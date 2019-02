Sentido y sensibilidad para ganar el concurso Carta a una Militar Española

El concurso Carta a una Militar Española ya tiene ganadora en Soria y, quien sabe, quizás a otros niveles. La joven Nerea López Bosque, alumna del colegio Nuestra Señora del Pilar, se alzó con la distinción y representará a la provincia en futuras fases. A sus 17 años esta estudiante de segundo de Bachillerato por la rama de ciencias tiró de sentido, sensibilidad y buena pluma para dirigirse al mundo castrense. A la vista está, en esta maniobra dio en la diana.

«Mi tutora, Laura Chamarro, me preguntó gustaba escribir y me comentó que había surgido esto. Llevaba varios años pero nos pareció más llamativo porque se dedicaba al trigésimo aniversario de la mujer en las Fuerzas Armadas», relata Nerea. El curso es todo un reto porque culminará con la prueba de acceso a la universidad y «había dicho que no aceptaba nada, porque ya tenía bastante con lo mío, pero me llamó la atención. Así que sí, lo intenté, y aquí estamos».

El Ejército no sólo es el organizador del certamen para esta brillante joven soriana. «De hecho ahora que tengo que elegir es una de mis opciones. Me llama la atención» a través de Medicina militar. «Es verdad que no es la que suena con más fuerza y no me veo, pero es que ahora mismo no me veo en nada», confiesa con una sonrisa, «pero me ha llamado siempre la atención y pensé ‘esto tengo que hacerlo’» apunta en relación al concurso y quien sabe si al futuro.

En su lírica misiva partió de la premisa de que «son mujeres que no suelen estar, porque tienen un montón de misiones, están destinadas a otros lugares y en su familia la ausencia es una de las cosas que más se nota». Nerea se transformó «precisamente esa chica que la conoce y se pone a recordar las historias que ella le contó, su ejemplo, y precisamente las dudas. Como también las tengo yo, por mucho que seamos fuertes hay días que tenemos nuestras dudas y lo importante hay que anteponerse a ellas», sentencia con madurez.

Respecto a la posibilidad de ganar el nacional, la humildad le puede. «Estaría muy bien pero es muy difícil. Han colgado las de otras provincias. Como ante todo me gusta leer, he visto algunas que me han encantado. Quiero que gane una que sea auténtica, sincera y bienvenida sea si es la mía, pero sí no, cualquiera». Ya tiene un premio provincial en el concurso de Coca Cola y musita con timidez varios reconocimientos escolares.

¿Y cómo percibe las puertas del Ejército para una mujer 30 años después? «Mucho más abiertas que para las primeras, pero esos estereotipos siguen estando ahí». Sin embargo «con el tiempo, cuantas más mujeres vayan haciéndolo van a ir desapareciendo». Nerea ya ha puesto su granito de arena.