Satse denuncia que una sola enfermera de noche atiende a 27 pacientes

El Sindicato de Enfermería Satse vuelve a reclamar a la Gerencia de Asistencia Sanitaria que dote de una enfermera más el turno de noche en el Hospital Virgen del Mirón, un servicio que actualmente sólo desarrolla una profesional de Enfermería, según denuncia el sindicato, que incide en las consecuencias que esto tiene tanto para los pacientes como para el sanitario. Su demanda se produce después de que la Gerencia Regional de Salud aprobara la incorporación de dos enfermeras al Complejo Hospitalario de Soria, que se destinan al Hospital Santa Bárbara. En ese sentido, el sindicato «agradece» que se haya producido este incremento para la dotación de las noches en las plantas de hospitalización de este centro, pero sigue insistiendo en que «es necesario que en el Hospital Virgen del Mirón haya dos enfermeras durante las noches, cosa que ahora no sucede».

Satse denunció en abril que en la provincia había unidades de hospitalización que contaban por la noche con una sola enfermera para atender a cerca de 30 pacientes, lo que suponía «un riesgo para la salud de esos pacientes, una merma de la calidad de la asistencia que se puede ofrecer a los mismos y una sobrecarga de trabajo para la enfermera, que está sometida a un enorme estrés».

En el Hospital Santa Bárbara una sola enfermera atendía por las noches la unidad de Traumatología y la 6ªA de Medicina Interna, pero con la incorporación de dos profesionales se ha logrado que las dos plantas cuenten con dos enfermeras.

«Pero el Hospital Virgen del Mirón sigue teniendo una sola enfermera para atender durante el turno de noche a 27 pacientes en las unidades de Geriatría y de Medicina Interna», denuncian, y añaden que «estas plantas, como es la de Geriatría, cuentan con pacientes que requieren en numerosos casos de bastantes cuidados. Son pacientes pluripatológicos y con diversas dolencias que no pueden ni deben ser atendidos solo por una enfermera».

Esta situación es «insostenible», según Satse Soria, «porque se pone en riesgo la salud de los pacientes ingresados y también la de los profesionales enfermeros que se ven solos durante la noche para atender a numerosos pacientes e incidencias, lo que genera una importante carga de estrés que en nada beneficia la asistencia sanitaria y que conlleva riesgos».

Satse recuerda que la ratio de enfermeros por cada mil habitantes en Castilla y León es de 4,31, mientras que en Europa es de 8,8 y alude al caso de Soria, con unidades de hasta 30 pacientes por la noche atendidos por un solo enfermero, mientras que la ratio segura es de 6-8 pacientes por enfermero. «Esto afecta negativamente a la calidad de la atención sanitaria y, por tanto, a los cuidados de enfermería que reciben los pacientes cuando acuden a un hospital», recalca el sindicato, que ha desarrollado una campaña nacional de recogida de firmas para que el Congreso de los Diputados debata una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca garantizar por ley un número máximo de pacientes por profesional de Enfermería en Castilla y León y ofrecer así una mejor atención sanitaria «con mayor calidad y seguridad».

Satse Soria insiste en que no se está teniendo en cuenta que estas cifras tan altas de pacientes por enfermera aumentan la morbilidad y el riesgo de mortalidad en los pacientes.