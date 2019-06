Panorama desolador en el Ayuntamiento de Espejón en la mañana del sábado cuando todos los pueblos constituían la nueva corporación. La secretaria municipal, el candidato del PSOE, Javier Olalla, y el regidor que cedía el testigo, Gabriel Alcalde Rubio, fueron los únicos presentes, ni rastro de los otros dos cargos electos, del Partido Popular, Óscar García Izquierdo y María del Pilar Gómez Hernando. Se da la circunstancia de que ninguno de los tres candidatos que fueron votados por los vecinos de Espejón son del pueblo, de hecho, ni les conocen, como aseguró Alcalde Rubio, que ayer pudo ver en persona al que supuestamente le tomará el relevo.

Olalla, como único electo que acudió a la convocatoria, sí recogió su acta de concejal, pero no había nadie más para poder designar alcalde ya que se necesitan tres votos en una corporación formada por cinco concejales. Teóricamente debería ser el PP el que asumiera esa responsabilidad ya que los vecinos de Espejón votaron a dos concejales de esta formación y a uno del PSOE.

La siguiente convocatoria del pleno de constitución se celebra esta mañana, tal y como contempla la ley que fija 48 horas para una segunda opción, que permite erigirse en alcalde con mayoría simple para ejercer en minoría. Olalla, que reside en Bocigas de Perales, asume la responsabilidad y confía en que se sumen dos personas más del pueblo para poder dar forma a la corporación. Si esto ocurriera, su idea es dejar la Alcaldía a alguno de ellos y mantenerse como alcalde. «Creo que la gente de Espejón se ha dado cuenta de que ha cometido un error al no presentarse nadie del pueblo», indicó el ya concejal socialista, pendiente de apoyos para evitar que tenga que ser una gestora la que se encargue de las decisiones en el Ayuntamiento.

«Vamos a ver cómo solucionamos la papeleta pero voy a intentar que no haya que recurrir a una gestora, hay que trabajar por el pueblo, y ya he estado en contacto con alguna persona para ver si es posible, me han dicho que se lo van a pensar o que buscarán a su vez a alguien», avanzó.

En ese sentido, insistió:«Yo voy a estar con los vecinos de Espejón, al pie del cañón, estaré en el pueblo siempre que pueda y me necesiten, y espero tener alguien de confianza por si ocurre algún imprevisto», señaló el concejal socialista, que vive a 30 kilómetros de la localidad. Olalla ya ha sido alcalde pedáneo de Bocigas de Perales, así como concejal de Langa de Duero durante ocho años. Respecto a cómo acabó concurriendo por Espejón, destacó «la generosidad» de la agrupación socialista de Langa que se ofreció ante la falta de candidatos en el pueblo. No es la primera vez que se da esta situación puesto que ya ha sido candidato por otros pueblos que no son el suyo, hace cuatro años en Liceras, pero no resultó elegido por los vecinos. En el caso de Espejón sí ha contado con ese apoyo, en concreto recibió 33 votos.

Sobre el hecho de por qué nadie en la localidad ha querido dar un paso al frente y concurrir en estas municipales, el hasta ahora alcalde tiene una opinión y es que «nadie se atreve, porque cuando hay que hacer cumplir la ley se producen enfrentamientos». Es lo que le ha ocurrido a él, afirmó, razón que le ha llevado a no volver a presentarse. «Yo entré para que las leyes se cumplieran pero no a todo el mundo le gusta que le obliguen a seguirlas y eso nos ha generado bastantes enfrentamientos», puntualizó Alcalde, quien recordó que hasta ahora siempre había habido candidatos del pueblo, «porque antes de nuestra corporación no se hacía cumplir la ley», añadió en referencia a cuestiones de índole urbanística.

El todavía alcalde en funciones, hasta que previsiblemente entregue hoy el bastón de mando, reconoció que fue él mismo quien pidió a la dirección del PPde Soria que no enviara a los candidatos electos del partido al pleno del sábado al objeto de provocar que se presentaran vecinos para asumir las riendas del Ayuntamiento en ese momento. En teoría eso debería ocurrir esta mañana cuando Olalla reciba en el pleno el cargo de alcalde, que al menos dos personas del pueblo den un paso al frente. «Hay que buscar lo mejor para Espejó», reiteró Olalla, que ahora se enfrenta de lleno con las fiestas patronales, que comienzan el jueves y se desarrollan hasta el domingo.

Afortunadamente las actividades ya han sido contratadas por la anterior corporación pero, como dice Alcalde Rubio, «hace falta estar ahí, organizar cosas, coordinar, y eso lo tiene que hacer el alcalde». De momento, es Olalla quien ha de cumplir esa tarea.