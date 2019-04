Saturnino de Gregorio (Cs): «En Soria estamos en el vagón de cola del Estado»

Su andadura –que no carrera– política comenzó cuando ya rondaba los 50 años y como una necesidad vital. Como funcionario había visto muchos toros desde la barrera antes de saltar al ruedo. Locuaz, cercano y soriano convencido, defiende que para que los territorios alcancen la igualdad hay que tratar al algunos de forma desigual y positiva. Ahí, claro está, aparece Soria.

Pregunta.- ¿Cómo se metió en esta aventura política?

Respuesta.-Me lo preguntan siempre. Entro hace cuatro años y medio aproximadamente, cuando son las anteriores elecciones andaluzas. Entro por una necesidad personal por los casos de corrupción del PP y los casos de Andalucía que ahora el Gobierno de Ciudadanos con el PP está tratando de despejar y de gobernar de otra forma. La necesidad me viene por ahí y viene en contra incluso de mi familia, de mi padre que entonces vivía y me dijo ‘oye, tú eres funcionario, convives con políticos...’. Pero oye, mi necesidad es esta.

P.-¿Qué parte de Saturnino es ‘ciudadano’ y que parte soriano?

R.-Saturnino no se puede separar ni el ‘ciudadano’ ni el soriano. Saturnino es un ciudadano nacido en Soria, que toda su vida ha vivido en Soria, que es soriano hasta la médula, de ocho o 17 apellidos sorianos (ríe). Como ciudadano y como militante de ciudadanos siempre tenemos entre nuestros ideales la igualdad y la libertad. Ser iguales y ser libres. ¿Qué parte de eso se puede trasladar a Soria? Queremos una igualdad total y para ello necesitamos una discriminación positiva.

Entendemos que no somos iguales, que estamos en el vagón de cola de lo que es el Estado Español. Por ello desde Ciudadanos proponemos medidas de discriminación positiva como puede ser tocar el IRPF, ayudas a la familia, ayudas a autónomos, al fomento de la industria, a la agricultura... Son una discriminación positiva no para Soria, sino para toda la zona vaciada de España. Todos debemos tener los mismos derechos y los mismos servicios.

P.-Precisamente uno de los caballos de batalla básicos de Ciudadanos ha sido denunciar que hay territorios que ‘maman según lloran’...

R.-Ese es uno de nuestro miedos, precisamente ahora se firmará que el 5% de los fondos Feder vayan en función de la despoblación. Tenemos el miedo (y hablo como ciudadano y como soriano) a que esos fondos no sean repartidos justamente. Si se van a repartir por Comunidades Autónomas no pretendemos que esos fondos se queden en Valladolid, sino que vengan a las provincias menos pobladas.

Estamos hartos de llorar, hartos de estar hartos, hartos de que nos tomen el pelo, hartos de promesas que luego no se cumplen. Pero el soriano vuelve a tropezar dos veces en la misma piedra y vuelve a seguir votando las mismas opciones políticas aunque sabe que año tras año no se cumplen.

P.- ¿Es posible romper ese bipartidismo en Soria?

R.-Decía Pepe (Boces Diago, candidato al senado) que vamos a teñir Soria de naranja. Y es verdad. Vamos a intentar que Soria sea naranja, ‘ciudadana’, que tenga ilusión, que confíe en los políticos de Ciudadanos, en nuestra profesionalidad, en nuestra capacidad de trabajo. No creamos que hemos perdido todo en Soria. Quedan pocos trenes y hay que subirse a uno, hay que despegar.

Siempre digo que Soria no está vaciada. Está llena de talento, de cultura, de paisaje, de naturaleza, de recursos, de posibilidades en definitiva. Pasa ese empujón decisivo con esa discriminación positiva. Ciudadanos es el único partido que en su programa habla de medidas concretas contra la despoblación. Nos falta ese empujón, ese materializar todas las posibilidades que tenemos.

P.-En una campaña polarizada ¿la ‘moderación’ puede ser clave?

R.-Nosotros somos un partido moderado, progresista, liberal y entre nuestros ideales está la libertad o la igualdad. Somos el único partido de centro. No sé lo que vamos a conseguir, dependerá de los resultados de las elecciones, pero aspiramos a gobernar. Queremos conseguir lo que nunca ha conseguido el bipartidismo. Por ejemplo, un pacto nacional en educación que dure generaciones, no como hasta ahora que andan cambiando dependiendo del partido político. Pretendemos un pacto pero no para cuatro años.

Tiene que partir no de los políticos, sino de las universidades, de los profesionales de la educación, de los institutos. Con el amparo de los políticos. Pero tiene que partir de ellos. También pretendemos una EBAU única. Proponemos que las guarderías y los libros de texto sean gratis o que durante el mes de julio se den actividades extraescolares gratis para mejorar en su inglés.

¿Qué pretendemos en despoblación? Lo mismo. El engranaje derecha–izquierda en un pacto nacional que luche contra la despoblación. Con discriminación positiva y con una rebaja del IRPF, apoyo a la familia, apoyo a la natalidad, con una tarifa plana de los autónomos en los dos primeros años y en el medio rural con mujeres o menores de 30 años, una tarifa plana de 30 euros durante dos años.

P.-¿Los beneficios fiscales son suficiente ‘chispa’ para cambiar Soria?

R.-Hay dos cosas. Hacen falta beneficios fiscales y hace falta igualdad de servicios con el resto de España. Hacen falta las dos cosas. Una discriminación positiva para establecerte en el medio rural pero hacen falta que los servicios sean iguales. Y empezamos por la brecha digital que tenemos.

Ciudadanos se compromete a que en los cuatro años de Gobierno todos los rincones de España tengan un acceso a internet de 100 megas sea un pueblo pequeñito o una ciudad grande. Hay que mejorar en servicios que se prestan y nuevos servicios. Telecomunicaciones, comunicaciones por autovía, ferroviarias... Que sean iguales dentro de las propias limitaciones del medio rural pero con su misma calidad.

P.-¿Se puede apostar por la unidad y brindar tratos diferenciados?

R.-Son 4.000 millones más de euros que se dan al País Vasco en detrimento de las zonas despobladas como pasó con los presupuestos que no se llegaron a aprobar y que dieron lugar a estas elecciones. Había otros 5.000 millones más para Cataluña votados por los diputados del PSOE de las zonas despobladas que suponen una minoración de los ingresos para esa España Vaciada.

También estamos en contra de la corrupción y proponemos eliminar aforamientos. Luego vemos que PP y PSOE, que se pelean en período electoral, y junto con Podemos se reparten las plazas de Justicia, los miembros del Tribunal Constitucional sin contar con nadie. Esa es otra medida de regeneración, despolitizar la justicia.

P.-Uno de los sectores económicos con mayor peso en Soria es el de los pensionistas. ¿Cómo plantea el futuro Ciudadanos?

R.-Abogamos por mantener las pensiones y el poder adquisitivo, pero siempre dentro de algo que se ha olvidado, el Pacto de Toledo. Retomarlo entre todos los partidos y sacar unas conclusiones claras, con unos estudios técnicos claros para ver hacia dónde vamos con las pensiones, si son sostenibles, si no son sostenibles, si tenemos que trabajar más o menos años. No puedo decir ahora mismo qué va a salir de eso, pero hay que retomar el Pacto de Toledo y ampararnos en informes técnicos serios, fiables y estudios a medio o largo plazo y que nos digan de verdad dónde vamos con las pensiones.

P.-¿Se puede industrializar Soria?

R.-Hay que impulsarla. Y a los autónomos. No entendemos cómo puede estar por ejemplo el polígono industrial de Valcorba después de 19 años vacío y sin recepcionar. Es un tema por el que tampoco se pelean PP y PSOE. Tal vez porque el PP fue el que aprobó ese suelo como suelo industrial y el PSOE ha sido incapaz de acabarlo.

P.-¿Qué titular le gustaría dejar dentro de cuatro años?

R.-Soria despega. El titular sería ese. Soria despega.