La Comunidad de Regantes del Canal de Buitrago podría ver iniciadas las obras de modernización «en un plazo razonable de dos años», siempre condicionado a todas las fases administrativas que lleva un proyecto de este tipo, tal y como manifestó el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), Alejandro Alonso, durante la presentación de la actuación en la provincia, que supondrá una inversión de 14,5 millones de euros. Lo más importante, no obstante a juicio de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, es que «la modernización ya no tiene marcha atrás ni se dilatará en el tiempo porque hemos conseguido que se incluya entre las diez elegidas tras la ampliación de capital de Seiasa autorizada por el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre».

Barcones insistió en que se trata de una obra prioritaria para Soria «por eso la hemos impulsado», y añadió que es «de justicia que una de las diez actuaciones elegidas en España sea en la provincia puesto que es la que menos regadío tiene de toda la Comunidad. Son apenas 15.000 hectáreas de las 500.000 de las que disponemos en Castilla y León». Yes que para Virginia Barcones, «la modernización de los regadíos es un motor de desarrollo y un elemento esencial para combatir la despoblación, el principal problema que azota a esta provincia y también al resto de nuestra comunidad». Además, «se abre un abanico mucho más amplio de posibilidades de cultivos alternativos y está demostrado que se incorporan más jóvenes en aquellas zonas que han acometido obras como las que se van a realizar en el Canal de Campillo de Buitrago».

Recordó Barcones que tras la autorización del pasado 21 de diciembre en Consejo de Ministros de la primera adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Seiasa para el establecimiento de los criterios generales de actuación de la Sociedad en relación con la promoción, contratación y explotación de las obras de modernización y consolidación de regadíos, se ampliaba el capital social de Seiasa en 18 millones de euros para la continuación de obras en ejecución y el inicio de otras programadas y pendientes de realizar, contempladas en la planificación del Ministerio y declaradas de interés general.

Y es con esta ampliación de capital, con la que Seiasa podrá iniciar diez actuaciones de modernización de regadíos, entre la que se encuentra la del Canal de Buitrago, que además «es la que va a recibir la mayor inversión». Con esta decisión se suma a las seis obras de modernización que la sociedad estatal tiene actualmente encomendadas en Castilla y León: la del Canal del Pisuerga, en Palencia; la del Canal del Páramo, en León; la del Canal del Páramo Bajo, en León y Zamora; la del canal de Pollos, en Valladolid; la del canal de Zorita en Salamanca; y la del Canal de Castronuño, en Valladolid.

El regadío del Canal de Campillo de Buitrago comprende 2.600 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Buitrago, Fuentecantos, Fuentelsaz de Soria, Garray, Renieblas y Velilla de la Sierra y son medio millar de propietarios.

La actuación se va a realizar sobre la totalidad de estas 2.600 hectáreas que son regadas actualmente mediante un canal en hormigón de 36,5 kilómetros de longitud que toma las aguas del azud de Campillo de Buitrago. El agua se distribuye desde el canal mediante conducciones a cielo abierto de hormigón y tierra. Estas conducciones generan grandes pérdidas de agua, al tratarse de infraestructuras obsoletas.

La actuación consistirá en la sustitución de las conducciones de hormigón y tierra por una red de riego con tuberías a presión y la ejecución de una estación de bombeo para presurizar el agua que permita poder regar con unas instalaciones más eficientes.

«Esta alternativa eliminará las elevadas pérdidas de agua por las conducciones existentes y posibilitará el control hidráulico de la red por parte de la Comunidad de Regantes», añadió Barcones. Se estima un presupuesto de ejecución de unos 14’5 millones de euros, IVA incluido.

Según adelantó Barcones, «la intención del Gobierno de España es poder agilizar al máximo todos los trabajos previos necesarios para acometer cuanto antes esta modernización. Lo más importante sería disponer de la reconcentración parcelaria a la mayor brevedad». Incluso el presidente de Seiasa se atrevió a dar una fecha «si todo va en plazo» para ver comenzar las obras «en dos años».

Cabe recordar que llevar a cabo la concentración parcelaria es competencia de la Junta. El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta en Soria ha finalizado la encuesta de aceptación social del estudio técnico previo. El 13 de diciembre pasado, el Consejo de Gobierno aprobó la declaración de utilidad pública y de urgente ejecución para empezar con los trabajos de concentración y clasificación de las tierras.

«Por nuestra parte», añadió Barcones, «iremos realizando el estudio de alternativas que, entre otras cosas, evalúe si es necesario bombeo o si se dispone de cota suficiente para realizar una red a presión por gravedad, directamente desde el azud. Con este estudio estaremos ya en condiciones de redactar el proyecto y, a la vez, tramitar la declaración de impacto ambiental».

La Comunidad de Regantes, tomando como referencia la obra del Canal de Almazán, trasladó a Seiasa su intención de realizar la modernización después del proceso de concentración parcelaria con el fin de evitar las dos fases en las que se realizó la citada modernización.

«Lo más importante es contar cuanto antes con esa reconcentración parcelaria realizada. En estos trabajos de modernización de regadíos es patente la colaboración institucional que existe entre el Gobierno central y el autonómico».

De hecho, el presupuesto de 14,5 millones de euros es el que le corresponde ejecutar a Seiasa. Y es el 74% del total de la obra puesto que habrá otro 26%, por encima del dinero mencionado, que lo realizará la Comunidad autónoma con medios propios y del Feader, en virtud del convenio que suscribieron ambas administraciones, central y autonómica, en 2017. A su vez, los propietarios tendrán que asumir el 32,4% del coste que ejecutará Seiasa a 50 años, si bien el 50% deberá pagarlo durante las obras, mientras que el 50% restante, a partir del año 26, «sin intereses y sin actualización de precios», añadió Alejandro Alonso. A falta de elaborar el estudio de alternativas donde se contemplen los costes y teniendo en cuenta una modernización tipo, podría suponer un desembolso de unos 4.000 euros por hectárea. De ellos, 2.000 serían a pagar durante las obras y el resto, a partir del año 26. «Sin duda es perfectamente asumible dentro de la rentabilidad de este tipo de inversiones», aseguró el presidente de Seiasa.