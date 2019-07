El Sepe alerta del envejecimiento de la población activa en la provincia

El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) constata a través de su Informe de Mercado de Trabajo de los colectivos de interés para el empleo de Soria, con datos de 2018, que el núcleo central del mercado de trabajo provincial es el de los mayores de 45 años, lo que evidencia el envejecimiento de la población activa. Y además, refleja su dualidad, ya que mientras por un lado, es el grupo con los mejores datos de creación de empleo y estabilidad, a la vez muestra los peores sobre desempleo de larga duración o estructural.



En este sentido, los principales indicadores laborales de la provincia manifiestan un buen comportamiento, no solo en el momento actual sino a lo largo de la crisis, aunque con algunos matices. El número de afiliados mayores de 45 años ha aumentado más del 30% y el volumen de contratos suscritos casi se ha duplicado en este periodo. No obstante, el dato sobre demandantes no ha sido positivo, ya que el número de parados también se ha duplicado desde 2007, señalan desde el Observatorio de las Ocupaciones.



Los parados mayores de 45 años a diciembre de 2018 representan el 47,77% del total provincial, el 50,64% del Estado y el 52,26% de la Comunidad. En Soria es más del doble que la cifra de 2007, pero desde 2013, año de mayor volumen del colectivo, se ha reducido casi un 40%. Lo más preocupante se centra en el tiempo de inscripción como demandante, ya que casi 39 de cada 100 mayores de 45 años (el 38,72%) están afectados por el desempleo de larga duración, es decir, una antigüedad igual o superior a un año. En España este dato se eleva hasta el 55,09%. Y más del 65% de los parados proceden de servicios. Con carácter habitual, las ocupaciones en las que son contratados y las que demandan como desempleados son de bajo nivel cualificación y se centran en ocupaciones elementales al que le sigue las de trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Sí tienen cierta importancia también las ocupaciones de operarios de instalaciones y maquinaria y montadores.



Mujeres

La contratación femenina en todos los grandes grupos ocupacionales alcanzó en 2018 la tasa más elevada desde 2011. El gran grupo de empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina presenta la tasa más elevada de contratación femenina con un 68,96% y la menor con un 10,64% se verifica en el grupo de operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores. Globalmente se registraron 432 demandas menos que en 2017. En 2018 se produjo la segunda mayor reducción interanual del paro femenino de larga duración en la última década. El mayor volumen de desempleadas se registró entre las mujeres entre 25 y 44 años, con estudios primarios, en el sector servicios y con experiencia laboral previa. También el perfil de la mujer contratada respondió a una persona con edad comprendida entre los 25 y 45 años con estudios de nivel básico, una relación laboral de eventual circunstancias de la producción en el sector servicios y en la actividad de servicios de comidas y bebidas.



Menores de 30

También analiza el Observatorio de las Ocupaciones el colectivo de menores de 30 años porque es uno de los más importantes desde el punto de vista del empleo, tanto por las dificultades que tiene para acceder al mercado de trabajo, como por lo que representa desde el punto de vista de esta circunstancia de cara al futuro. En relación con la afiliación a la Seguridad Social, de cada 100 trabajadores afiliados al Sistema solo 11 son jóvenes menores de 30 años. La tasa de representatividad fue del 11,43%, muy similar a la castellana y leonesa que fue del 11,59% y en ambos casos más baja que la estatal que se situó en el 14,61%. El perfil del joven contratado en la provincia es el de un hombre de 20 a 24 años con estudios primarios o no acreditados ante los servicios de empleo, contratado de forma temporal mediante la modalidad eventual por circunstancias de la producción en el sector servicios y para actividades relacionadas servicios de alojamiento y de comidas y bebidas. De cada 100 contratos firmados en la provincia, casi 38 se suscriben con jóvenes menores de 30 años (la tasa es 37,79%, valor más alto al estatal cuya participación es del 35,58% y al autonómico que es del 35,80%. De hecho, Soria presentó la tasa de contratación juvenil más alta de Castilla y León. No obstante, todavía no se ha conseguido recuperar el volumen de contratos suscritos antes de la crisis, aunque los indicadores muestran valores positivos en los últimos años.



El número de jóvenes parados a 2018 es 772, todavía superior a la de 2007, pero desde 2012 se ha reducido considerablemente. Entre los menores de 30 años desempleados en Soria apenas hay diferencias por sexo, pero por tramo de edad sí hay mayor número de 25 a 29; así como aquellos que tienen estudios primarios o no acreditados. Además, son mayoría los que permanecen inscritos como demandantes menos de tres meses y tan solo el 6,48% tienen una antigüedad superior a un año. Por sectores, para casi el 60% la puerta de entrada al mercado de trabajo fue servicios, aunque el 16,32%, 126 personas, son demandantes de primer empleo. La representatividad del volumen de contratos a jóvenes por gran grupo se centra como cada año fundamentalmente en el de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores y en el de ocupaciones elementales. Estos mismos grupos son también los más voluminosos desde el punto de vista de las solicitudes de empleo en las que los jóvenes parados están dispuestos a ocuparse.



Discapacitados

El 1,35 % de los afiliados a la Seguridad Social en la provincia pertenecen al colectivo de personas con discapacidad. Los registros que se disponen de este indicador se remontan al año 2014 y desde entonces la cifra de trabajadores del colectivo casi se ha duplicado (el 46,46% más) ya que eran 353 cuando a diciembre de 2018 son 517. La participación del colectivo en la contratación desde el año 2007 muestra que el mejor dato es el de 2018, ya que no solo alcanza el mayor volumen de contratos registrados en el periodo, 704 en valores absolutos, sino que la tasa de representatividad es la más alta desde aquella fecha, 1,91%; es decir, de cada 100 contratos suscritos en la provincia, casi dos se conciertan con personas con discapacidad. El perfil de la persona con discapacidad contratada en Soria es un hombre mayor de 25 años, con una discapacidad no declarada, con estudios primarios o no acreditados o bien Educación Secundaria Obligatoria, que trabaja bajo un contrato de carácter temporal y a jornada completa en el sector servicios. En cuanto al desempleo, de cada 100 parados de la provincia casi 7 son personas con discapacidad, ya que la tasa de representatividad es del 6,70%, 251 desempleados.