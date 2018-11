Serrano recuerda que el proyecto estaba sujeto a la firma del convenio

El proyecto de la pasarela peatonal entre Soria y Golmayo parece al fin encaminado, pero no tanto la batalla política entre representantes del PSOE y PP. Si el martes fue el concejala de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz (PSOE), el que cuestionó la tardanza de Golmayo en adaptar el proyecto, ayer el turno de réplica fue para el alcalde del municipio, Benito Serrano (PP), que recordó al edil capitalino que el proyecto no se adaptó porque estaba vinculado al famoso convenio que nunca se llegó a firmar.



«Lo primero que tendría que decirle es que cuando se hizo la rotonda de la SO-20 se cortó el camino a Golmayo y el problema se agravó cuando se construyó el Centro Comercial», explicó Serrano que no obstante incidió en que «de nada sirve» dar vueltas a lo que ocurrió hace 20 años.



Sí se mostró mas contrariado con la afirmación de Muñoz, que ya había pronunciado el subdelegado, Miguel Latorre, en la que se acusa a Golmayo de tener el proyecto paralizado durante 20 meses. «Le tengo que recordar que no podíamos ejecutar el proyecto porque estaba sujeto a un convenio que no se ha firmado», explicó. Para Serrano las palabras del concejal son «graves» porque «habla de lo que no conoce». «No podríamos hacerlo porque estaba sujeto a un convenio, y, en teoría, se iba a pagar a tres partes y esa es la razón por la que no se adelantó», insistió.



En referencia a las palabras de Muñoz en las que acusó a Serrano de «buscar un hueco» en su partido, el alcalde de Golmayo apuntó que «cuando yo entré en política tenía mi oposición aprobada y mi plaza fija». «El otro día, cuando ocurrió el accidente, todas las luces estaban fundidas y las han arreglado hoy (por ayer), que tengo fotos y que yo sepa el señor Muñoz es el concejal de Urbanismo de su municipio, por lo que lo que le tengo que decir es que se preocupe de su municipio y de que las luces estén bien», afirmó. «Lo primero que tiene que hacer es enterarse de lo que está hablando, porque lo que parece es que se lo han contado y lo sabe solo de oídas», recalcó.



Con respecto al proyecto de la pasarela, Serrano señaló que los técnicos municipales están estudiando la resolución enviada por Fomento para el pago de los 200.000 euros que le corresponden al Ministerio. «Creo que mañana o pasado tendremos ya la respuesta», expuso. Serrano recordó que hay que aprobar esa resolución para poder recibir el dinero.



Se estima que la construcción de la pasarela costará unos 600.000 euros que pagarán a partes iguales Soria, Golmayo y Fomento. No obstante, el precio final vendrá determinado por el proyecto de ejecución que está elaborando Golmayo. Se espera que el documento esté terminado a finales de este mes o principios de diciembre,Una vez concluido se remitirá a Fomento para su revisión. La intención es que la obra pueda ser licitada antes de que finalice el presente año.