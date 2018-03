De la Serna elude ofrecer nuevos plazos para la A-11

Mucho ruido y pocas nueces. Así podría definirse la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a Soria, la primera oficial desde su mandato, en el trazado de las obras de la A-11 que transcurren a las puertas de El Burgo de Osma, desde la localidad de Santiuste, cuyo coste asciende a más de 36 millones de euros. Conocido ya que su apertura al tráfico se producirá este año 2018, que su ejecución es del 70% y que el mismo camino correrá otro tramo, el La Mallona-Venta Nueva, faltaba por conocer el plazo del resto, tanto de los sorianos como de los de Castilla y León, pero la única novedad apreciable es que el Langa-Aranda tendrá una encomienda de gestión a Ineco y no una nueva licitación y adjudicación para tratar de acortar los plazos. Hay que recordar que este tramo sufrió en su día la rescisión de Fomento al caer la empresa en concurso de acreedores.

Y hasta ahí la A-11. Más de 250 millones deben ejecutarse en la provincia de Soria, para un total de 560 para acometer toda la infraestructura hasta Aranda de Duero, y lo de ayer podría catalogarse de una semi-inauguración de no ser porque al tramo referido de Santiuste a El Burgo le falta aún un 30% para su finalización. El titular del departamento de Fomento recordó, eso sí, «de donde se viene», y que «este Gobierno ha sido el que ha impulsado los trabajos», un claro mensaje a la época socialista cuando uno de sus predecesores, José Blanco, rescindió todos los contratos de los tramos sorianos por mor de la crisis económica. De la Serna no detalló más plazos para el resto de tramos en una visita decepcionante y en la que reaparecieron los miembros de la plataforma Soria Ya para hacer entrega al ministro de sus reivindicaciones.

«Teniamos la deuda de poder participar de estas obras y conocer el estado de los tramos», explicó el responsable del departamento de Fomento. «Son buenas noticias porque el jefe de la Dermarcación de Carreteras lo confirmó en 2018, y eso es que se cumplen los compromisos, y los sorianos podrán disfrutar de este tramo. Aquí están algunas de las mejores empresas del país. Es una actuación relativamente sencilla, con 8,4 kilómetros de un enlace relevante, y las actuaciones no han encontrado mayor dificultad, si bien es cierto que a lo largo de la A-11 una de las circunstancias que condicionan los plazos es el encuentro con yacimientos arqueológicos de la etapa romana».

De la Serna defendió en su discurso que «estamos dando un impulso a todos y cada uno de los tramos», y se refirió a la inversión total en estos momentos contemplada en Soria de 250 millones de euros. El estado de las obras queda así, según relató el ministro: La Mallona-Venta Nueva, dos tercios ejecutados, con 25 millones de inversión; Venta Nueva-Santiuste, 76 millones, y un 33% de ejecución y «un ejemplo claro de la afectación de una Vía Romana, que está siendo analizada por Patrimonio». El Burgo-San Esteban se encuentra a un 25%, con una inversión de 30 millones; San Esteban-Langa, 55 millones para un 36% de ejecución.

A-15

También se refirió a la A-15, la Soria-Tudela, de la que pudo aportar escasas novedades, por no decir ninguna, ya que todo sigue pendiente de declaraciones de impacto ambiental: «No olvidamos la A-15 a la que le estamos dando un impulso aunque siguen los trámites». El tramo entre Los Rábanos y Fuensaúco está muy incipiente, «y solicitaremos un estudio para actualizarlo a la normativa vigente, aunque tiene una declaración de impacto ambiental en vigor». De la Serna explicó que «esta semana estuve hablando con los navarros, que tienen un interés especial» en la autovía. Entre Fuesaúco y Tudela será necesario avanzar en la tramitación del impacto ambiental. «Hemos remitido el expediente a Medio Ambiente para la DIA, se trabaja en ello, y en cuanto esté la DIA favorable se harán los proyectos correspondientes para avanzar en una autovía que es una prioridad. Lo hicimos en julio, no podemos dar un plazo para la DIA y en cuanto lo tengamos trabajaremos».

Finalmente, en cuanto a las travesias, urgió al Ayuntamiento de Soria a avanzar en acuerdos. «El Ministerio ha cumplido con los compromisos y es necesario avanzar en lo que es la cesión de las mismas», finalizó.