Serrano pone en duda la gestión del PSOE en el consorcio del CTR

La gestión, presente y futura, del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) ubicado en Golmayo puede levantar ampollas en la relación entre el Ayuntamiento de la capital y la Diputación provincial. El miércoles hay prevista una reunión del consorcio que una a ambas administraciones y, a modo de previa, el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, puso en duda ayer algunas de las decisiones tomadas durante la última legislatura, cuando el PSOE estaba al frente tanto del Consistorio como de la Diputación. Serrano no ve «lógico» que haya caducado el contrato o que se estén pagando 200.000 euros por la extracción de lixiviados. Además, ambas administraciones tienen por delante la renovación de la planta con una inversión estimada de 8,3 millones de euros.



Cuestionado por la situación del CTR de Golmayo, el presidente de la Diputación, y alcalde de Golmayo, Benito Serrano recordó que el contrato de gestión «está caducado». «No entiendo porqué no se hicieron las gestiones previas para sacarlo antes de que caducara, que parece lo lógico, no voy a decir que lo han dejado caducar, pero el hecho cierto es que está caducado». Serrano también criticó que «estamos pagando 200.000 euros al año por la extracción de lixiviados y el mantenimiento, así lo exige la empresa para seguir explotando la planta».



El máximo responsable de la institución provincia aseguró que «por lo que conozco de los técnicos» con el dinero que se está abonando –200.000 euros–, «podríamos sellar los vasos de lixiviados». «No tienen mucha lógica que estemos pagando 200.000 euros y no hagamos esa obra que podría hacerse con ese dinero y dejaríamos de extraer lixiviados de esa balsa». Serrano recordó además que «durante un tiempo» esos residuos se «estuvieron llevando a Castellón de una forma poco lógica». «No lo he entendido», repitió Serrano.



Según explicó el presidente provincial «se han dado muchas circunstancias que entiendo muy graves» y añadió «dejar caducar el contrato que tenían, no lo entiendo». Serrano recalcó que «todos los contratos tienen una fecha, se sabe cuándo caduca, dejarlo caducar y seguir aportando cantidades...». El ahora responsable de la Diputación puso sobre la mesa que «cuando alguien hace una licitación es para un número determinado de años, en ese número de años, entiendo, el dinero que se mete en la plica es para la amortización de gastos con lo que llegado el fin del contrato se supone que todos los gastos están amortizados y de ahí serían todo ganancias». «En eso estamos», advirtió Serrano que continuó con sus críticas: «Ahora se le están dando 200.000 euros por mantenimiento y la extracción de lodos, es otra de las cosas que no veo lógicas, cómo se negoció esto, parece lógico que si ya has amortizado la gestión puedes negociar un poco a la baja». Serrano recordó además que el pago de los 200.000 euros se ha tenido que repercutir a través de la vía impositiva a los ayuntamientos.



Las críticas de Serrano están enfocadas a decisiones ya adoptadas y de las que responsabiliza a los anteriores responsables del consorcio. Según consta en la web del Ayuntamiento de Soria durante la legislatura pasada la presidencia del consorcio recayó en el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, siendo Luis Rey, por entonces presidente de la Diputación, vicepresidente del entr. Entre los vocales figuraba la responsables de Servicios Locales de la capital, Ana Alegre, y el propio Benito Serrano, en aquel entonces diputado provincial. También actuaban como vocales el entonces concejal del PP, José Manuel Hernando y el diputado Raúl Lozano, según la relación colgada en la página web del Ayuntamiento de la capital.



Además de esas crítica hay que recordar, que está pendiente de resolver el nuevo pliego de condiciones del servicio. Ya se han producido algunas reuniones en el marco del Consorcio, y ya se dispone de un anteproyecto para la renovación de la infraestructura en el que se estima que será necesaria una inversión que supera los ocho millones de euros. La concejala de Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria explicó el pasado viernes que a través de Ecoembes ya se está procediendo a la elaboración del pliego. En principio, se estima que será necesaria una inversión de más de ocho millones de euros para afrontar los trabajos necesarios en la renovación de las instalaciones de Golmayo.



Alegre avanzó además que la esta semana está prevista un nuevo encuentro del Consorcio en el que se llevará a cabo la encomienda de gestión al Ayuntamiento para que asuma el procedimiento administrativo, es decir, la licitación y posterior adjudicación de las obras de renovación. El pliego será el documento clave establecerá el reparto de los pagos, el porcentaje de aportación y la cuantía. Alegre reconoció que antes de las elecciones «no había problemas» con el posicionamiento de la Diputación, entonces Gobernada por el PSOE y que ahora «hay que trabajar».