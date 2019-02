Siete pueblos eluden al Consejo regional de Cuentas

«No tenemos ninguna deuda, estamos al corriente y vamos bien con las cuentas pero la secretaria dice que no le da tiempo a presentarlas». Quien habla es el alcalde de Salduero, Guillermo Abad, uno de los siete pueblos de la provincia insumisos con el Consejo de Cuentas de Castilla y León, «no por decisión propia, porque continuamente pedimos a la secretaria que presente la información y cuelgue los datos», recalca, algo que no se produce por la carga de trabajo que argumenta la funcionaria municipal. «Yo como alcalde y la corporación en su conjunto le hemos ofrecido ayuda, pero nos dice que no quiere y que lo sacará adelante», puntualiza Abad.

Es el ejemplo de lo que sucede en los siete pueblos que no han presentado sus cuentas en los últimos tres años, como Casarejos, Nafría de Ucero, Santa María de las Hoyas, Ucero, Vadillo y Molinos de Duero. Algunos de ellos incluso arrastran este lastre desde antes, como Casarejos, Nafría, Santa María, Ucero y Vadillo.

El tapón se produce en los secretarios municipales, afirman los alcaldes, debido a su carga laboral, lo que les lleva a retrasar y en algunos casos ni siquiera presentar la información que demanda el Consejo de Cuentas, un trámite que sin ser obligatorio permite a los ciudadanos tener acceso a la información y conocer la gestión desarrollada en cada pueblo, ofreciendo los datos de sus presupuestos, gastos e inversiones.

Quien ha logrado salir de la lista negra es Serón de Nágima, que al fin, el pasado año, se puso al día con el Consejo de Cuentas. La razón, el cambio de secretaria municipal. «Íbamos muy retrasados por la mala administración de la secretaria anterior, que tenía algunos datos preparados pero no los publicaba en el portal, y ahora, poco a poco, la nueva ha ido sacando todo adelante», afirma el alcalde de Serón, Jesús Yubero, quien es consciente de que «no se puede tener todo sin actualizar».

El municipio de Abejar también parece enmendarse y si el año pasado era de los que no había rendido cuentas desde 2014, el año pasado avanzó tímidamente y ya están en poder del Consejo de Cuentas sus datos de 2015, aunque todavía faltan 2016 y 2017. Precisamente Abejar comparte secretaria municipal con Salduero.

Por el contrario, el municipio de Molinos de Duero se ha incorporado al decepcionante grupo de siete que no ha informado al organismo regional desde el año 2015.

Según la información que obra en poder del Consejo de Cuentas de Castilla y León, de los 183 municipios de la provincia de Soria, 32 no presentaron sus datos económicos en 2017 y nueve tampoco lo hicieron en 2016.

El hecho de que no sea obligatorio, es decir, su no rendición no comporta ningún tipo de represalia, hace que algunos ayuntamientos sigan acumulando años sin presentar su información económica. En cambio, sí lo hacen ante el Tribunal de Cuentas del Reino, el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público español, que ejerce el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos. El no presentar toda la información en esta institución supone no recibir los tributos del Estado que corresponde a cada municipio.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León, por su parte, es el órgano autonómico de control externo de la comunidad, dependiente de las Cortes de Castilla y León, y su actuación se desarrolla sobre una estructura territorial que suma en sus nueve provincias un total de 2.248 municipios y 2.225 entidades locales menores. Actualmente, el 79,4% de las entidades locales han rendido ya cuentas del año 2017, en concreto un 81,7% de los ayuntamientos del conjunto de la comunidad.