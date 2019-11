El Seprona investiga un nuevo episodio de vertidos sanguinolentos

Las lluvias del viernes hicieron que los pequeños cauces volviesen a fluir con cierta alegría. En el caso del arroyo de Valcorba lo hizo además sacando a flote un problema recurrente, el de los restos sanguinolentos que van hacia la zona del Sotoplaya, en el Duero. El Seprona de la Guardia Civil de Soria investiga lo ocurrido y el origen.

Los hechos se pusieron de manifiesto en torno a las 18.00 horas cuando se extendió un vídeo, a través del colectivo ecologista Asden y diversas redes sociales, en las que se observa cómo el agua baja roja. Las imágenes se captaron en el entorno de la protectora de animales Redención, un punto donde no es la primera –ni la segunda– vez que se vez estos episodios.

«Así bajaba esta tarde el arroyo de Valcorba antes de llegar al río Duero. Como estamos en una sociedad tan pulcra habrá que decir ‘presuntos’ vertidos del matadero de Soria», afirmó Asden en la publicación. Las imágenes fueron vistas por miles de sorianos a través de diversos canales y las reacciones fueron del desagrado a algo tan tradicional como matar al mensajero.

El hecho es que las autoridades han tomado cartas en el asunto. Desde la Subdelegación del Gobierno se confirmó que los agentes del Seprona acudieron al lugar de los hechos y se instruyen las pertinentes diligencias. Aunque no se avanzaron las líneas de investigación, lo cierto es que el mero hecho de abrir una instrucción indica que algo se vio en la zona.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Soria se confirmó tanto a través de la empresa mixta del agua como de la concejala Ana Alegre que también se intervino. La compañía responsable del abastecimiento capitalino envió técnicos y se pudo comprobar que el vertido no provenía ni de las redes ni de los aliviaderos municipales. Cabe recordar que en otras ocasiones se ha señalado al matadero, algo que Asden vuelve a hacer y que encajaría con el tono sanguinolento del agua. No obstante en este caso no hay nada oficial. Además de comprobar los aliviaderos también se dio aviso al Seprona por parte de la empresa mixta.

A este respecto, desde el Ayuntamiento se realizó un llamamiento para que el ciudadano que observe algo sospechoso de ser un vertido irregular se ponga en contacto con la Policía Local. En este caso se tuvo conocimiento de los hechos una vez se subió el vídeo a las redes sociales. No obstante se trata de hechos que requieren una intervención urgente, dado que las huellas pueden borrarse en un corto espacio de tiempo. Si se avisa tarde, las autoridades pueden llegar a un escenario donde no queden rastros.

De hecho, como no es la primera ocasión en la que se registran este tipo de situaciones, existe un protocolo de intervención. Cuando la Policía Local recibe el aviso se encarga de trasladarlo tanto a la empresa mixta del agua como al Seprona para que los tres entes con competencias para indagar lo ocurrido intervengan de forma coordinada.

Se trata de la quinta ocasión en la que se produce una situación similar. Las más recientes tuvieron lugar en junio y noviembre de 2017, cuando el agua bajó del mismo tono que el pasado viernes. Ya para entonces había dos expedientes pendientes de resolución.

En esta situación la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) es el organismo encargado de sancionar los vertidos si se comprueba que son ilegales. Si es a través de la red municipal o de elementos públicos, se traslada al Ayuntamiento, quien se encarga de actuar sobre el particular o la empresa. Esta vez y por el momento, toca esperar las conclusiones.