batalla la abrió el diputado socialista Javier Antón que tras una reunión con el Ministerio de Defensa comentó que no existía proyecto para la rehabilitación del inmueble y que la actuación no era prioritaria. Desde la Subdelegación desmintieron al parlamentario exhibiendo un anteproyecto que recoge las necesidades que Defensa ha estimado con vistas a la futura intervención.



El diputado socialista celebró ayer una reunión con el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde. Al término del encuentro, desde el PSOE se remitía un comunicado de prensa donde se afirmaba que el responsable del Ministerio había transmitido a Antón que ««ni existe proyecto, ni de una fase ni de otra, como nos habían anunciado y tampoco existe intención de invertir ni a corto ni a medio plazo»,

Hay que recordar que el conflicto nace el pasado mes de diciembre cuando el propio Agustín Conde, durante un encuentro con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, desveló que la intención de Defensa era quedarse con el inmueble para rehabilitarlo rechazando la oferta municipal que pedía la cesión para convertirlo en un centro cívico. Desde el Ministerio se comunicó la intención de tener unas instalaciones en las que poder desarrollar actividades para acercar la labor del Ejército a la ciudadanía.



Hace poco más de una semana, la subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, en una entrevista concedida a HERALDO/DIARIO aseguraba que responsables del Ministerio habían visitado las instalaciones. «Estamos elaborando un proyecto que se desarrollará en dos fases», explicó. Asimismo, tras recordar la necesidad de aprobar el Presupuesto del Estado para que hubiera consignación, apuntaba que «una vez elaborado el proyecto y las obras completadas, se pondrá a disposición de los ciudadanos de Soria». «Si lo necesitan, ese inmueble será usado, pero su principal uso será destinado al Ministerio de Defensa para su acercamiento al ciudadano», aclaró.



Desde el PSOE indicaron que durante la reunión celebrada ayer Antón ha conocido la ausencia de documentos que avalen este compromiso o al menos permitan confirmar que existe voluntad de ejecutarlo y además ha podido saber que «según nos han trasladado, Defensa tiene inversiones más urgentes y prioritarias que ejecutar que la de dotar de uso cultural a este espacio de Santa Clara».



Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria la respuesta fue contundente. De Gregorio aseguró haber hablado con los responsables ministeriales y aseveró que la información trasladada por Antón era «falsa». La subdelegada comentó que existe un anteproyecto y facilitó diversa documentación del citado documento, fechado en marzo de 2018, donde se observan mediciones, planos y actuaciones de la futura reforma. El anteproyecto está firmado por un ingeniero de la Delegación de Defensa de Valladolid. De Gregorio insistió en que el proyecto está en vías de elaboración y que una vez culminado será cuando se fije la consignación presupuestaria que posibilitará que se inicien las obras. «Es un centro que se utilizará para la promoción de la cultura de Defensa, se han estudiado las necesidades, hay un anteproyecto, se está elaborando un proyecto y después se mirará la consignación presupuestaria, que puede ser plurianual», destacó la subdelegada.



Cuestionado por la existencia del anteproyecto, Antón reiteró que el secretario de Estado no lo comentó durante su reunión. «Si existe ese anteproyecto que se lo expliquen al secretario de Estado, a mí no me ha presentado ni explicado nada», subraya. «A mí lo que me dice es que hay otras prioridades», recalcó. El diputado socialista afirmó que «la mejor manera de desmentirme es que en los próximos presupuestos, si consiguen aprobarlos, haya consignación». El socialista acusó a De Gregorio de generar «falsas expectativas». «No están contando la verdad porque saben que habrá dificultades para poder hacerlo, pero ya estamos acostumbrados a que justifiquen la falta de inversiones», concluyó.