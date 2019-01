«Si la radioterapia está más cerca en Madrid hay que ponerlo fácil»

Pregunta.-Los pacientes sorianos tienen que salir fuera para ciertos tratamientos y especialidades, como radioterapia, una de las quejas que centró la manifestación de Soria Ya. ¿Es factible?

Respuesta.-El Colegio de Médicos se lo ha explicado y hay unas directrices de la Asociación Española de Radioterapia y exigen unas condiciones que no se dan en entornos de población de menos de 300.000 habitantes. El tumor más frecuente aquí es el de mama, con algo más de 90 casos, y sólo se podrían tratar en torno a un tercio. Si yo tuviera que tratarme, no querría hacerlo en esa unidad de radioterapia de Soria porque es algo tan especializado… Además, sólo va a atender solo una serie limitada de casos. Lo importante es que te lo resuelvan y lo resuelvan bien, otra cosa es que te traten mal en los desplazamientos, porque eso ha pasado. Últimamente los del valle del Jalón iban a Zaragoza y otros a Logroño, pero el transporte no es muy bueno. De esto se queja hasta el Sacyl, se va en ambulancias que tienen suspensión y características de furgonetas para patatas. Y eso no se ha mejorado mucho. La tendencia de querer tener todos el hospital en la puerta no es buena. La calidad asistencial no va por ahí, sino que te hagan lo mejor en el mejor sitio. Lo de radioterapia es una cuestión populista pero poco adecuada para tener una calidad asistencial de primera.

P.-¿Y la unidad satélite?

R.-Puede ser pero creo que lo mejor es garantizarnos una unidad potente, de primera calidad y cerca. Para algunos casos podría estar bien, pero hay que buscar costes efectivos y pensar si es rentable. Es que existen casos extremos, como gente que iba desde Arcos y estaba todo el día en Burgos, que se arregló yendo a Aragón, y eso es inhumano. Esas condiciones no pueden ser pero porque es el extremo, cuando tienen una comunicación mucho más fácil con Madrid, un cercanías, lo que hace que pudieran ir allí. La compartimentación en las autonomías en ciertas cosas inciden desfavorablemente en algunos aspectos de los sistemas sanitarios. Si Arcos está cerca de Zaragoza y de Madrid, hay que ponérselo fácil y asegurarse la máxima efectividad, y esa se da en centros de primera.

P.-¿Se ha politizado todo esto, con las promesas de uno y otro partido?

R.-Sí, está muy politizado, todos prometen, y en sanidad no debería ser así. Habría que aspirar a ser eficaces, eficientes y efectivos. No garantizar todo pero que luego no se llegue a la calidad suficiente. No puede haber una unidad por ejemplo de neurocirugía con un paciente a mes, es que acabaría siendo un mal profesional y no haciendo bien las cosas, y no te sentirías seguro en sus manos porque lo que hay está muy adecuado a las necesidades y lo que se puede hacer con buena calidad. Quisiéramos tener también el servicio de vascular, pero cuando hay que tener una cierta práctica y número de casos para mantener la habilidad, la capacidad y la calidad asistencial quizá es mejor pedir que nos pongan aquí el helicóptero, en lugar de que esté en Aranda de Duero. En las unidades satélites, además, me llama la atención el tema de desplazamientos, porque son aparatos ultrasensibles y se pueden estropear con frecuencia por eso. Algo que va de un lado a otro… Es que a veces pedimos cosas…

P.-¿Qué va a pasar en Soria ante la previsión de las jubilaciones y qué es necesario comenzar a hacer ya?

R.-Las previsiones son de lo más oscuras y como no se tomen medidas… Si faltan médicos a nivel global y en Soria no se les incentiva adecuadamente estamos al final. El 59% de los médicos de Soria tienen más de 55 años, es decir, que se pueden jubilar en diez años, con lo que la capacidad de reposición es casi imposible. Afortunadamente en algunas especialidades, las más demandadas y con menos gente, como pediatría, son más jóvenes, aunque el número sea insuficiente. El problema es mayor en atención primaria, que se jubilarían unos 80 en diez años, que en especializada porque el personal del hospital está más rejuvenecido. Si salen del MIR unos ocho médicos y algunos no se quedan, aunque vengan otros de fuera, no hay capacidad de reposición. Aunque puede que algunos que se pueden jubilar lo prolonguen porque ante la falta se autoriza hasta los 70 a todo el que quiera. El grupo de más de 55 años es del 52,2%, con el 6,4% de los mayores de 65, con lo que se van a jubilar el 58,6% tienen más de 55 años. Probablemente sea la provincia más envejecida de España desde el punto de vista médico, con mucha diferencia, y eso no augura nada bueno. Porque no tenemos las características para la reposición, Valladolid y Salamanca lo tienen más fácil que nadie, lo tienen todo a favor al contar con la facultad y la capacidad de formar con hospitales clínicos, además del atractivo para fijarlos. De los que salen de Soria para estudiar Medicina no vuelven ni el 10%.