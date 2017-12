«Se puede cambiar, pero requiere del mismo espíritu de los padres de la Constitución»

Hoy se cumplen 39 años de la aprobación de la Constitución española. Una fecha clave en la historia del país que posibilitó la llegada de la democracia. Casi 40 años después la Carta Magna es objeto de polémica por el debate surgido entre aquellos que consideran que esa necesario una modificación, los que opinan que no hay que tocarla y los que ven necesario reformarla por completo. Los diputados por Soria de la presente legislatura tienen opiniones dispares. El popular Jesús Posada, que además es presidente de la comisión Constitucional del Congreso. opina que el texto tiene plena vigencia, pero no cierra la puerta a una modificación. Por su parte, el socialista Javier Antón, destaca el valor de la Constitución, pero apuesta por adaptarla a la realidad de la sociedad española.

«Tenemos una Constitución muy buena, por eso se ha mantenido en el tiempo, evidentemente no es perfecta, pero tampoco hay que verla como una antigualla», apunta Posada. Para el diputado popular decir que la Constitución se ha quedado antigua «es una idea sobrevenida, como si cada generación tuviera que tener su constitución». «Hay muchos menores de 50 años para los que la Constitución no es suya, pero en absoluto esto es así, la Constitución es de todos y tiene vigencia», subraya.

El presidente de la comisión Constitucional asegura que «las puertas a un posible cambio de la Constitución no están cerradas», pero advierte que «hay que saber que fue un proyecto de todos, que contó con un apoyo notable, tanto de los partidos como de los ciudadanos, y lo cambios deberían contar con un apoyo similar». Posada insiste en que los cambios «se pueden hacer» aunque «requiere de mucho trabajo y sobre todo de tener el espíritu de los padres de la Constitución, es decir, lo contrario al sectarismo».



Posada ve como «positiva» la comisión creada para estudiar el sistema autonómica ya que «nos permitirá hablar y, a lo mejor, llegar a la conclusión de que hay que cambiar cosas». «Igual hay que cambiar el modelo de financiación o incluso reformar la Constitución, hay que ver pros y contras y sobre todo, buscar acuerdos», señala. El diputado del PP recalcó que a vece se olvida que la Constitución abrió una de las épocas de mayor progreso de España. «Es algo que a veces no se valora, antes de hablar de las reformas lo tendríamos que tener en cuenta», aseveró.



El veterano político aseguró que no tiene un artículo preferido dentro de la Constitución ya que «cada vez descubres cuestiones nuevas». «Hace seis meses nadie sabía lo que era el artículo 155, y ahora vemos que ha sido un artículo clave para encauzar la situación en Cataluña», explica. Por último, Posada también quiso tener un recuerdo al expresidente del Congreso, cargo que también ocupó el político soriano, Manuel Marín, fallecido recientemente. «Era un extraordinario político y sobre todo una excelente persona», afirmó añadiendo que «realizó una labor extraordinaria tanto en la Comisión Europea como en el Congreso, aquí fue uno de los responsables de la informatización de la Cámara Baja», recordó. «Ha sido un gran amigo», lamentó.



Por su parte, el diputado por Soria del PSOE, Javier Antón, indicó que la Constitución «ha supuesto la época de mayor prosperidad y justicia de nuestro país, ha sido la herramienta fundamental para consolidar los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos como la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales». «De la misma forma que valoramos y agradecemos el esfuerzo que realizaron los políticos y la sociedad, es necesaria adaptar la Constitución a la realidad y creo que ahí puede estar su fortaleza, en saber adaptarse», subraya.



El diputado socialista insiste en que en los últimos 40 años la sociedad «ha cambiado» por lo que es necesario afrontar esos cambios «de forma conjunta». «Hay que tener en cuenta cuestiones como la que afectan a la provincia de Soria, hay que asegurar que haya una igualdad de condiciones entre todos los territorios y debemos trabajar para recortar esas diferencias y hacer un reconocimiento para que los vecinos de los municipios pequeños tengan los mismos derechos y deberes que los habitantes de Madrid», asevera Antón.



El representante del PSOE de Soria en el Congreso remarca que los posibles cambios en la Carta Magna no deben perder de vista la «solidaridad» y que deben tener en cuenta «las particularidades de todos los territorios». «España es una país con mucha diversidad, deben llegar cambios, pero con solidaridad y conservando las diferencias», comenta. En este contexto, Antón afirma que las modificaciones deben partir «del respeto» y que los grupos políticos deben afrontar el debate con «altura de miras». «Tenemos que buscar el mismo consenso que se alcanzó hace casi 40 años, pero para eso hace falta voluntad», recalca. «El PP antes se negaba a hablar ni siquiera de una posible modificación y hay otros partidos que pretenden empezar de cero, en esto creo que de nuevo el PSOE es el partido que más se parece a la sociedad española y es el que marca la moderación y el equilibrio», señala Antón.



Con vistas a esos posibles cambios en la Carta Magna el socialista ve necesario que los representantes públicos desarrollen un «trabajo leal» que esté apartado de «cuestiones electoralistas». «Si enfrentamos este debate desde un punto de vista electoral será contraproducente, es difícil, pero hay que estar a la altura», insistió. Antón, de 45 años, reconoce que apenas tiene recuerdos del día que se aprobó la Constitución. «Lo único es que nos daban vacaciones en el colegio cuando había elecciones», indica. Tampoco tienen un artículo preferido dentro del texto. «Me quedo con el conjunto y sobre todo, con lo que ha permitido», concluye el diputado socialista.