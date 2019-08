«Si no se revierte, El Burgo va a enturbiar la relación con el PP toda la legislatura»

Lo que era imposible con el Partido Popular de Soria, José Antonio de Miguel lo consiguió en muy poco tiempo con el PP nacional, un pacto para gobernar en Diputación con la condición de que Yolanda de Gregorio no fuera la presidenta de la institución provincial. Pero «no todas las cicatrices están cerradas» en la relación de la Plataforma del Pueblo Soriano con el PP. Hay «una sombra», la Alcaldía de El Burgo de Osma, que si no se resuelve «va a enturbiar las relaciones» entre populares y sorianistas «durante toda la legislatura». El presidente de la PPSO afirma que es una «condición sine qua non» que Antonio Pardo sea alcalde de El Burgo para hablar de la integración de la Plataforma del Pueblo Soriano en el Partido Popular.



Pregunta.- Aunque cada vez son más frecuentes, los tripartitos no tiene buena fama. ¿Es consciente de las dificultades que entraña un pacto a tres bandas, en este caso entre PP, PPSO y Ciudadanos?

Respuesta.- Soy consciente por que la tarea no es fácil. Desgraciadamente en este país, debido a la legislación que nos hemos provisto desde la Constitución del 78, esto cada día va a ser algo habitual y siento decir que desgraciadamente. Yo reclamo desde hace mucho tiempo un sistema en el cual el partido que gane gobierne, si tiene que ser a nivel de elecciones generales con una segunda vuelta. Esto no puede seguir así, porque va a dar como consecuencia que cada día surjan muchos más partidos, como es el nuestro, la Plataforma del Pueblo Soriano, un partido que se circunscribe a un ámbito provincial. Pero ahí vemos los resultados. Nos hemos convertido en la tercera fuerza política de la provincia de Soria, con tres diputados provinciales, y tenemos nuestro hueco en ese espacio político y electoral. Soy partidario de modificar la ley electoral, pero mientras el sistema no cambie ahí vamos a estar. Somos conscientes de que no va a ser fácil, que entenderse tres va a ser más difícil que entenderse uno solo, pero lo tenemos que intentar por el bien de la provincia.

P.- ¿Cuál es su papel en la junta de gobierno? Si se atiende a las palabras del presidente, Benito Serrano (PP), usted parece el número dos de la Diputación.

R.- No lo sé, yo tampoco me las quiero dar de número dos, yo soy un diputado más, con categoría de vicepresidente tercero, porque así lo ha decretado el presidente. Yo me considero un vicepresidente transversal que voy a estar en diferentes materias. No voy a tener una materia específica y voy a tener que echar una mano en casi todas, en aquellas en que se me necesite. De momento tengo delegadas las competencias del personal de Diputación, las de bomberos, soy representante en el Cesefor, donde me imagino que seguiré siendo vicepresidente. También estoy de representante de la Diputación en el consorcio del Parque Empresarial del Medio Ambiente, el PEMA, y creo que con esto tengo ya suficiente tarea.

P.- Esas son tareas concretas, pero el peso político es otra cosa. El presidente habla de su experiencia...

R.- El peso político aquí se mide por diputados. El mayor peso político de la oposición lo tiene el PSOE con 12. El Partido Popular tiene 9 y nosotros tenemos la tercera parte del Partido Popular. Por lo tanto; peso político, ese. Responsabilidad, toda; compromiso, total; y trabajo, el que me echen, que creo que va a ser bastante.

P.- ¿Con este PP sí puede trabajar?

R.- Tenemos que seguir limando asperezas. No todas las cicatrices están cerradas y vamos a ver cómo va transcurriendo el día a día. Hay una dificultad que, mientras no la salvemos, va a estar ahí todos los días. Es una sombra que vamos a tener presente y va a ser difícil y complicado incluso con los pactos que hemos alcanzado para que el Partido Popular pueda gobernar. Si esto no se resuelve, no puede haber un ambiente del todo cordial.

P.- Habla de El Burgo de Osma.

R.- Estoy hablando de El Burgo de Osma. Es una situación que el Partido Popular tiene que intentar revertir más antes que tarde. Si esto no se resuelve va a enturbiar la relación durante toda la legislatura.

P.- ¿Es más fácil hablar con el PP nacional que con el soriano? ¿O con un PP soriano sin la presidenta actual, Yolanda de Gregorio?

R.- Nos hemos entendido a la perfección y en poco tiempo con el PP nacional. Creo que tiene buenos interlocutores, tiene buena gente, gente joven que estoy seguro que pronto tendrá responsabilidades de gobierno en este país. Ha sido muy fácil entendernos con el Partido Popular a nivel nacional. Ha sido más difícil, por no decir imposible, con el Partido Popular provincial, o por lo menos con la Presidencia del Partido Popular a nivel provincial.

P.- ¿Por eso el PP nacional aceptó la principal condición de que no estuviera De Gregorio en la Presidencia de la Diputación?

R.- Era una condición sine qua non. El Partido Popular a nivel nacional tiene la responsabilidad, según marcan sus estatutos, de nombrar a los candidatos a las diferentes diputaciones en España. Esas competencias las asumió, las ejerció y tomó el liderazgo en este sentido. Yolanda de Gregorio no hubiera podido ser presidenta de la Diputación con el apoyo nuestro. Por lo menos un voto le hubiese faltado, no hubiese conseguido la mayoría absoluta.

P.- Por lo menos un voto, ¿el de El Burgo?

R.- Por lo menos uno.

P.- En el pacto se establece la vuelta al PP de su partido. Si se produce ese proceso, ¿qué va a ser la actual PPSO dentro del PP?

R.- En el pacto no está la integración de la PPSO en el PP. Es una declaración de intenciones. Y tanta intención hay de revertir la situación de El Burgo como de que la PPSO se integre en el Partido Popular. El pacto pone que se establecerán los cauces necesarios para ir en ese sentido. Esto no quiere decir que sea un imperativo, que sea algo que demos por hecho que va a ocurrir. Eso es totalmente falso. La Plataforma del Pueblo Soriano va a seguir con total independencia. Llevaremos a la Diputación iniciativas propias de la PPSO que unas veces gustarán y otras no gustarán al Partido Popular. Pueden gustar al Partido Socialista. Nos da exactamente igual, nosotros seguimos con nuestro criterio, con los principios por los que surge y permanece la PPSO. Y los vamos a seguir defendiendo. Si el tema de El Burgo de Osma no se soluciona, la integración e incluso la posibilidad de establecer los cauces para que la plataforma se integre, está totalmente descartada, no es posible, porque es también una condición sine qua non. Si la reversión en el Ayuntamiento de El Burgo para que gobierne el partido más votado, que en este caso es el nuestro, y acabemos con ese disparate, con esa felonía, de que el Partido Socialista con el doble de concejales que el PP haya dado la Alcaldía la PP, pues si eso no ocurre ni hablamos de la posibilidad de que la PPSO se integre en el PP. Si esto ocurre, pues se establecerán los cauces necesarios para ver si esa confluencia es posible.

P.- Lo de El Burgo no es tan fácil, hay un acuerdo al que las personas se comprometen a relevarse en la Alcaldía a los dos años.

R.- Pues no sé si es fácil o no, sería lo sensato. Si ocurriera eso en un pueblo pequeño, de tres concejales, en el que seguramente los partidos políticos no tienen tanta trascendencia... pero en la tercera población más importante de la provincia, yo creo que los partidos sí cuentan y ahí son Partido Socialista y Partido Popular. No es fácil, es de sentido común. Yo estoy casi seguro que el PSOE no va a alcanzar la Alcaldía a los dos años, incluso dudo que tenga intención, porque ahora mismo con cuatro concejales, el doble que el PP, y con la fórmula de gobierno que han hecho, pues prácticamente ya está gobernando el Partido Socialista. Miguel Cobo es el alcalde, pero quien efectivamente está gobernando con cuatro concejales es el Partido Socialista. Esto no lo han entendido en El Burgo y ha propiciado que en la calle haya un ambiente enrarecido. Y es normal que lo esté, porque ningún socialista entenderá que con su voto al Partido Socialista esté gobernando el Partido Popular y viceversa. Yo creo que eso no va a ocurrir, que no va a alcanzar el PSOE la Alcaldía, pero ya veremos, tiempo al tiempo.

P.- ¿Con el PSOE se pueden recomponer la cosas en Soria, después del enfrentamiento que ha generado el pacto en Diputación?

R.- No hay nada que recomponer. El ambiente con el PSOE, por nuestra parte, es normal, dentro de las diferencias que pueden mantener dos partidos que no piensan de la misma manera. Y es que no ha habido oportunidad ni de mantener discrepancias. El PSOE ha cometido un grave error. En política esto es de primero de EGB o de guardería. No se ha dignado a hablar con la PPSO. Yo, personalmente, le había dicho al presidente, después de reunirse con el PP, después de reunirse con Ciudadanos, después de tener el pacto hecho con el PP, que por lo menos me explicara en qué consistía, que se reuniera conmigo también, aunque solo fuera de cara a la galería. Con la PPSO no se ha reunido Luis Rey, ha pasado olímpicamente de nosotros, gesto de superioridad que le ha costado la Presidencia. Ha sido un error muy gordo el que ha cometido el PSOE, porque seguramente su socio más natural hubiese podido ser la Plataforma del Pueblo Soriano.

P.- Usted ya fue su socio.

R.- Había una experiencia y creo que al PSOE le ha resultado muy beneficiosa. Tanto Raúl Lozano como yo hemos trabajado en las encomiendas que se nos ha dado en la anterior legislatura, que las hemos defendido. Dio buen resultado y el ambiente era extraordinario. No entiendo la postura del PSOE, no entiendo la postura del ex presidente de la Diputación Luis Rey, y en su cargo de secretario general del PSOE pues muchísimo menos. La PPSO era el único partido en esta legislatura que le podía haber dado estabilidad para toda la legislatura al PSOE. Un pacto con el PP era otro pacto contra natura, muy mal planteado por parte del PP. Si el PSOE gobierna la Diputación seguramente se hubiera consagrado para otras dos o tres legislaturas.

P.- Rey sí le llamó.

R.- Solamente hubo una llamada la víspera del Pleno, cuando se creía que todavía era presidente, para decirme que había visto por los medios que yo estaba enfadado porque no me había llamado y que se había buscado otros socios. En ese momento yo ya sabía que Luis Rey estaba en la oposición y él no. Después vinieron las amenazas al representante de Ciudadanos por parte de miembros destacados del PSOE y todo lo que sucedió. El error más gordo del PSOE al no hablar con nosotros es que seguramente en ese pacto que hace con el PP el objetivo común era que la PPSO desapareciera del mapa político. Pero en esa estrategia el que más perdía también era el PSOE, porque seguramente nosotros hemos sido los mejores aliados del PSOE en esta provincia. El PSOE ha ganado porque nosotros hemos abierto un boquete muy serio al Partido Popular en votos y de eso se tenía que haber dado cuenta el PSOE. En el pecado llevan la penitencia.

P.- ¿Cuando se produjo esa llamada de Luis Rey en el PP de Soria conocían el pacto?

R.- A esa hora, sí, algo más de las 4 o 5 de la tarde. Yolanda de Gregorio, Jesús Peregrina y Benito Serrano regresaban de Madrid y venían ya con el documento que Génova les había dado. Prácticamente solo quedaba terminar de comentarlo entre las juntas directivas para después y hasta las 12 de la noche ir llamando a los diferentes diputados provinciales y los reservas de cada partido judicial para firmar el documento.

P.- El Pacto de los 100.000 euros.

R.- Entre otras cosas, la reversión de El Burgo, la posible confluencia y las negociaciones para confluir. Los 100.000 euros parece chocante, pero de alguna manera hay que tener una responsabilidad personal. Estamos acostumbrados a tamayazos y a muchos disparates, unas veces por dinero, otras veces no se sabe por qué, a que un representante político le de el gobierno al partido contrario. Esto se intentó cortar y en parte se ha conseguido con el pacto antitransfuguismo, pero no se ha terminado de cortar del todo. Entonces, si alguien quiere romper el acuerdo entre los partidos y teniendo en cuenta que el escaño es de la persona, pues por lo menos que lo pague. A mí me hubiera dado igual haber puesto 100.000 que 200.000. Me hubiese bastado también, por mi parte, con la palabra, pero no todo el mundo es gente de palabra y, por lo tanto, se ha puesto una condición que en caso de que haya que hacer uso de esa cláusula el beneficiario es una ONG que cada partido determine. Esperemos que no haya que hacer uso de ello. Pero aunque resulte chocante, novedoso, no es ninguna cosa extraña.

P.- La bandera de la PPSO es no tener ataduras ni con Madrid ni con Valladolid. ¿Esa bandera sigue existiendo?

R.- Esa bandera la seguimos llevando y creo que somos el partido que llevamos por bandera precisamente esto, el sorianismo, la defensa de los intereses de la provincia de Soria. Independientemente del pacto que se ha firmado entre partidos hemos firmado también un acuerdo con el presidente de la Diputación, un acuerdo programático para la legislatura. Ahí figuran el que sigan existiendo los 5 millones que ya le pusimos como condición en la legislatura anterior también al PSOE para las obras de Planes Provinciales. También que se siga con un Plan Soria, que me temo que está con fecha de caducidad, pero que haya algo que lo sustituya y que podamos decidirlo. Porque una de las cosas que peor he llevado del Plan Soria es que al final tengamos que recibir ese dinero con las premisas que nos ha puesto la mesa del diálogo social. Que ese dinero, que es lo que le vamos a exigir a la Junta de Castilla y León, venga a mayores a la Diputación y que desde la Diputación, en ese Consejo de Desarrollo Económico y Social que también tenemos aquí y que están representados todos los actores, todos los representantes de la sociedad soriana, se decidan las líneas de actuación con esos dineros que nosotros vamos a exigir al Partido Popular y figuran en ese acuerdo programático que tienen que venir a la provincia de Soria. Tiene que haber por encima del Plan Soria muchas más inversiones públicas desde la Junta de Castilla y León, que en este caso es la administración a la que podemos exigir porque es la que gobierna el Partido Popular. Tiempo habrá para hacer las mociones oportunas para solicitarlo también al Gobierno de la nación.

P.- Su principal objetivo es luchar contra la despoblación. ¿Cómo?

R.- La lucha contra la despoblación es favorecer todos los movimientos empresariales. He pedido al presidente al menos estar presente en todo lo que respecte a las negociaciones y relaciones con empresas. Al final, la despoblación no tiene reversión si no creamos puestos de trabajo. Estoy deseando que el presidente conozca a a las personas con las que estábamos verdaderamente entusiasmados, que quieren crear 300-400 puestos de trabajo cualificados en el aeródromo de Garray y las cúpulas del Pema.