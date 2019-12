El presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, acusó ayer a través de las redes sociales al todavía diputado socialista y teórico alcalde de El Burgo de Osma a partir de 2021, Martín Navas, de «traición», «fruto del gallinero interno socialista».

En un duro ‘post’ a través de Facebook, en el que se muestra también una página de Heraldo-Diario de Soria sobre la polémica de Cobo y Navas, el responsable de la institución provincial carga contra el todavía diputado socialista y edil del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, luego de que se haya producido la primera grieta entre los compañeros de equipo de Gobierno de la Villa Episcopal. El asunto se deriva de que Navas no fue capaz de pasar a ser diputado no adscrito en el pasado Pleno, lo que ha llevado a Cobo a decir que está «decepcionado» y «sorprendido» por hasta «en tres ocasiones» no renunciar a ser diputado socialista en la sesión plenaria.

«El PSOE ha estado una semana celebrando varias reuniones, alguna de ellas muy tensas con insultos incluidos según cuentan, todas ellas con un objetivo común, impedir que su compañero Navas pasase a no adscrito en la Diputación una vez que este último haya descubierto la maniobra de su partido a sus espaldas ofreciendo su cabeza y negociando la alcaldía del Burgo, a cambio de la presidencia de la diputación;señala Serrano en un amplio ‘post’ subido durante la mañana de ayer, y al que la presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, realizó un ‘like’ (la señal de estar de acuerdo con el comentario), además de la vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez, y otros diputados del Partido Popular.

Serrano añade que «descubrir que sus compañeros dicen en público una cosa y hacen a sus espaldas todo lo contrario, tiene que ser muy duro y no le ha debido sentar muy bien por lo visto. La Diputación a cualquier precio tiene estas consecuencias, aunque lo nieguen mil veces en público o las mismas veces que a Cristo en el pleno».

El comentario llega a su fase definitiva en el tercer párrafo, el más duro de los tres, en el que el presidente de la Diputación tilda directamente la ‘maniobra’ de Navas de «traición». «La traición de Navas, negar tres veces su pacto en el pleno de la Diputación, es fruto del gallinero interno socialista que, desconozco cuál es el motivo, raramente aparece en los medios», explica. «Ellos tan puros, también se pelean, tienen bandos que cargan unos contra otros y negocian a las espaldas de sus compañeros con maniobras a pares por si acaso falla el plan A». Aquí, Serrano recuerda las declaraciones de Martín Navas: «Las manifestaciones de Martín días antes cargando duramente contra sus compañeros, no le permitieron refrendar su adiós ni a la de tres...». Y acaba con un mensaje para su ya ex compañero de filas en la Diputación Provincial (Cobo): «Mal compañero de viaje amigo y estimado Miguel».

Los socialistas eludieron inicialmente responder ayer al titular de la institución provincial. Fuentes del partido explicaban, sin embargo, que estas manifestaciones podrían tener consecuencias en los próximos días: «Esto no va a quedar así», advirtieron. «Habrá noticias en los próximos días», subrayaron las mismas fuentes. «Estamos estudiando qué hacer en las próximas jornadas», apostillaron.

Sin embargo, por la tarde, un ‘tuit’ en la cuenta del PSOE de Soria se refiría directamente a esta cuestión: «El PSOE de Soria no acepta las lecciones de Benito Serrano, el presidente del pacto de la vergüenza», acompañado de un enlace donde figura el ‘post’ de Serrano en Facebook. Hay varios ‘like’ de socialistas, entre los que figura el secretario de Organización de la formación que dirige Luis Rey, Javier Muñoz Expósito.

Las redes sociales, por tanto, ardieron durante la jornada de ayer, y se han convertido también en el ‘escenario de batalla’ de populares y socialistas por el caso de la Diputación Provincial y la Alcaldía de El Burgo.

La Alcaldía de El Burgo de Osma y la Diputación Provincial han estado durante estas semanas en el foco de la polémica, luego de que la Plataforma del Pueblo Soriano exigiera el puesto de regidor para Pardo, desencadenándose todo tipo de acontecimientos que se mantienen en el tiempo.