Santamaría acusa a FOES de enfangar el proceso electoral

El presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, acusó ayer a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) de «enfangar el proceso electoral» iniciado para la renovación de los cargos en el órgano cameral, cuyas elecciones tendrán lugar el 24 de julio con la consabida y anunciada candidatura que presentará Santiago Aparicio, quien ya adelantó que no habrá lista de consenso con los actuales gestores de la Cámara.

En una comparecencia en rueda de prensa acompañado por el vocal Vidal Gil, Santamaría defendió el papel de la institución cameral con sus 119 años de vida. «Considero legítima la presentación de candidaturas alternativas, la realización de campaña electoral entre las empresas, la exposición de un programa de acciones por parte de cualquier candidato o candidata, pero me parece espurio enfangar un proceso democrático como las elecciones a la Cámara de Comercio del que no puede presumir ninguna organización empresarial», subrayó.

Alegó que las Cámaras son Corporaciones de Derecho Público regidas por ley, que representan los intereses generales del conjunto de las empresas y se ocupan de la función consultiva, la internacionalización, la FP, la creación de empresas y la innovación, «mientras que las patronales son asociaciones voluntarias que representan intereses específicos de los afiliados, con funciones diferentes, como la negociación colectiva y la formación continua, entre otros», apostilló.

«Las instituciones camerales están tuteladas por la Junta de Castilla y León, pero no pertenecen a la Administración Pública, pero esto no significa ser subordinados ni rendir pleitesía, ni ser funcionarios», sentenció.

«En Soria somos leales y críticos, términos que no están reñidos, reivindicativos sin grandes ornamentos y en esa línea seguiremos, pese a quien le pese», continuó el presidente antes de hacer valer la «trasparencia y la buena salud económica de la que goza actualmente de la Cámara», donde «el 61% de los recursos son propios y el 39% proviene de subvenciones de diferentes administraciones por la prestación de servicios, un hecho comprobable».

«Que un candidato a presidir la Cámara hable, desde la vanidad, de subvenciones a la Cámara cuando se puede comprobar el montante económico que recibe la patronal regional y, por ende, las provinciales, de la Administración regional es, cuanto menos, dantesco».

En esta línea, quiso dejar «meridianamente claro» que en el portal de transparencia de la Cámara «se pueden comprobar los presupuestos, las cuentas anuales auditadas por externos y aprobadas por el Pleno y por la Junta de Castilla y León, entre otros múltiples documentos, aunque no se puede comprobar ni el sueldo, ni las dietas, ni otros gastos ni del presidente ni de los plenarios porque, sencillamente, no existen», es más, «ponemos dinero de nuestro propio bolsillo. No se si otras organizaciones pueden decir y demostrar lo mismo», dijo en referencia a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.

La Cámara, prosiguió, «jamás aporta cuantía económica para una candidatura, cosa diferente son los acuerdos personales a los que otras personas hayan llegado y que yo desconozco». El plenario actual «vela por los intereses de las 7.757 empresas censadas, porque gracias a ellas el prestigio y equilibrio de la Cámara está intacto», manifestó.

Del mismo modo, explicó los futuros proyectos o acciones de la Cámara «mientras otros candidatos se dedican a mentir y desprestigiar sin proyecto alguno», apuntó, como la consolidación de la marca Torrezno de Soria y la consecución de otras, como el chorizo; la apuesta de la creación de empresas desde la idea de negocio hasta su consolidación; los proyectos en los que colabora como socio oficial en atracción de inversiones, bien a través de la Dirección General de Industria con ‘Financia Industria’ u otros en sintonía con Ayuntamiento, Diputación y Soria Futuro, cuyo resultado global es de 20 proyectos en el último año; el apoyo al sector comercio y las futuras acciones en aras de aumentar la competitividad, la ampliación del Club Cámara, «una iniciativa pionera en Soria con 2.100 empresas adheridas», además del resto de programas que se desarrollan con éxito.