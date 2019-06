«Si juegan en Soria en clave nacional, se equivocan»

A finales de esta semana, el PSOE de Soria remitirá una carta al resto de partidos políticos con representación en la Diputación provincial para iniciar los contactos de cara a la formación de Gobierno en la institución. Los socialistas parten con la ventaja de los buenos resultados obtenidos el 26-M, mediante los que obtuvo 12 diputados, a uno de la mayoría absoluta. No obstante, necesita el apoyo de Cs (un diputado) o la PPSO (tres diputados) para garantizar la mayoría. En este sentido, y ante la posición de Cs, el secretario de Organización del PSOE, Javier Muñoz, que será el responsable de las negociaciones, advirtió a la formación naranja que «si juega en Soria en clave nacional con cuestiones como el 155, se equivocarán».



La intención del PSOE de cara a las negociaciones es poner sobre la mesa su «proyecto para la Diputación» en el que priman «los ciudadanos y sus necesidades». Muñoz recuerda que las elecciones arrojaron un resultado «muy claro» con una rotunda victoria del PSOE. «El voto pide una continuidad en la Diputación bajo un proyecto estable», asegura. En este sentido reiteró que el único partido que puede garantizar un gobierno estable en la Diputación es el PSOE.



Muñoz confía en que los socialistas puedan seguir al frente de la institución provincial y apunta que les avala «la gestión» realizada durante los últimos cuatro años y que contarán con el apoyo del Gobierno central. «No es momento de experimentos sino de estabilidad», subrayó Muñoz recordando que en esta anualidad la Diputación, entre otras cuestiones, puede tener acceso a la gestión e fondos europeos.

«Quién quiera unirse a ese proyecto de estabilidad será bienvenido, pero quién piense en presidente o vicepresidentes aquí no cabe», comentó el secretario de Organización socialista. El proyecto del PSOE busca «sacar a Soria de la agonía poblacional» por lo que «hablaremos con todos». En principio, un acuerdo con Cs bastaría para conseguir esa estabilidad, aunque los mensajes que la lanzado la formación naranja a nivel nacional sobre los pactos con el PSOE abren la puerta a la búsqueda de acuerdos con otros partidos. «Nosotros lo vemos con tranquilidad, si Cs juega en Soria en clave nacional se equivoca, en Soria priman problemas como la despoblación o la dispersión, el ciudadano no ha votado pensando en aplicar el 155 –una de las condiciones que ha puesto Cs–, no tiene que ver con Soria y sería una mirada cortoplacista», concluyó.